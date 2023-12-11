DMF Ai Ftmo Challenge and Prop Firms pass Safely

5 
CM = "DMF_AI_EA_ROBOT";
Strategy = 1 
ElapsedSECONDS = 7
 MaxDailyProfit = 3500
 MaxDailyLoss = -1500 
MaxMonthlyProfit=10000
 LS= 1.3
 CSL=1.3 
ESL=1.3 
PF= 50 
STP=50
 CPF=50
 TND= 50
 Lot= 150
BLS= 150
CLS= 150
TradingBetween = 16:30-23:30
 Risk_Triger=+010
 Mg = 2001 
MAX Range Allowed = 100000 
Bars For Range =    1

🛠️⚙️ Backtesting-Parameter siehe oben; nur für ftmo-Broker, Kontogröße 100K, Paar USTECHCASH100 Timeframe= H1 oder H4. für andere Broker und Paare kontaktieren Sie den Support.

Wenn Sie auf Fehler 130 stoßen, ändern Sie bitte den Spread auf 100 vom aktuellen Spread.

📍Für Länder mit MT4-Beschränkungen von Prop-Firmen unterstützen wir das Kopieren von Trades von MT4 zu DXTrader, Matchtrader, TradeLocker und Ctrader.

🚫 Unser Tool wird nur im offiziellen mql5 Markt verkauft, nicht einmal auf Ebay hüten Sie sich vor Betrügern und werden Sie nicht aus Neugierde Opfer.

✅ Hinweis kontaktieren Sie unsere supportt elegram(DMF_aggressive) für weitere Unterstützung bei der Einrichtung

DMF AI EA ROBOT FOR PROPS FIRMS CHALLENGE, EVALUATION TEST PASSING SAFELY. FTMO ETC

Dies ist kein neues Produkt auf dem Markt, sondern eine einzigartige Version separat erstellt, um die Kosten zu senken.

Dieser Roboter wurde gebaut, um bequem mit zensierten Konten arbeiten, mit Best Risk Management,

(133525277

Server: Exness-MT5Real9

Passwort: Drain2025$ )

✅ Trading mit täglichem Maximalverlust und täglichem Maximalgewinn Schutz

✅ nutzt News-Spikes

✅ Vollständig automatisiert

✅ Verschiedene Strategien zur Auswahl

✅ Leicht anpassbar an 100erlei Strategien


❌ Kein Martingal

❌ Kein Raster

❌ Absicherung


Hinweis: Dies ist für die Verwendung, auf beiden Herausforderung Konto und finanzierten Konto nicht nur die Herausforderung zu bestehen. Viel Glück

Für zensierte Requisitenfirmen senden Sie uns eine Nachricht, um eine persönliche, maßgeschneiderte Version unseres EA zu erhalten.



Tun Sie gut daran, uns für weitere Assistenten zu erreichen Telegram: @DMF_aggressive


Mit freundlichen Grüßen ITace (Mr. Marve)

Bewertungen 5
142818530
30
142818530 2024.11.04 20:17 
 

great support

Bilal J
99
Bilal J 2024.08.21 17:56 
 

The fantastic EA fulfills its functions. The sold helped me adjust and configure the very friendly bot.

Livio Yves Chathuant
983
Livio Yves Chathuant 2024.03.13 09:15 
 

I give a 10/10 I am an ftmo demo on a 100k account, in 8 days I finished the challenge +5.15%, the developer very serious he helped me a lot to configure the bot, very kind and fast . I give 5 stars. https://trader.ftmo.com/metrix?share=1f659d8769a0&lang=en

