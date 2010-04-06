Smart Rabbit

🚀 Smart Rabbit — передовой торговый эксперт с искусственным интеллектом


Живой сигнал:   НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ



Почему Smart Rabbit уникален
Smart Rabbit — это не просто еще один советник. Это система искусственного интеллекта нового поколения, разработанная для динамической адаптации к рыночным условиям и максимальной эффективности торговли.

Двойные нейронные сети:

Одна сеть для сделок на покупку, другая — для сделок на продажу.

Каждая сеть независимо анализирует рыночные данные, генерируя сигналы с высокой вероятностью успеха.

Использует сигмоидальные функции активации для преобразования входных данных в вероятностные оценки (0–1) для выполнения сделок.

Анализ нескольких временных интервалов:

Оценивает тренды, динамику и волатильность в разных временных интервалах.

Повышает точность сигналов и снижает количество ложных входов.

Взвешенные рыночные данные:

Устанавливает приоритеты для соответствующих индикаторов и моделей ценового поведения.

Обеспечивает адаптацию ИИ к рыночным условиям в режиме реального времени, а не полагается исключительно на исторические шаблоны.

Логика Smart Grid:

Сетка является вспомогательной, а не основной, управляя позициями для оптимизации риска и прибыли.

Шаги и множители настраиваются отдельно для покупок и продаж.

Позволяет EA выживать при внезапных колебаниях рынка без блокировки сделок.

Фильтрация перекупленности/перепроданности:

Избегает сделок в экстремальных рыночных условиях.

Снижает риск неблагоприятных входов.

Поддерживаемые пары и таймфреймы
Валютная пара: AUDCAD.

Рекомендуемый таймфрейм: M5 (5 минут).

Установка и настройка
Прикрепите Smart Rabbit к графику AUDCAD M5.

Укажите смещение часового пояса от GMT в параметрах.

Включите автоматическую торговлю в MetaTrader.

Запустите на VPS 24/7 для бесперебойной работы.

Файлы .set не требуются — все настройки встроены.

Двойная нейронная сеть в двунаправленном режиме
Активация двунаправленной торговли = true позволяет одновременно использовать две независимые торговые стратегии:

Стратегия покупки управляет длинными позициями.

Стратегия продажи управляет короткими позициями.

Каждая сеть действует независимо, используя собственную логику для анализа рынка, открытия сделок и управления сеткой. Различные магические числа предотвращают конфликты между ордерами на покупку и продажу. Это позволяет Smart Rabbit эффективно использовать возможности в обоих направлениях, не блокируя позиции.

Рекомендации по использованию
Минимальный депозит: 500 долларов, кредитное плечо 1:500.

Рекомендуемые счета: ECN или Raw Spread.

VPS 24/7 обязателен для непрерывной торговли.

Избегайте ручного вмешательства в сетку, если вы не понимаете ее полностью

Ключевые преимущества
Интеллектуальный ИИ адаптируется к рыночным условиям

Двунаправленные нейронные сети максимизируют торговые возможности

Умная сетка повышает эффективность и контролирует риски

Проверенная эффективность в реальных рыночных условиях

💡 Действуйте быстро! Доступно только 15 слотов для аренды. В скором времени цены на аренду и покупку вырастут — обеспечьте себе Smart Rabbit уже сегодня! 
