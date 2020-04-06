The Zen Flow EA
- エキスパート
- Yoshimi Mon 三 Ura
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
1) ロジックについて
-
「いま」に同調する：過去の統計や未来の予想に依存せず、チャートが発している“現在の呼吸”だけを観る。相場は記憶でも希望でもなく、ただの現象だという前提から始まります。
-
無心の判断：上げたい／下げてほしいという執着を脇に置き、値動きの事実にだけ応じる。心のノイズを消すことで、不要なエントリーを自然に脱落させます。
-
流れに逆らわない：トレンドを当てるのではなく、流れに浮かぶ。波は読まず、乗る。勢いがあれば呼吸を合わせ、なければ座してやり過ごす。
-
二重の観法（A/Bの二戦略）：速さの異なる二つの視座で“いま”を観る。Aは直観的に、Bは整流されたリズムで。二つの観点の重なりが、過信でも恐怖でもない“ただの確度”を生みます。
-
ヘッジは「反応」：不利な流れに抗わず、身を翻して同調する。ステルス・ヘッジは「守り」ではなく、流れの向き直し。
-
利確は呼吸、損切りは間合い：利を追いすぎず、逃げすぎない。利確・損切り・トレーリングは、波の伸縮に合わせて呼吸するための間合い設定です。
-
時の座禅：サーバー時間での取引時間帯の選別と、方向別ブラックアウト（LONG/SHORTごとの停止時間）は、雑念の多い時間帯を初めから座しないための工夫です。
-
風見の指（ボラティリティ）：ATRで風向（変動幅）を測る。風がなければ帆を張らず、荒れすぎなら帆を畳む。
-
最小限のエゴ、最大限の一貫性：MagicNumberやスリッページは、裁量の癖を介入させないための禅的な枠組み。
2) パラメータ
■ Strategy A：リスク管理
-
A_MainLot (0.02) … A戦略の基本ロット
-
A_MainTPPips (45.0) … A戦略のTP幅（pips）
-
A_MainSLPips (55.0) … A戦略のSL幅（pips）
■ Strategy B：リスク管理
-
B_MainLot (0.02) … B戦略の基本ロット
-
B_MainTPPips (35.0) … B戦略のTP幅（pips）
-
B_MainSLPips (80.0) … B戦略のSL幅（pips）
■ Strategy A：ステルス・ヘッジ
-
A_UseHedgeStrategy (true) … Aでヘッジを有効化
-
A_HedgeLotMultiplier (2.0) … ヘッジ時のロット倍率
-
A_HedgeTPPips (90.0) … ヘッジ側TP（pips）
-
A_HedgeSLPips (110.0) … ヘッジ側SL（pips）
-
A_CloseMainOnHedgeTrigger (true) … ヘッジ発火時にメインをクローズ
■ Strategy B：ステルス・ヘッジ
-
B_UseHedgeStrategy (true) … Bでヘッジを有効化
-
B_HedgeLotMultiplier (2.2) … ヘッジ時のロット倍率
-
B_HedgeTPPips (130.0) … ヘッジ側TP（pips）
-
B_HedgeSLPips (110.0) … ヘッジ側SL（pips）
-
B_CloseMainOnHedgeTrigger (true) … ヘッジ発火時にメインをクローズ
■ トレーリング
-
A_UseMainTrailing (true) … Aでのトレーリング有効化
-
B_UseMainTrailing (true) … Bでのトレーリング有効化
■ 一般設定
-
MagicNumber (202509) … 本EAの識別番号（他EAと重複させない）
-
MaxSlippage (10) … 約定許容スリッページ（ポイント）
■ 時間フィルタ（サーバー時間）
-
UseTimeFilter (false) … 指定時間内のみ取引
-
StartTime ("19:20") … 取引開始（HH:MM）
-
EndTime ("13:50") … 取引終了（HH:MM）
-
※ StartTime > EndTime の場合は日またぎで許可
-
■ 方向別ブラックアウト（拡張）
-
UseDirectionalBlackout (true) … 方向別停止の有効化
-
BlackoutHours_LONG ("0,16") … ロングを停止する時台（カンマ区切り・0–23）
-
BlackoutHours_SHORT ("14,15,17") … ショートを停止する時台
-
LogDirectionalBlackout (true) … ブラックアウト発動をログ出力
-
ApplyBlackoutToHedge (true) … ヘッジにもブラックアウトを適用
■ ボラティリティ・フィルタ
-
UseVolatilityFilter (true) … ATRに基づく変動幅チェック
-
MinVolatilityPips (1.0) … これ未満なら取引しない
-
MaxVolatilityPips (50.0) … これ超過なら取引しない
-
※内部は ATR(14) を使用
-
付記（実用メモ）
-
時間系はブローカーのサーバー時間で判定します（ Hour()/Minute() 使用）。
-
方向別ブラックアウトの時台は整数のカンマ区切りで指定（例： "0,16,22" ）。
-
取引ロジック自体の細部（A/Bの内部閾値など）はコード内 static で管理されており、外部パラメータからは変更しません。
-
デフォルトで2023年8月からのGBPUSD 15分足の相場潮流に最適化されています。