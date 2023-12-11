DMF Ai Ftmo Challenge and Prop Firms pass Safely

CM = "DMF_AI_EA_ROBOT";

Strategy = 1

ElapsedSECONDS = 7

MaxDailyProfit = 3500

MaxDailyLoss = - 1500

MaxMonthlyProfit= 10000

LS= 1.3

CSL= 1.3

ESL= 1.3

PF= 50

STP= 50

CPF= 50

TND= 50

Lot= 150

BLS= 150

CLS= 150

TradingBetween = 16 : 30 - 23 : 30

Risk_Triger=+ 010

Mg = 2001

MAX Range Allowed = 100000

Bars For Range = 1

🛠️⚙️ Backtesting-Parameter siehe oben; nur für ftmo-Broker, Kontogröße 100K, Paar USTECHCASH100 Timeframe= H1 oder H4. für andere Broker und Paare kontaktieren Sie den Support.

Wenn Sie auf Fehler 130 stoßen, ändern Sie bitte den Spread auf 100 vom aktuellen Spread.

📍Für Länder mit MT4-Beschränkungen von Prop-Firmen unterstützen wir das Kopieren von Trades von MT4 zu DXTrader, Matchtrader, TradeLocker und Ctrader.

🚫 Unser Tool wird nur im offiziellen mql5 Markt verkauft, nicht einmal auf Ebay hüten Sie sich vor Betrügern und werden Sie nicht aus Neugierde Opfer.

✅ Hinweis kontaktieren Sie unsere supportt elegram(DMF_aggressive) für weitere Unterstützung bei der Einrichtung

DMF AI EA ROBOT FOR PROPS FIRMS CHALLENGE, EVALUATION TEST PASSING SAFELY. FTMO ETC



Dies ist kein neues Produkt auf dem Markt, sondern eine einzigartige Version separat erstellt, um die Kosten zu senken.



Dieser Roboter wurde gebaut, um bequem mit zensierten Konten arbeiten, mit Best Risk Management,

✅ Trading mit täglichem Maximalverlust und täglichem Maximalgewinn Schutz



✅ nutzt News-Spikes

✅ Vollständig automatisiert



✅ Verschiedene Strategien zur Auswahl

✅ Leicht anpassbar an 100erlei Strategien



❌ Kein Martingal

❌ Kein Raster

❌ Absicherung

Hinweis: Dies ist für die Verwendung, auf beiden Herausforderung Konto und finanzierten Konto nicht nur die Herausforderung zu bestehen. Viel Glück



Für zensierte Requisitenfirmen senden Sie uns eine Nachricht, um eine persönliche, maßgeschneiderte Version unseres EA zu erhalten.





