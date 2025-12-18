Murrey Math Volume and Market Profile
- Indikatoren
- Csaba Simon
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Das einzige vollständige Marktstruktur-Analysewerkzeug, das Sie jemals benötigen werden.
Dieser Indikator kombiniert Murrey Math, Market Profile, Volume Profile und fortgeschrittene Forbex-Module zu einem professionellen Framework, das den Markt in drei Dimensionen sichtbar macht: Wertbereiche, Liquidität, Volumenbeteiligung und Auktionsverhalten.
Warum Market Profile & Volume Profile unverzichtbar sind
Der Markt ist eine Auktion. Der Preis bewegt sich, um ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern zu finden. Market Profile und Volume Profile zeigen diesen Prozess klar:
- Market Profile zeigt, wo der Markt Zeit verbringt → Wertbildung
- Volume Profile zeigt, wo tatsächlich gehandelt wird → Liquiditätszonen
Zusammen geben sie Zugang zu:
- VAH / VAL (Value Area High / Low)
- POC (Point of Control)
- HVN / LVN (High/Low Volume Nodes)
- Sitzungsprofilen: Asien, Europa, USA
- Ablehnungs- und Ungleichgewichtszonen
So lesen institutionelle Trader den Markt.
Hauptkomponenten
1️⃣ Murrey-Math-Modul
- Automatische Berechnung aller Murrey-Level
- Geometrische Struktur & Trendrichtung
- Ideal für Swing, Intraday und Scalping
2️⃣ Fortgeschrittenes Market Profile
- Tages-, Wochen- und Monatsprofile
- Erkennen von Balance- und Trend-Tagen
- POC, VAH, VAL mit Linienverlängerungen
- Sitzungsbasierte Farbschemata
3️⃣ Volume Profile (Volume-by-Price)
- Volumenhistogramm entlang der Preisskala
- HVN/LVN-Erkennung
- Erweiterte POC-Linien & „Virgin“ POCs
- Single-Print-Analyse
4️⃣ Forbex-Module
- Forbex060 (Chartstruktur)
- Forbex073 (Swing-Marker)
- Mini Volume
- Sitzungslinien (H-Lines)
5️⃣ Symbol Changer Panel
- Schnelles Umschalten zwischen Symbolen
- Timeframe-Tasten mit Aktivitätsanzeige
- Randloses, klares Design
📊 Wie dieser Indikator Ihr Trading verbessert
- Echte, objektive Unterstützungs- und Widerstandszonen
- Erkennung institutioneller Liquiditätsbereiche
- Präzise Einstiege basierend auf LVN & Rejection-Zonen
- Bessere Stop-Placement basierend auf Marktstruktur
- Identifikation von Trend- vs. Balancetagen
- Vorhersage von wahrscheinlichen Breakouts
Sie reagieren nicht mehr – Sie antizipieren.
Geeignet für
- Scalper & Intraday-Trader
- Swing-Trader
- Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto
- Profil- und Orderflow-Trader
Perfekt für Trader, die Klarheit, Struktur und Konsistenz suchen.
Enthaltene Module
- Murrey Math Framework
- Market Profile Engine
- Volume Profile Engine
- Forbex060
- Forbex073
- Mini Volume
- Session H-Lines
- Symbol Changer Pro Panel
- Einfaches Ein-/Ausschalten über Buttons
💬 Schlusswort
Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit denselben strukturellen Werkzeugen, die professionelle Trader verwenden.
Dies könnte der letzte Indikator sein, den Sie jemals brauchen.