Почему Smart Rabbit уникален

Smart Rabbit — это не просто еще один советник. Это система искусственного интеллекта нового поколения, разработанная для динамической адаптации к рыночным условиям и максимальной эффективности торговли.





Двойные нейронные сети:





Одна сеть для сделок на покупку, другая — для сделок на продажу.





Каждая сеть независимо анализирует рыночные данные, генерируя сигналы с высокой вероятностью успеха.





Использует сигмоидальные функции активации для преобразования входных данных в вероятностные оценки (0–1) для выполнения сделок.





Анализ нескольких временных интервалов:





Оценивает тренды, динамику и волатильность в разных временных интервалах.





Повышает точность сигналов и снижает количество ложных входов.





Взвешенные рыночные данные:





Устанавливает приоритеты для соответствующих индикаторов и моделей ценового поведения.





Обеспечивает адаптацию ИИ к рыночным условиям в режиме реального времени, а не полагается исключительно на исторические шаблоны.





Логика Smart Grid:





Сетка является вспомогательной, а не основной, управляя позициями для оптимизации риска и прибыли.





Шаги и множители настраиваются отдельно для покупок и продаж.





Позволяет EA выживать при внезапных колебаниях рынка без блокировки сделок.





Фильтрация перекупленности/перепроданности:





Избегает сделок в экстремальных рыночных условиях.





Снижает риск неблагоприятных входов.





Поддерживаемые пары и таймфреймы

Валютная пара: AUDCAD.





Рекомендуемый таймфрейм: M5 (5 минут).





Установка и настройка

Прикрепите Smart Rabbit к графику AUDCAD M5.





Укажите смещение часового пояса от GMT в параметрах.





Включите автоматическую торговлю в MetaTrader.





Запустите на VPS 24/7 для бесперебойной работы.





Файлы .set не требуются — все настройки встроены.





Двойная нейронная сеть в двунаправленном режиме

Активация двунаправленной торговли = true позволяет одновременно использовать две независимые торговые стратегии:





Стратегия покупки управляет длинными позициями.





Стратегия продажи управляет короткими позициями.





Каждая сеть действует независимо, используя собственную логику для анализа рынка, открытия сделок и управления сеткой. Различные магические числа предотвращают конфликты между ордерами на покупку и продажу. Это позволяет Smart Rabbit эффективно использовать возможности в обоих направлениях, не блокируя позиции.





Рекомендации по использованию

Минимальный депозит: 500 долларов, кредитное плечо 1:500.





Рекомендуемые счета: ECN или Raw Spread.





VPS 24/7 обязателен для непрерывной торговли.





Избегайте ручного вмешательства в сетку, если вы не понимаете ее полностью





Ключевые преимущества

Интеллектуальный ИИ адаптируется к рыночным условиям





Двунаправленные нейронные сети максимизируют торговые возможности





Умная сетка повышает эффективность и контролирует риски





Проверенная эффективность в реальных рыночных условиях





