AI Swing Gold

1

AI Swing Gold - Una forma más inteligente de operar con oro

Libere el poder del swing trading con AI Swing Gold, un sistema de trading avanzado diseñado para capturar los movimientos más importantes del oro. Gracias a algoritmos inteligentes, identifica oportunidades de swing de alta probabilidad y las gestiona con disciplina, para que pueda operar de forma más inteligente, no más difícil.

Características

- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual

- Estricta protección Stop Loss - Preserva el capital con límites de riesgo disciplinados

- Actualizaciones diarias del modelo de IA - Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real (configuración: https://c.mql5.com/31/1641/ai-swing-gold-screen-5595.png)

- Cierre en señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia

- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor

- Cierre automático de fin de semana - Evita los riesgos de brecha de los cierres de mercado de fin de semana

Requisitos

Par de operaciones: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: H1

Depósito recomendado: $3000 o 3000 cents /0.01

Tipo de cuenta: Cobertura

Configurar

- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la casilla "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api . vuecs . com (NecesitaQUITARlos espacios).

- Abre el gráfico H1 para XAUUSD

- Adjunta el EA al gráfico. Se recomienda utilizar la configuración por defecto
Filtro:
Maurizio Lucini
905
Maurizio Lucini 2025.09.04 11:04 
 

Terrible software consistently leaks. I'm willing to revise this review if the vendor releases a new, improved release

Tran Vinh Vu
1847
Respuesta del desarrollador Tran Vinh Vu 2025.12.19 12:10
The performance has improved significantly since version v28
Respuesta al comentario