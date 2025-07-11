TDI Pro Intergrated Signals

Geliştirilmiş Traders Dynamic Index (TDI) versiyonuna dayanan bu gösterge, bağlama duyarlı sinyal mantığı, çok katmanlı sinyal doğrulama yapısı ve frekans tabanlı döngü tespiti entegrasyonu ile hem manuel traderlar hem de Expert Advisor (EA) sistemleri için hassas bir çözüm sunar.

I. Giriş

Lütfen aşağıdaki ayrıntıları okumadan önce ekli görseli dikkatlice inceleyin ve bu göstergenin etkinliğini kendi gözlerinizle görün.

Bu aracı mükemmelleştirmek için çok zaman harcadım ve yaklaşık 40 versiyon üzerinde çalıştım. Bu ürün, trading konusundaki tecrübemin ve gerçek piyasa koşullarında trader’ların ihtiyaç duyduğu bağlamsal mantığın bir özüdür.

Göstergenin güncellenmesine düzenli olarak devam edeceğim ve sizden destek ile geri bildirim bekliyorum.

FARKI HİSSETMEK İÇİN DEMO VERSİYONUNU HEMEN İNDİRİN.

II. Temel Özellikler

II.1 Gelişmiş RSI Yapısı

Bu gösterge, geleneksel RSI’ı büyük ölçüde geliştirerek dinamik eşik mantığı, trend ve momentum analizi ile birlikte alım/satım sinyallerini doğrudan grafik üzerine çizme özelliği sunar. Böylece standart osilatörlerden çok daha kapsamlı bir çözüm sağlar.

II.2 Entegre Sinyal Motoru

TDI_Pro, trend, momentum ve volatilite analizlerini bir araya getirerek merkezi bir sinyal üretim sistemi oluşturur ve hızlı karar almak için net sinyaller sağlar.

II.3 Bağlama Duyarlı Sinyal Mantığı

Her sinyal, mevcut piyasa bağlamını dikkate alarak oluşturulur. Volatilite düzeyi, trend gücü ve momentum zamanlaması gibi unsurlar analiz edilerek zayıf veya izole sinyaller filtrelenir.

II.4 Çok Katmanlı Doğrulama Yapısı

Gösterge, aşağıdaki bileşenleri birleştirerek çok katmanlı bir doğrulama süreci uygular:

RSI kesişimleri

Uyarlanabilir volatilite bantları

Boğa/ayı uyumsuzluğu tespiti

Piyasa döngüleriyle senkronizasyon

Bu sistem, yalnızca yüksek olasılıklı sinyallerin vurgulanmasını sağlar.

II.5 Frekans Analizi ve Piyasa Ritmi

Frekans tabanlı döngü tespiti sayesinde gösterge, piyasanın doğal ritmine uyum sağlar ve yatay piyasa koşullarında yanlış sinyalleri azaltır.

II.6 EA Uyumluluğu ve Bildirimler

Expert Advisor (EA) sistemleri ile tam uyumlu olup, otomatik işlem sistemleri için bir sinyal motoru olarak kullanılabilir. Manuel traderlar için ise özelleştirilebilir uyarılar (pop-up, sesli ve push bildirimleri) sunar.

III. TDI_Pro Signal Added’ın Avantajları

III.1 Güçlü Bir Temel

Orijinal Traders Dynamic Index, trend, momentum ve dinamik eşik analizlerini bir araya getiren güçlü bir göstergedir. Geleneksel RSI’ın bağlamsal eksikliklerini giderir ve önemli bir avantaj sunar.

III.2 Bağlam ve Ritme Göre Optimize Edildi

Bu sağlam temel üzerine TDI_Pro şunları ekler:

Piyasa koşullarına bağlamsal analiz

Yalnızca en alakalı sinyallerin kalmasını sağlayan çok katmanlı doğrulama

Piyasa ritmini izlemek için frekans tabanlı tespit

Bu tasarım, trader’ların aynı anda üç önemli alanı kavramasını sağlar:

Piyasa bağlamı Piyasa ritmi Kesin ve net sinyaller

III.3 Çok Yönlü Kullanım

TDI_Pro, aşağıdaki senaryolara mükemmel şekilde uygundur:

Manuel işlem , net ve güvenilir sinyallerle

Otomatik işlem , EA sistemleri ile entegrasyon

Tüm piyasalarda: forex, emtialar, endeksler ve kripto paralar, tüm zaman dilimlerinde

IV. Kullanım Kılavuzu

TDI_Pro’yu MetaTrader 5 üzerine yükleyin. Ayarları stratejinize göre özelleştirin (hassasiyet, volatilite bantları, frekans filtreleri). Manuel işlem için kullanın veya otomatik stratejilerinize (EA) entegre edin.

V. Önemli Not

Bu gösterge bir profesyonel analiz aracıdır ve kâr garantisi vermez. Lütfen gerçek hesapta kullanmadan önce bir demo hesapta kapsamlı testler yapın.



