Forex Signal Confidence
- Indikatoren
- Jhones Jorente Garcia
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
"Dieser Indikator wurde entwickelt, damit Sie nicht gegen den Trend handeln, die Preisstärke hilft Ihnen, mehr Vertrauen in Ihre Einträge zu haben. Hinweis: Der Indikator kann für alle Währungspaare verwendet werden, keine Sorge, wenn Sie nicht alle Indikatoren, die er verwendet, installiert haben, wird es von den Indikatoren, die Sie bereits auf der Plattform haben, berechnet werden.mit einer Schnittstelle, die Farbe für Kauf (blau), Verkauf (rot) und neutral ändert