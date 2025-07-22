Lucifer HFT Gold

4.1

//// LUCIFFER HFT ORO ///



EA de scalping ultra-rápido para XAUUSD (M1) Link del mejor broker para HFT GOLD https://vtm.pro/QJjeIz

LUCIFFER HFT GOLD es un robot de trading de alta frecuencia diseñado para scalping de oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M1. Está construido para la velocidad, precisión y consistencia tanto en mercados tranquilos como volátiles.

Este EA está desarrollado para operadores que requieren un rendimiento estable y real. LUCIFFER HFT GOLD funciona mejor cuando se utiliza en un VPS de baja latencia conectado a un broker ECN.

Características principales:
- Sistema de scalping totalmente automatizado
- Funciona exclusivamente en XAUUSD (M1)
- Ejecución rápida y deslizamiento mínimo
- 2 archivos de configuración premium incluidos (Normal y Agresivo)
- Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias arriesgadas
- Código limpio y lógica estable

El paquete incluye:
- LUCIFFER_HFT_GOLD.ex4
- 2 archivos de sets listos para usar

Contacto para Soporte:
Telegram: @NXFXrobot
Correo electrónico: viva33viva.2022@gmail.com
Página web: www.nxfx.ca

Comentarios 12
mohsenalikhani
25
mohsenalikhani 2025.11.20 09:53 
 

حسین جان سلام ممنون از اینکه به صورت رایگان این اکسپرت رو در اختیار دیگران قرار دادی ؟ لطفا راهنمایی کن ! من با بروکر وی تی کار میکنه و اکسپرت رو ران کردم تو یک دقیقه با لو ست فایل ولی تعداد ضررهام زیاده . ! ضمنا حساب ecn ممنون چیکار کنم بهینه تر هم میشه؟ یه سوال دیگه ! اگر رو vps نصب کنم مشکل حل میشه ؟ مشخصات سرور حداقلی و api لطفا بدین

Jhs
364
Jhs 2025.10.24 14:17 
 

Muy buen EA con SL y muchas posibilidades de ganancia rapidas, no tiene DD porque cierra rapido las operaciones y no suele arrastrar operaciones abiertas en perdida, en todo caso hay malas series perdedoras que se superan por las siguientes series ganadoras. Mi ajuste son: SL: 15, Start Trailing: 5.1 y Profit Activate Trailing: 5.1 y Max. Spread: 20. Con esto me funciona bien con IC MarketsSC en cuenta Demo.

Ma Cla
79
Ma Cla 2025.10.17 07:52 
 

Thank you very much for a crazy, but profitable EA. Outstanding.

