TDI Pro Intergrated Signals

Trader Dynamic Index_Pro Signal hinzugefügt
Eine verbesserte Version des Traders Dynamic Index-Indikators mit kontextsensitiver Signalintegration, mehrstufiger Bestätigung und Anpassung an den Marktrhythmus. Entwickelt für den professionellen Einsatz sowohl im manuellen Handel als auch in Expert Advisor-Systemen.

SIE WERDEN ES SCHWER HABEN, DIESEN INDIKATOR ZU IGNORIEREN – ER ÜBERTRIFFT DIE MEISTEN DERZEITIGEN OSZILLATOREN MIT KONTEXTANALYSE, TRENDERKENNUNG, DYNAMISCHEN SCHWANKUNGSBEREICHEN, DIVERGENZIDENTIFIZIERUNG UND INSBESONDERE DER INTEGRATION DES MARKTRHYTHMUS. KAUM EIN ANDERER INDIKATOR IST SO UMFASSEND WIE DIESER.


I. Einführung

Bitte sehen Sie sich zunächst das beigefügte Bild sorgfältig an, um die Effektivität des Indikators zu erkennen, bevor Sie weitere Details lesen.

Ich habe viel Zeit investiert und fast 40 Versionen entwickelt und überarbeitet, um dieses Werkzeug zu perfektionieren. Es repräsentiert die Essenz meiner Erfahrung im Trading und meinem Verständnis für die reale Marktkontext-Logik, wie sie Trader täglich benötigen.

Ich werde diesen Indikator kontinuierlich aktualisieren und freue mich auf Ihre Unterstützung und Ihr Feedback.

LADEN SIE JETZT DIE DEMO HERUNTER, UM DEN UNTERSCHIED ZU ERLEBEN.

II. Hauptfunktionen

II.1 Erweiterte RSI-Architektur

Der Indikator verbessert den traditionellen RSI, indem er eine dynamische Schwellenwert-Logik, Trend- und Momentum-Analysen sowie direkte Signalmarkierungen auf dem Chart integriert. Er bietet damit eine weit überlegene Lösung im Vergleich zu einfachen Oszillatoren.

II.2 Integrierter Signal-Engine

TDI_Pro vereint Trend-, Momentum- und Volatilitätsanalysen in einem zentralisierten Signalsystem, das klare Kauf-/Verkaufssignale direkt auf dem Chart anzeigt und schnelle Entscheidungen unterstützt.

II.3 Kontextbezogene Signallogik

Jedes generierte Signal wird im Hinblick auf den aktuellen Marktkontext geprüft. Faktoren wie Volatilitätsniveaus, Trendstärke und Momentum-Timing werden kombiniert, um schwache oder isolierte Signale zu vermeiden.

II.4 Mehrschichtige Signalfreigabe

Der Indikator nutzt eine mehrschichtige Bestätigung, die Folgendes kombiniert:

  • RSI-Kreuzungen

  • Anpassungsfähige Volatilitätsbänder

  • Divergenzerkennung

  • Synchronisation mit Marktzyklen

Dies stellt sicher, dass nur hochwahrscheinliche Einstiege hervorgehoben werden.

II.5 Frequenzanalyse und Marktrhythmus

Durch den Einsatz einer frequenzbasierten Zykluserkennung wird der Indikator auf den natürlichen Rhythmus des Marktes abgestimmt und hilft dabei, Fehlsignale in Seitwärtsphasen zu reduzieren.

II.6 EA-Kompatibilität und Benachrichtigungen

Vollständig kompatibel mit Expert Advisors (EAs), sodass der Indikator als Signalmotor für automatisierte Handelssysteme genutzt werden kann. Für manuelle Trader bietet er anpassbare Benachrichtigungen (Popup, Ton, Push), um rechtzeitig handeln zu können.

III. Stärken von TDI_Pro Signal Added

III.1 Leistungsstarke Basis

Der ursprüngliche Traders Dynamic Index ist bereits ein außergewöhnlicher Indikator, der Trend-, Momentum- und Signalanalysen sowie dynamische Schwellenwerte integriert. Er behebt die fehlende Kontextsensitivität des klassischen RSI und bietet so einen erheblichen Vorteil.

III.2 Optimierung für Kontext und Rhythmus

Auf dieser starken Grundlage baut TDI_Pro weiter auf, indem er:

  • Eine kontextbezogene Analyse zur besseren Anpassung an Marktbedingungen integriert.

  • Mehrschichtige Signalfreigabe nutzt, um nur qualitativ hochwertige Signale durchzulassen.

  • Mit frequenzbasierter Zyklenerkennung den Marktrhythmus erfasst.

Dies ermöglicht es Tradern, gleichzeitig drei entscheidende Aspekte zu berücksichtigen:

  1. Marktkontext

  2. Marktrhythmus

  3. Klar definierte, präzise Signale

III.3 Vielseitige Anwendbarkeit

TDI_Pro eignet sich für:

  • Manuellen Handel, mit visuellen und zuverlässigen Signalen.

  • Automatisierten Handel, durch Integration in EA-Systeme.

  • Alle Märkte: Forex, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen auf allen Zeitebenen.

IV. Anwendungshinweise

  1. Installieren Sie TDI_Pro in MetaTrader 5.

  2. Passen Sie Parameter wie Empfindlichkeit, Volatilitätsbänder und Frequenzfilter an Ihre Strategie an.

  3. Nutzen Sie den Indikator für manuelles Trading oder integrieren Sie ihn in Ihre EA-Strategien.

V. Wichtiger Hinweis

Dieser Indikator ist ein professionelles Analysewerkzeug und keine Garantie für Gewinne. Bitte testen Sie ihn gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn im Live-Handel verwenden.



Auswahl:
danl33
144
danl33 2025.08.08 17:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sy Hien Nguyen
1040
Antwort vom Entwickler Sy Hien Nguyen 2025.08.09 03:29
Thank you for your feedback. I will quickly fix it and update with additional features. If you have already purchased the indicator, I sincerely apologize for this inconvenience. Please contact me to receive a faster-reacting version of the indicator before I finish the complete fix. Let's contact me on telegram: LionICXVN
Antwort auf eine Rezension