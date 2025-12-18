Murrey Math Volume and Market Profile

Murrey Math Volume & Market Profile

Das einzige vollständige Marktstruktur-Analysewerkzeug, das Sie jemals benötigen werden.

Dieser Indikator kombiniert Murrey Math, Market Profile, Volume Profile und fortgeschrittene Forbex-Module zu einem professionellen Framework, das den Markt in drei Dimensionen sichtbar macht: Wertbereiche, Liquidität, Volumenbeteiligung und Auktionsverhalten.

Warum Market Profile & Volume Profile unverzichtbar sind

Der Markt ist eine Auktion. Der Preis bewegt sich, um ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern zu finden. Market Profile und Volume Profile zeigen diesen Prozess klar:

Market Profile zeigt, wo der Markt Zeit verbringt → Wertbildung

zeigt, wo der Markt Zeit verbringt → Wertbildung Volume Profile zeigt, wo tatsächlich gehandelt wird → Liquiditätszonen

Zusammen geben sie Zugang zu:

VAH / VAL (Value Area High / Low)

POC (Point of Control)

HVN / LVN (High/Low Volume Nodes)

Sitzungsprofilen: Asien, Europa, USA

Ablehnungs- und Ungleichgewichtszonen

So lesen institutionelle Trader den Markt.

Hauptkomponenten

1️⃣ Murrey-Math-Modul

Automatische Berechnung aller Murrey-Level

Geometrische Struktur & Trendrichtung

Ideal für Swing, Intraday und Scalping

2️⃣ Fortgeschrittenes Market Profile

Tages-, Wochen- und Monatsprofile

Erkennen von Balance- und Trend-Tagen

POC, VAH, VAL mit Linienverlängerungen

Sitzungsbasierte Farbschemata

3️⃣ Volume Profile (Volume-by-Price)

Volumenhistogramm entlang der Preisskala

HVN/LVN-Erkennung

Erweiterte POC-Linien & „Virgin“ POCs

Single-Print-Analyse

4️⃣ Forbex-Module

Forbex060 (Chartstruktur)

Forbex073 (Swing-Marker)

Mini Volume

Sitzungslinien (H-Lines)

5️⃣ Symbol Changer Panel

Schnelles Umschalten zwischen Symbolen

Timeframe-Tasten mit Aktivitätsanzeige

Randloses, klares Design

📊 Wie dieser Indikator Ihr Trading verbessert

Echte, objektive Unterstützungs- und Widerstandszonen

Erkennung institutioneller Liquiditätsbereiche

Präzise Einstiege basierend auf LVN & Rejection-Zonen

Bessere Stop-Placement basierend auf Marktstruktur

Identifikation von Trend- vs. Balancetagen

Vorhersage von wahrscheinlichen Breakouts

Sie reagieren nicht mehr – Sie antizipieren.

Geeignet für

Scalper & Intraday-Trader

Swing-Trader

Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto

Profil- und Orderflow-Trader

Perfekt für Trader, die Klarheit, Struktur und Konsistenz suchen.

Enthaltene Module

Murrey Math Framework

Market Profile Engine

Volume Profile Engine

Forbex060

Forbex073

Mini Volume

Session H-Lines

Symbol Changer Pro Panel

Einfaches Ein-/Ausschalten über Buttons

💬 Schlusswort

Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit denselben strukturellen Werkzeugen, die professionelle Trader verwenden.

Dies könnte der letzte Indikator sein, den Sie jemals brauchen.