GoldFishPro

GoldFish Pro MT5 - XAUUSD Scalping EA mit adaptiver Risikokontrolle


Kurzbeschreibung

Professioneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MT5, entwickelt für schnelle Ausführungsumgebungen.
Adaptive Marktfilterung, sitzungsbasierter Handel und dynamische Risikokontrolle auf dem M5-Zeitrahmen.

Überblick

GoldFish Pro MT5 ist ein professioneller Scalping Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der EA konzentriert sich auf den kurzfristigen Intraday-Handel und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen strengen Qualitäts- und Stabilitätsanforderungen entsprechen.
Er wurde für Händler entwickelt, die Realismus bei der Ausführung, Risikodisziplin und langfristige Überlebensfähigkeit gegenüber aggressiver Kurvenanpassung bevorzugen.

Wesentliche Merkmale

  • Reine Scalping-/Intraday-Handelslogik

  • Adaptive Filterung der Marktbedingungen

  • Dynamische Risikoallokation basierend auf dem Volatilitätsverhalten in Echtzeit

  • Session-aware Ausführung zur Vermeidung von Perioden mit geringer Liquidität

  • Eingebaute Sicherheitskontrollen zur Vermeidung von Overtrading

Keine Martingale.
Keine unkontrollierte Mittelwertbildung.
Keine aggressive Erholungslogik.

Handelsmodi

  • Sicherer Modus (Standard)
    Konservative Ausführung, die sich auf Kapitalschutz und Stabilität konzentriert.

  • Pro-Modus (optional)
    Frühere Beteiligung mit zusätzlicher Bestätigungslogik.

  • Aggressiver Modus (optional)
    Höheres Engagement bei starken Marktbedingungen.
    Nur für erfahrene Trader empfohlen.

Empfohlene Verwendung

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5

  • Handelsstil: Skalierung / Intraday

  • Ausführungsumgebung:
    Optimiert für Makler mit:

    • Enge Spreads bei Gold

    • Schnelle Auftragsausführung

    • Stabile Liquidität während der Sitzungen in London und New York

Backtest-Highlights (3-monatiger Stresstest)

  • Testzeitraum:3 Monate ( vom01. September 2025 bis zum 08. Dezember 2025)

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5

  • Modellierung: Jeder Tick basiert auf realen Ticks

  • Ausführungsverzögerung: 200 ms (Slippage & Requotes emuliert)

  • Sitzungen: London und New York

  • Optimierung: Deaktiviert

  • Broker: ICMarketSC-MT5

Performance-Übersicht (mehrere Einzahlungsebenen)

Einzahlung $1.000

  • Stabiles Aktienwachstum mit kontrolliertem Engagement

  • Gewinnfaktor ~1,19

  • Demonstriert Überlebensfähigkeit bei kleinem Kapital und strikter Ausführung

Einlage $10.000

  • Deutlicher untertägiger Aufzinsungseffekt

  • Gewinnfaktor ~1,26

  • Konstante Handelsfrequenz (≈ 240+ Trades)

  • Gleichgewicht zwischen Wachstum und disziplinierter Risikoanpassung

Einzahlung $100.000

  • Glattere Aktienkurve im Verhältnis zur Kontogröße

  • Gewinnfaktor ~1,48

  • Geringerer relativer Stress pro Handel

  • Zeigt Skalierbarkeit bei Kapitalerhöhung

Fazit:
Unter diesen Bedingungen zeigt der EA ein stabiles Verhalten und ist für den ernsthaften Live-Handel geeignet, vorausgesetzt, das Risikomanagement und die Ausführungsqualität stimmen.

(Wie immer sollten Benutzer den EA auf Demokonten testen, bevor sie ihn auf Live-Konten einsetzen).

FAQ

F: Ist dieser EA nur für den XAUUSD konzipiert?
A: Ja. Die Logik und das Risikomodell sind speziell auf das Verhalten des Goldmarktes abgestimmt.

F: Kann ich ihn auch für andere Symbole verwenden?
A: Nicht empfohlen.

F: Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden?
A: Nur M5.

F: Ist dies ein Scalping EA?
A: Ja. Es ist ein reines Intraday-Scalping-System.

F: Verwendet es Martingale oder gefährliche Erholungsmethoden?
A: Nein.

F: Handelt es den ganzen Tag über kontinuierlich?
A: Nein. Die Trades werden nach Marktbedingungen und Sitzungen gefiltert.

F: Ist ein VPS erforderlich?
A: VPS wird für Scalping-Systeme dringend empfohlen.

Änderungsliste

Version 9.3

  • Verbesserte Filterung der Marktbedingungen

  • Verbesserte Logik der Einstiegsbestätigung

  • Optimierte Risikoallokation während volatiler Sitzungen

  • Stabilitätsverbesserungen für langfristige Ausführung

Risiko-Hinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Verwenden Sie die richtigen Risikoeinstellungen und testen Sie vor dem Live-Handel.

Suchbegriffe / Hashtags

#XAUUSD #GoldScalping #ScalpingEA #GoldEA #MT5EA #XAUUSDScalper #IntradayTrading #ProfessionalEA


