The Zen Flow EA

1) Philosophie der Logik (konzeptioneller Überblick)

Einstimmung auf die Gegenwart:

Ohne sich auf Statistiken aus der Vergangenheit zu verlassen oder sich um Zukunftsprognosen zu sorgen, beobachtet der Zen Flow EA nur den "Atem der Gegenwart", der vom Chart ausgeht.

Er beginnt mit dem Verständnis, dass der Markt weder Erinnerung noch Erwartung ist, sondern ein Phänomen, das sich hier und jetzt entfaltet.

Gedankenlose Entscheidungsfindung:

Frei von Anhaftungen - ob man sich nun steigende oder fallende Kurse wünscht - reagiert der EA nur auf die Realität der Bewegung.

Indem er das psychologische Rauschen ausblendet, eliminiert er auf natürliche Weise unnötige Eingaben und handelt nur mit Klarheit.

Fließend, nicht kämpfend:

Er versucht nicht, den Trend vorherzusagen - er schwimmt einfach mit.

Wenn die Strömung stärker wird, bewegt sie sich mit dem Rhythmus; wenn sie sich beruhigt, bleibt sie stehen und wartet.

Mit der Strömung zu handeln" bedeutet, mit der Unbeständigkeit zu harmonisieren.

Zweifache Beobachtung (Strategie A / Strategie B):

Zwei Perspektiven - eine intuitive und schnelle, die andere rhythmische und verfeinerte - beobachten denselben gegenwärtigen Moment.

Wenn sich diese beiden Sichtweisen überschneiden, erzeugen sie weder Übervertrauen noch Angst, sondern reine Wahrscheinlichkeit.

Absicherung als Reaktion:

Anstatt sich gegen den ungünstigen Fluss zu wehren, wendet sich der EA ab und synchronisiert sich mit ihm.

Die "heimliche Absicherung" ist kein defensiver Schutzschild, sondern ein Akt der Neuausrichtung auf die neue Richtung des Marktes.

Take Profit als Atemzug, Stop Loss als Abstand:

Weder auf der Jagd nach Gewinnen noch auf der Flucht vor Verlusten - TP, SL und Trailing-Parameter sind atmende Intervalle, die auf die Expansion und Kontraktion der Marktwellen abgestimmt sind.

Zazen der Zeit:

Handelsstunden-Filterung und Richtungs-Blackout (getrennte Ein- und Ausschaltzeiten für LONG und SHORT) ermöglichen es dem EA, lärmende Stunden auszusitzen - eine absichtliche Stille in der Zeit selbst.

Finger des Windes (Volatilität):

Mit der ATR als Windmesser - wenn der Wind still steht, bleibt das Segel gefaltet; wenn der Sturm wütet, wird es eingezogen.

So wird jeder Handel durch das Temperament der Atmosphäre selbst gesteuert.

Minimales Ego, maximale Konsistenz:

MagicNumber und Slippage-Einstellungen sind der Zen-Rahmen, der diskretionäre Einmischung ausschließt und die reine Persönlichkeit des EA bewahrt.

2) Externe Parameter

■ Strategie A: Risikomanagement

A_MainLot (0.02) - Basis-Lotgröße für Strategie A

A_MainTPPips (45.0) - Take-Profit-Abstand in Pips

A_MainSLPips (55.0) - Stop-Loss-Abstand in Pips

■ Strategie B: Risikomanagement

B_MainLot (0.02) - Basis-Lotgröße für Strategie B

B_MainTPPips (35.0) - Take-Profit-Abstand in Pips

B_MainSLPips (80.0) - Stop-Loss-Abstand in Pips

■ Strategie A: Heimliche Absicherung

A_UseHedgeStrategy (true) - Aktiviert die Absicherung für Strategie A

A_HedgeLotMultiplier (2.0) - Lot-Multiplikator bei Hedge-Auslösung

A_HedgeTPPips (90.0) - Take-Profit für Hedge-Position

A_HedgeSLPips (110.0) - Stop-Loss für die Hedge-Position

A_CloseMainOnHedgeTrigger (true) - Hauptgeschäft schließen, wenn der Hedge aktiviert wird

■ Strategie B: Stealth Hedge

B_UseHedgeStrategy (true) - Aktiviert die Absicherung für Strategie B

B_HedgeLotMultiplier (2.2) - Lot-Multiplikator, wenn Hedge ausgelöst wird

B_HedgeTPPips (130.0) - Take-Profit für Hedge-Position

B_HedgeSLPips (110.0) - Stop-Loss für die Hedge-Position

B_CloseMainOnHedgeTrigger (true) - Hauptgeschäft schließen, wenn der Hedge aktiviert wird

■ Trailing-Steuerung

A_UseMainTrailing (true) - Aktiviert Trailing für Strategie A

B_UseMainTrailing (true) - Aktiviert das Trailing für Strategie B

■ Allgemeine Einstellungen

MagicNumber (202509) - Eindeutige ID für diesen EA (Duplikation vermeiden)

MaxSlippage (10) - Maximal erlaubte Slippage (in Punkten)

■ Zeitfilter (Serverzeit)

UseTimeFilter (false) - Zeitbasiertes Handelsfenster einschalten

StartTime ("19:20") - Handelsstartzeit (HH:MM)

EndTime ("13:50") - Handelsendzeit (HH:MM) Wenn StartTime > EndTime, handelt der EA über Mitternacht hinaus.

Direktionaler Blackout (Erweitert)

UseDirectionalBlackout (true) - Aktiviert separate Blackout-Stunden nach Richtung

BlackoutHours_LONG ("0,16") - Stunden zur Deaktivierung von LONG-Einträgen (kommagetrennt 0-23)

BlackoutHours_SHORT ("14,15,17") - Stunden, um SHORT-Einträge zu deaktivieren

LogDirectionalBlackout (true) - Protokolliert Blackout-Aktivierungsereignisse

ApplyBlackoutToHedge (true) - Blackout-Logik auch auf Hedge-Positionen anwenden

■ Volatilitätsfilter

UseVolatilityFilter (true) - Aktiviert die ATR-basierte Volatilitätsfilterung

MinVolatilityPips (1.0) - Überspringt Trades, wenn die ATR unter diesem Wert liegt

MaxVolatilityPips (50.0) - Überspringt Trades, wenn ATR diesen Wert überschreitet Verwendet intern ATR(14)

Anmerkungen (Praktische Tipps)

Alle zeitbasierten Logiken verwenden die Serverzeit des Brokers ( Hour() / Minute() ).

Für direktionale Blackouts sind ganzzahlige Stunden durch Kommata getrennt anzugeben (z.B. "0,16,22" ).

Interne Schwellenwerte für die A/B-Logik sind als statische Konstanten definiert und können nicht von außen geändert werden.

Die Standardoptimierung wurde für den Zeitrahmen GBPUSD M15 durchgeführt, kalibriert auf den Marktverlauf seit August 2023.



