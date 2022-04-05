Copier MT4 To MT5

Copiador de comercio MT4 a MT5
Copiador de operaciones local multicuenta EA
Visión general
CopierMT4MT5 es un Asesor Experto copiador de operaciones locales multicuenta para MetaTrader 4 → MetaTrader 5. Garantiza una replicación ultrarrápida, estable y fiable de las operaciones entre cuentas.
________________________________________
Innovaciones clave
- Ejecución ultrarrápida (<10ms) - copia de operaciones casi en tiempo real.
- Memoria persistente y recuperación segura - protege las operaciones durante desconexiones o reinicios del terminal.
________________________________________
Perfecto para
- Operadores multicuenta : replique operaciones en un número ilimitado de cuentas MT4 y MT5.
- Gestores PAMM / MAM - entrega las operaciones a las cuentas de los clientes con precisión.
- Traders profesionales - control preciso sobre lotes, riesgo y ejecución.
- Proveedores de señales : entrega fiable a los suscriptores.
- Inversores Cross-Broker - unificar la ejecución de estrategias en múltiples brokers.
- Usuarios Demo vs Real - ejecute EAs en demo y copie a real para evitar las restricciones del broker.
________________________________________
Parámetros de entrada
Parámetros Principales
- CopyMode → Seleccionar modo MAESTRO o ESCLAVO.
- ProviderNumber → ID único para emparejar cuentas.
- Prefix / Suffix → Ajustar nombres de símbolos para brokers.
- RemoveSuffixes → Limpieza automática de sufijos no deseados.
Configuración de operaciones
- CopyWithReversal → Invertir la dirección de la operación.
- RecopyAttempts → Reintentar operaciones fallidas.
- CopyStopLoss / CustomStopLoss → Copiar o establecer SL personalizado.
- CopyTakeProfit / CustomTakeProfit → Copiar o establecer TP personalizado.
- SlippagePips → Deslizamiento máximo permitido.
Gestión de Lotes
- UseBalanceRatio → Escalar lotes por balance maestro/esclavo.
- BalanceBasedLot → Dimensionamiento dinámico de lotes por balance.
- LotMultiplier → Ajusta el tamaño del lote en la cuenta Esclavo.
- FixedLotSize → Utilizar lotes fijos (0 = desactivado).
- MaxLotSize → Restringe las operaciones sobredimensionadas.
- FreeMarginPercent → Limita el uso del margen.
Configuración avanzada
- MaxTrades → Máximo de operaciones simultáneas.
- ShowEvents → Mostrar alertas/registros de operaciones.
- SendPending → Copiar órdenes pendientes.
- SlaveMagicNumber → Número mágico para operaciones esclavas.
- WeekdayFilter → Activar/desactivar la copia en días laborables específicos.
- SendNotifications → Enviar notificaciones de actividad comercial al móvil/email.
________________________________________
Guía de configuración
- Abra ambos terminales MT4 Master y MT5 Slave.
- En el gráfico Maestro, establezca:
o CopyMode = MODE_MASTER
o No se requiere ProviderNumber para el Maestro.
- En el gráfico Esclavo, establezca:
o CopyMode = MODE_SLAVE
o ProviderNumber = elija un número entre 1 y 34 (cada Esclavo debe tener un número único).
- Importante : Cuando se cambian los roles de Maestro y Esclavo entre dos terminales MetaTrader, se recomienda reiniciar ambas terminales una vez.
- Configure el tamaño del lote, SL/TP, y los ajustes de riesgo.
- Nota : En la sección Tamaño de lote, si necesita ajustes específicos, introdúzcalos. De lo contrario, por defecto no necesita cambiar nada.
- Active AutoTrading en MT4 (Maestro) y Algo Trading en MT5 (Esclavo).
- Hecho - las operaciones se copian en menos de 10ms.
Importante: El EA Esclavo debe estar instalado en MetaTrader 5 bajo el nombre CopierMT5MT4 para aceptar operaciones desde MT4. Sin este EA esclavo compatible con MT5, la copia de operaciones no funcionará.
Para copiar operaciones de MetaTrader 4 a 5 o viceversa, debe comprar la versión correspondiente directamente de nosotros en el MQL5 Market.
Nota Importante:
- Esta versión está diseñada para MetaTrader 4.

Para copiar operaciones de esta versión a MetaTrader 5, también debe comprar la versión MetaTrader 5 desde el siguiente enlace.

https://www.mql5.com/en/market/product/151677

-Por lo tanto, para copiar de MetaTrader 4 a MetaTrader 5, se requieren ambas versiones.
Si desea copiar desde esta versión a MetaTrader 5, ésta debe ser utilizada como **Master**.
Si desea copiar de MetaTrader 5 a esta versión, debe ser utilizado como el **Slave**.

________________________________________
FAQ para CopierMT4MT5
Q1: ¿Este copiador soporta sólo MT4 → MT5?
R: Sí. Esta versión está diseñada para MT4 → MT5. El paquete completo admite configuraciones MT4 ↔ MT5 y MT5 ↔ MT5.
P2: ¿Puedo utilizar los modos Maestro y Esclavo en un mismo archivo?
R: Sí. Sólo tienes que seleccionar MODE_MASTER o MODE_SLAVE en la configuración.
P3: ¿Qué ocurre si mi broker utiliza prefijos o sufijos de símbolos?
R: El EA incluye gestión automática de prefijos/sufijos.
Q4: ¿Admite la inversión de operaciones?
R: Sí. Simplemente active CopyWithReversal = true en los ajustes.
P5: ¿Puedo establecer mis propios Stop Loss y Take Profit en lugar de copiar?
R: Sí. Puede desactivar CopyStopLoss / CopyTakeProfit e introducir valores SL/TP personalizados.
P6: ¿Cómo funciona el dimensionamiento de lotes?
R: Múltiples opciones: Basado en saldo, Multiplicador, Tamaño de lote fijo, Límite máximo de lote.
P7: ¿Puedo copiar también órdenes pendientes?
R: Sí, activando SendPending = true.
P8: ¿Existe un número máximo de operaciones que se pueden copiar?
R: Sí. Por defecto es 150 operaciones, ajustable con MaxTrades.
P9: ¿Qué sucede si una operación no se copia?
R: El EA reintenta automáticamente hasta RecopyAttempts veces.
P10: ¿Funciona los fines de semana?
R: Puede activar/desactivar las operaciones para cada día de la semana.
P11: ¿Puedo recibir notificaciones cuando se copian las operaciones?
R: Sí, a través de push móvil o correo electrónico.
P12: ¿Es compatible con VPS?
R: Sí, optimizado para el uso de VPS de baja latencia.
P13: ¿Cuál es la configuración recomendada?
R: Instálelo en ambas cuentas, configure una como MASTER (MT4) y la otra como SLAVE (MT5), compartiendo el mismo ProviderNumber.
P14: ¿Funciona si los brokers tienen diferentes apalancamientos o spreads?
R: Sí, siempre que los nombres de los símbolos se asignen correctamente.
P15: ¿Puedo limitar el uso del margen?
R: Sí, con FreeMarginPercent.
P16: ¿Es este copiador seguro para empresas de utilería o cuentas financiadas?
R: Sí, es totalmente compatible y no requiere DLL.
P17: ¿Copia las operaciones instantáneamente?
R: Sí. El EA procesa las órdenes cada 10ms, asegurando una copia casi en tiempo real.
P18: ¿Puedo monitorizar eventos en el gráfico?
R: Sí, con ShowEvents = true.
P19: ¿Puedo ejecutar múltiples cuentas esclavas con una maestra?
R: Sí, de forma ilimitada.
P20: ¿Ofrecen soporte y actualizaciones?
R: Sí, actualizaciones gratuitas de por vida incluidas.
P21: ¿Puedo copiar las operaciones de varias cuentas MetaTrader en el mismo equipo a una sola cuenta de destino?

R: Sí. Adjunte el EA en modo MAESTRO en cada fuente MT4. En la cuenta MT5 de destino, adjunte un gráfico ESCLAVO (CopierMT5MT4). Recibirá las operaciones de todos los Maestros conectados simultáneamente. Asegúrese de que cada Slave ProviderNumber es único.


Para una mejor comprensión de cómo funciona este copiador y su velocidad en diferentes plataformas MetaTrader, por favor vea el video tutorial.

Video Copier MT4 To MT5
Productos recomendados
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
AW Fractals EA
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
AW Fractals EA funciona sobre la base de las señales del indicador AW Flexible Fractals. Los fractales se utilizan como niveles de soporte y resistencia y el asesor trabaja en la ruptura de los niveles. Al entrar en el mercado, el Asesor abre automáticamente órdenes de mercado y pendientes, y al salir de las posiciones, utiliza un sistema inteligente de arrastre y promediación con órdenes pendientes. El Asesor tiene una función integrada para el cálculo automático de la gestión del riesgo, ajus
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Asesores Expertos
Enorme 70% de Halloween Venta por 24 horas solamente! EA BLACK LION es un asesor experto que es la verdadera definición de un scalper donde es capaz de detectar los movimientos de divergencia real en el mercado de divisas. Es altamente sofisticado porque puede detectar potenciales patrones de reversión o continuación. Los patrones de divergencia en tiempo real se muestran visualmente en su gráfico MT4. (Esto es un cambio de juego porque realmente ve la estrategia delante de usted) Utiliza un s
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Golden AI II
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden AI es un asesor de operaciones automatizado (EA) desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Se basa en un sofisticado algoritmo que utiliza la acción del precio y técnicas avanzadas de detección de patrones para tomar decisiones de trading. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor Golden AI no se limita a vigilar los movimientos de los precios. Analiza los gráficos
Grid HLevel
Sergey Ermolov
Asesores Expertos
Versión MT5  |  Indicador Valable ZigZag  |  FAQ El Expert Advisor Grid HLevel es perfecto para aquellos traders que quieren obtener un beneficio estable en el mercado Forex cada mes. El Asesor Experto funciona según la estrategia de promedio y le sugiero que lo utilice correctamente. Usarlo "correctamente" significa abrir operaciones con el promedio en el punto de reversión del mercado y operar sólo en la dirección de una tendencia global. En cuanto a la dirección de la tendencia principal, su
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Asesores Expertos
Uso del valor MACD para la dirección. Uso de RSI como indicador de reversión. Usando la hora de negociación abierta. (Hora recomendada 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade si la señal falla. Cortar la operación si la señal falla. Auto cálculo de lotes basado en el objetivo de beneficio y takeprofit. Capaz de establecer el valor de contraoperación. Adecuado para materias primas y divisas. Marco de tiempo H1. Posibilidad de limitar el lote abierto. Capaz de seleccionar el día para el comercio.
EurUsd Binary Options
Daniel Joseph Kibe Wangewa -
Indicadores
SÓLO PUEDE FOWARD PRUEBA ESTE INDICADOR. USE DEMO PARA ESTO Y COMPARTA SUS RESULTADOS Este indicador es una combinación de diferentes estrategias que en teoría dirigen el mercado. Multi-Moneda - Usando las monedas separadas; Euro y Dólar. RSI - de las monedas separadas obtengo dos valores diferentes de RSI que se utilizan para medir la fuerza del mercado y la dirección. Es importante tener en cuenta que esto no es el Santo Grial y debe utilizar un buen sistema de gestión de dinero. Dos señales
Simple Trade Assistant MT4
Moh Jabbar
Utilidades
Características - Mostrando SALDO - Mostrando PATRIMONIO - Mostrando BENEFICIO - Mostrando LOTES - Mostrando SPREAD - Mostrando SELLS & BUYS TOTAL(Current Pair) - Mostrando SELLS & TOTAL DE COMPRAS(TODOS LOS PARES) - Muestra el TOTAL DE PEDIDOS - Muestra el valor de los lotes - Muestra el valor de los Pips para SL/TP - Muestra el importe de la orden - Muestra el reloj de la vela actual - Botón para RESET (Cierre de todas las Órdenes (Abiertas, Límite y Stop) - Botón para Borrar Órden
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Asesores Expertos
Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Macd Pro I
Steve Zoeger
Asesores Expertos
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Forex Climber Scalper
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Este robot scalper se basa en el algoritmo de avance del movimiento de los precios. El robot analiza el mercado para el "N" número de barras y establece puntos virtuales de pico mínimo y máximo de las ondas de movimiento en la historia analizada. Además, el robot mide en cada tick la velocidad de movimiento del precio. Si el precio se mueve a cierta velocidad hasta un punto virtual, el robot abre una orden de compra o de venta, dependiendo de la situación. Una vez abierta la orden, se colocan S
New Moon
Michele Massa
Asesores Expertos
Neew Moon es un Asesor Experto de Forex diseñado para EUR/USD utilizando un marco temporal de 5 minutos . Fue desarrollado en base a un estudio estadístico del mercado de divisas. Neew Moon NO utiliza Grid o Martingale. El propósito de New Moon es perdurar en el tiempo, no dejar de funcionar en 1 mes. Realiza operaciones a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Pequeños capitales pueden convertirse en grandes capitales a lo largo del tiempo , con una estrategia hecha específicamente
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Asesores Expertos
Conozca a Arjuna, el compañero de trading definitivo diseñado para navegar por el complejo mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Creado tanto para operadores principiantes como experimentados, Arjuna encarna el espíritu de un guerrero: implacable, estratégico e inquebrantable en la búsqueda del éxito. Con tecnología de vanguardia en su núcleo, este robot aprovecha algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado y ejecutar operaciones en el momento perfecto, m
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Position Multiplier
Marton Papp
Utilidades
Con este producto, usted puede - copiar señales o posiciones si este experto se ejecuta en la misma cuenta , las copias aparecen junto a las originales. - el tamaño del lote se puede multiplicar... la posición copiada puede tener múltiplos de la posición original -cierre todas las posiciones si la equidad cae por debajo de un nivel -copiar una posición sólo si el beneficio de la posición está por encima de un nivel -decidir si se va a copiar el take profit o el close loss. -Decidir qué posicione
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Utilidades
Este EA está pensado para automatizar el movimiento del stop loss a Breakeven y tomar 2 parciales cuando se alcanza un cierto número de pips de beneficio. Es sólo un asistente para su trading manual, no abre órdenes por sí mismo. Usted sólo tiene que preocuparse de colocar las órdenes de stop loss. El EA se encargará de gestionar la orden una vez activada. También puedes no poner el TP, como hago yo, y una vez tomados los 2 parciales intentar piramidar más posiciones en la dirección de la tenden
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
La Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores y analistas para identificar tendencias y posibles señales de compra o venta en un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Es esencialmente una combinación de dos medias móviles, a menudo denominadas medias móviles "rápida" y "lenta". A continuación se explica cómo se calcula el MACD: Media móvil rápida (EMA de 12 periodos): Se trata de
AW Equity Protection
AW Trading Software Limited
5 (1)
Utilidades
El trabajo de la utilidad es analizar el trabajo de otros asesores en todos los instrumentos para ayudar a prevenir una reducción del depósito. Al exceder los parámetros especificados, "Equity Protection" puede bloquear, cerrar una posición y enviar una notificación al respecto. "Equity Protection " puede funcionar en el símbolo actual o en todos los símbolos, la funcionalidad incorporada le permite eliminar posiciones pendientes y también cerrar otros asesores que trabajan en su cuenta. Oportun
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Otros productos de este autor
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de operaciones MT5: sistema de supervisión de esclavos en tiempo real Copiador MT5 A MT5 (Versión Completa) Obtenga la versión completa y más reciente del . copiadora desde el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/ market/product/157869 System Copier incluye un avanzado sistema de supervisión de esclavos (receptores ), que le ofrece un control total y visibili
FREE
CopierMT4ToMT4
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de operaciones para MT4 Soporta múltiples terminales maestro y esclavo Funcionamiento local sin uso de DLL Modo de supervisión lenta opcional Compatible con cuentas personales y de empresa Copiador de operaciones de MT4 a MT4 Copiador de Operaciones Multicuenta Avanzado para MT4/MT5 - Sincronización Maestro y Esclavo Este Asesor Experto es un sistema de copia de operaciones multicuenta totalmente automatizado, diseñado para operadores profesionales que requieren una sincronización
Copier MT4 To MT4 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilidades
MT4 copiador de comercio Timelock Descargue la versión de formación para probar todas funciones de la copiadora: https://c.mql5.co m/6/988/ MT4CopierTimelock. ex4 Visión general MT4CopierTimelock es un avanzado MT4-a-MT4 comercio de copia Asesor Experto capaz de operar en los modos Maestro y Esclavo . Proporciona una perfecta sincronización de operaciones entre cuentas MetaTrad
FREE
Copier MT5 To MT4
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de comercio MT5 a MT4 Copiador de operaciones local multicuenta EA Visión general ----CopierMT5MT4 es un Asesor Experto copiador local de operaciones multicuenta para MetaTrader 5 → MetaTrader 4. Garantiza una replicación ultrarrápida, estable y fiable de las operaciones entre cuentas. Innovaciones clave - Ejecución ultrarrápida (<10ms) - copia de operaciones casi en tiempo real. - Memoria persistente & recuperación segura - protege las operaciones durante desconexiones o reinicios del
Trade Copier MT5 Copy Trade Orders
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de operaciones para MT5 Soporta múltiples terminales maestro y esclavo Funcionamiento local sin uso de DLL Modo de supervisión lenta opcional Compatible con cuentas personales y de empresa Copiador de operaciones de MT5 a MT5 (Copiador de MetaTrader 5 a MetaTrader 5) | Copiador local rápido de operaciones Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 Visión general MT5 a MT5 Copiador (MetaTrader 5 a MetaTrader 5 Copiador) es una nueva generación, ultra-rápido copiador local de comercio (Loca
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario