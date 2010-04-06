Smart Rabbit
- Эксперты
- Igor Vihodet
- Версия: 1.63
- Обновлено: 10 ноября 2025
- Активации: 7
🚀 Smart Rabbit — передовой торговый эксперт с искусственным интеллектом
Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Почему Smart Rabbit уникален
Smart Rabbit — это не просто еще один советник. Это система искусственного интеллекта нового поколения, разработанная для динамической адаптации к рыночным условиям и максимальной эффективности торговли.
Двойные нейронные сети:
Одна сеть для сделок на покупку, другая — для сделок на продажу.
Каждая сеть независимо анализирует рыночные данные, генерируя сигналы с высокой вероятностью успеха.
Использует сигмоидальные функции активации для преобразования входных данных в вероятностные оценки (0–1) для выполнения сделок.
Анализ нескольких временных интервалов:
Оценивает тренды, динамику и волатильность в разных временных интервалах.
Повышает точность сигналов и снижает количество ложных входов.
Взвешенные рыночные данные:
Устанавливает приоритеты для соответствующих индикаторов и моделей ценового поведения.
Обеспечивает адаптацию ИИ к рыночным условиям в режиме реального времени, а не полагается исключительно на исторические шаблоны.
Логика Smart Grid:
Сетка является вспомогательной, а не основной, управляя позициями для оптимизации риска и прибыли.
Шаги и множители настраиваются отдельно для покупок и продаж.
Позволяет EA выживать при внезапных колебаниях рынка без блокировки сделок.
Фильтрация перекупленности/перепроданности:
Избегает сделок в экстремальных рыночных условиях.
Снижает риск неблагоприятных входов.
Поддерживаемые пары и таймфреймы
Валютная пара: AUDCAD.
Рекомендуемый таймфрейм: M5 (5 минут).
Установка и настройка
Прикрепите Smart Rabbit к графику AUDCAD M5.
Укажите смещение часового пояса от GMT в параметрах.
Включите автоматическую торговлю в MetaTrader.
Запустите на VPS 24/7 для бесперебойной работы.
Файлы .set не требуются — все настройки встроены.
Двойная нейронная сеть в двунаправленном режиме
Активация двунаправленной торговли = true позволяет одновременно использовать две независимые торговые стратегии:
Стратегия покупки управляет длинными позициями.
Стратегия продажи управляет короткими позициями.
Каждая сеть действует независимо, используя собственную логику для анализа рынка, открытия сделок и управления сеткой. Различные магические числа предотвращают конфликты между ордерами на покупку и продажу. Это позволяет Smart Rabbit эффективно использовать возможности в обоих направлениях, не блокируя позиции.
Рекомендации по использованию
Минимальный депозит: 500 долларов, кредитное плечо 1:500.
Рекомендуемые счета: ECN или Raw Spread.
VPS 24/7 обязателен для непрерывной торговли.
Избегайте ручного вмешательства в сетку, если вы не понимаете ее полностью
Ключевые преимущества
Интеллектуальный ИИ адаптируется к рыночным условиям
Двунаправленные нейронные сети максимизируют торговые возможности
Умная сетка повышает эффективность и контролирует риски
Проверенная эффективность в реальных рыночных условиях
💡 Действуйте быстро! Доступно только 15 слотов для аренды. В скором времени цены на аренду и покупку вырастут — обеспечьте себе Smart Rabbit уже сегодня!