TDI Pro Intergrated Signals

Trader Dynamic Index_Pro Signal Ajouté
Une version améliorée de l’indicateur Traders Dynamic Index avec intégration de signaux contextuels, confirmation multi-niveaux et synchronisation avec le rythme du marché. Conçu pour une utilisation professionnelle, tant pour le trading manuel que pour les systèmes Expert Advisor.

VOUS AUREZ DU MAL À IGNORER CET INDICATEUR — IL SURPASSE LA PLUPART DES OSCILLATEURS ACTUELS AVEC UNE ANALYSE CONTEXTUELLE, LA DÉTECTION DE TENDANCES, DES PLAGES D’OSCILLATION DYNAMIQUES, L’IDENTIFICATION DES DIVERGENCES ET, SURTOUT, L’INTÉGRATION DU RYTHME DU MARCHÉ. PEU D’INDICATEURS OFFRENT UNE TELLE COMPLÉTUDE.


I. Introduction

Veuillez consulter attentivement l’image jointe pour constater l’efficacité de cet indicateur avant de lire les détails suivants.

J’ai investi beaucoup de temps et retravaillé près de 40 versions pour perfectionner cet outil. Il représente l’essence de mon expérience en trading et de ma compréhension de la logique contextuelle nécessaire aux traders dans des conditions réelles.

Je continuerai à le mettre à jour régulièrement et j’espère bénéficier de votre soutien et de vos retours.

TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT LA DÉMO POUR SENTIR LA DIFFÉRENCE.

II. Principales fonctionnalités

II.1 Architecture RSI avancée

Cet indicateur améliore considérablement le RSI classique en intégrant une logique dynamique de seuils, des analyses de tendance et de momentum, et un affichage direct des signaux d’achat/vente sur le graphique, offrant ainsi une solution bien plus complète que les oscillateurs standards.

II.2 Moteur de signaux intégré

TDI_Pro combine des analyses de tendance, de momentum et de volatilité au sein d’un système centralisé de signaux, fournissant des indications claires pour une prise de décision rapide.

II.3 Logique de signaux contextuelle

Chaque signal est généré en tenant compte du contexte actuel du marché. Des éléments tels que le niveau de volatilité, la force de la tendance et le timing du momentum sont analysés afin d’éliminer les signaux faibles ou isolés.

II.4 Validation en plusieurs couches

L’indicateur utilise une structure de validation multicouche combinant :

  • Les croisements du RSI

  • Des bandes de volatilité adaptatives

  • La détection de divergences

  • La synchronisation avec les cycles du marché

Cela garantit que seuls les signaux à haute probabilité sont mis en avant.

II.5 Analyse fréquentielle et rythme du marché

Grâce à une détection de cycles basée sur la fréquence, l’indicateur s’adapte au rythme naturel du marché, réduisant les faux signaux dans les phases de consolidation.

II.6 Compatibilité EA et notifications

Entièrement compatible avec les Expert Advisors (EA), il peut être utilisé comme un moteur de signaux pour les systèmes de trading automatisés. Pour les traders manuels, il propose des alertes personnalisables (popup, sonore, notifications push) pour des interventions rapides.

III. Les atouts de TDI_Pro Signal Added

III.1 Une base solide

Le Traders Dynamic Index original est déjà un indicateur puissant qui intègre des analyses de tendance, momentum et seuils dynamiques. Il corrige les limites contextuelles du RSI classique et offre un avantage considérable.

III.2 Optimisé pour le contexte et le rythme

Sur cette base solide, TDI_Pro ajoute :

  • Une analyse contextuelle pour une meilleure adaptation aux conditions du marché.

  • Une validation multicouche des signaux pour ne retenir que les plus pertinents.

  • Une détection fréquentielle permettant de suivre le rythme du marché.

Cette conception permet aux traders de maîtriser simultanément trois aspects clés :

  1. Le contexte du marché

  2. Le rythme du marché

  3. Des signaux précis et bien définis

III.3 Polyvalence d’utilisation

TDI_Pro convient parfaitement pour :

  • Le trading manuel, grâce à ses signaux clairs et fiables.

  • Le trading automatisé, via une intégration fluide avec les EA.

  • Tous les marchés : forex, matières premières, indices et cryptomonnaies, sur toutes les unités de temps.

IV. Guide d’utilisation

  1. Installez TDI_Pro sur MetaTrader 5.

  2. Ajustez les paramètres (sensibilité, bandes de volatilité, filtres fréquentiels) selon votre stratégie.

  3. Utilisez-le pour le trading manuel ou intégrez-le à vos stratégies automatisées (EA).

V. Remarque importante

Cet indicateur est un outil d’analyse professionnelle et ne garantit pas de profits. Veuillez le tester soigneusement sur un compte démo avant de l’utiliser en conditions réelles.



Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicateurs
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicateurs
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicateurs
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5   UNLOCK THE SECRET OF INSTITUTIONAL TRADING WITHOUT THE HEDGE FUND BUDGET What If I Told You There's a Way to Spot Reversals BEFORE They Happen? Professional traders know: Pin bars at key levels are where fortunes are made. The institutions use them. The smart money follows them. And now, YOU can trade them with surgical precision. ---SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •········································
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicateurs
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicateurs
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicateurs
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicateurs
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicateurs
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Price Manipulation Risk Indicator Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché . Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées. Cet outil aide le trader à éviter les pièges , filtrer les faux signaux , et améliorer son timing d’entrée et
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicateurs
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicateurs
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - L'Outil Essentiel pour Maîtriser Votre Trading ## Transformez Votre Trading avec une Vision Complète de Vos Performances en Temps Réel Dans le monde exigeant du trading Forex et CFD, **connaître vos performances en temps réel** n'est pas un luxe, c'est une **nécessité absolue**. Le **Drawdown Indicator V4.0** est bien plus qu'un simple indicateur : c'est votre **tableau de bord professionnel** qui vous donne une vision claire, précise et instantanée de l'état de vo
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indicateurs
Trend Line Map indicator is an addons for   Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator.  If you don't have Trend Screener Pro Indicator,   the Trend Line Map Pro will not work.     LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog,  you can find all our premium indicat
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicateurs
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Meravith Auto est une version automatisée du système de trading Meravith. L'indicateur se compose d'une ligne de tendance qui change de couleur. Lorsqu'elle est haussière, elle est verte, et lorsqu'elle est baissière, elle est rouge. Il s'agit de la ligne de support de la tendance. Une ligne de liquidité, où le volume haussier est égal au volume baissier. Une ligne de déviation haussière triple. Une ligne de déviation baissière triple. Des points violets et bleus indiquant un volume élevé. Le po
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicateurs
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicateurs
TREND FLOW PRO aide à identifier les zones où le marché change réellement de direction. L’indicateur met en évidence les retournements de tendance ainsi que les zones où les principaux acteurs du marché réentrent. Les marques BOS sur le graphique représentent de véritables changements de tendance et des niveaux clés des unités de temps supérieures. Les données de l’indicateur ne se redessinent pas et restent sur le graphique après la clôture de chaque bougie. Éléments principaux de l’indicateur
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Plus de l'auteur
Zigzag Modify
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
Introduction à l'indicateur ZigZag Optimized L'indicateur ZigZag Optimized , développé par MetaQuotes Ltd. et mis à jour en version 2.00, est un outil puissant d'analyse technique sur la plateforme MetaTrader 5. Conçu pour identifier les points de retournement significatifs en reliant les pics et les creux, il offre une précision accrue aux traders. Avantages clés Support précis des divergences : Aide à déterminer des zones de prix raisonnables, assurant une compatibilité élevée avec les algorit
FREE
DCA for BIG BOY
Sy Hien Nguyen
Utilitaires
DCA Tool All-in-One – Outil de Trading DCA Automatique et Semi-Automatique pour MetaTrader 5 Recommandation d’utilisation Le DCA Tool All-in-One est un outil puissant permettant aux traders d’ exécuter des stratégies de Dollar Cost Averaging (DCA) en mode automatique ou semi-automatique , optimisant ainsi la gestion des positions sur MetaTrader 5 . Avant utilisation en compte réel, il est recommandé de bien comprendre son fonctionnement, de réaliser des backtests et de l’associer à une analys
FREE
Nadaraya Walton Envelopes
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
PLEASE REVIEW THE ATTACHED IMAGE CAREFULLY BEFORE READING FURTHER This indicator is designed for MetaTrader 4 (MT4) and focuses on a dual-band envelope system to help traders identify liquidity zones and extreme price levels with clarity and precision. If you purchase this indicator, please contact me via email with your payment receipt attached. I will provide you with a detailed user guide and trading strategy for effective application. I. DUAL ENVELOPE INDICATOR FOR MT4 A simplified yet power
Nadaraya Walton Envelope With RSI
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
VEUILLEZ EXAMINER ATTENTIVEMENT L’IMAGE CI-JOINTE AVANT DE LIRE LA SUITE Cet indicateur est basé sur la théorie des NADARAYA‑WATSON KERNEL REGRESSION ENVELOPES , combinée à la dynamique de momentum des prix RSI . Il intègre également des concepts d’ analyse de liquidité , offrant un outil puissant et adaptatif pour les traders souhaitant identifier avec précision les points d’entrée et de sortie. Si vous avez acheté cet indicateur, veuillez me contacter par e-mail et joindre une capture d’écran
Zezo Lag EMA
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
ZLEMA Trend – No lag - No loss - Your Sweet Spot for Market Turning Points Discover the charm of precision trading with ZLEMA , a refined tool crafted to help traders capture top and bottom reversals with confidence and clarity. This custom MT5 indicator uses a dual Zero Lag Exponential Moving Average (ZLEMA) strategy – featuring ZLEMA 5 and ZLEMA 9 – delicately blended to reduce lag and highlight price momentum in real time. When these two lines cross and diverge, the indicator whispers a p
Cycle Track Swing Pro
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
CycleTrackSwingPro pour MetaTrader 5 ️ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L’IMAGE JOINTE AVANT DE CONSULTER LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES CI-DESSOUS. I. Vue d’ensemble générale La majorité des pertes en trading résulte d’un manque de compréhension du CONTEXTE DU MARCHÉ et de son ÉNERGIE LATENTE (ENERGY) . CycleTrackSwingPro a été conçu avec une ARCHITECTURE ROBUSTE (FRAMEWORK) afin de combler ces lacunes critiques. L’indicateur aligne les décisions de trading sur des catégories clés telles que : Court t
Trader Dynamic Index Pro Added Signal
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
Trader Dynamic Index Added Signal – Une approche scientifique basée sur le contexte pour l’analyse des oscillations du marché 1. Introduction Dans l’analyse technique moderne, les oscillateurs traditionnels génèrent souvent des signaux isolés , déconnectés du contexte global du marché , entraînant un taux élevé de faux signaux ou de signaux faibles. Trader Dynamic Index Added Signal (TDI-AS) a été conçu pour résoudre ce problème en redéfinissant la génération de signaux basés sur les oscillateur
Trader Dynamic Index Pro On Chart
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
TDI PRO DIRECTX – OUTIL DE MESURE DIRECTE DU MOMENTUM SUR LE PRIX Le marché fluctue constamment, exigeant des traders des points d'entrée précis, des SL serrés et des taux de victoire élevés. TDI PRO DIRECTX a été conçu pour mesurer et refléter le momentum du marché directement sur le prix, optimisant les points d'entrée et la gestion des risques. PROBLÈMES RÉELS AUXQUELS LES TRADERS SONT CONFRONTÉS Les indicateurs isolés comme RSI, EMA et Bollinger produisent souvent des signaux bruités, rendan
Cycle RSI Adaptive Added Signal
Sy Hien Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Cycle RSI Adaptive – Améliorez Votre Trading avec un Indicateur Intelligent 1. Aperçu Cycle RSI Adaptive est une version avancée de l’RSI traditionnel, conçue pour vous aider à identifier les tendances, les renversements et les opportunités de trading avec une plus grande précision. Doté d’un filtrage intelligent du bruit, d’ajustements adaptatifs au marché et de signaux clairs, cet indicateur est idéal pour les débutants comme pour les traders professionnels. Avantages clés : Facile à utiliser
VEHI Pro Standard
Sy Hien Nguyen
Indicateurs
Introduction à VEHI_v2_Improved Le VEHI_v2_Improved (Indicateur Hybride de Volatilité-Entropie) est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 (MT5), basé sur le VWAP (Prix Moyen Pondéré par Volume) avec des fonctionnalités intelligentes et sans repainting. Voici ses principaux avantages : 1. Adaptation à la Volatilité du Marché Ajuste la taille de la fenêtre VWAP en fonction de la volatilité du marché (ATR), assurant : Une réponse rapide dans des conditions de forte volatilité. Des signau
Filtrer:
danl33
144
danl33 2025.08.08 17:22 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sy Hien Nguyen
1040
Réponse du développeur Sy Hien Nguyen 2025.08.09 03:29
Thank you for your feedback. I will quickly fix it and update with additional features. If you have already purchased the indicator, I sincerely apologize for this inconvenience. Please contact me to receive a faster-reacting version of the indicator before I finish the complete fix. Let's contact me on telegram: LionICXVN
Répondre à l'avis