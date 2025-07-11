TDI Pro Intergrated Signals

Trader Dynamic Index_Pro 신호 추가됨

컨텍스트 인식 신호 통합, 다중 레이어 확인 및 시장 리듬 조율을 갖춘 향상된 Traders Dynamic Index 지표 버전입니다. 수동 거래 및 전문가용 EA 시스템 모두에 적합하게 설계되었습니다.

이 지표를 무시하기는 매우 어려울 것입니다 — 시장 컨텍스트 분석, 추세 감지, 동적 변동 범위, 다이버전스 식별, 특히 시장 리듬 통합으로 대부분의 기존 오실레이터를 능가합니다. 이렇게 포괄적인 지표는 드뭅니다.

I. 소개

먼저 첨부된 이미지를 확인하여 이 지표의 효율성을 직접 확인해보시기 바랍니다. 그 후에 아래의 세부 내용을 읽어보십시오.

저는 이 툴을 완성하기 위해 수많은 시간을 투자했고, 약 40개의 버전을 반복 수정하며 발전시켰습니다. 이 지표는 트레이딩 경험과 실전 트레이더의 컨텍스트 로직을 모두 담은 저의 집약체입니다.

앞으로도 지속적으로 업데이트할 예정이며, 많은 관심과 피드백을 부탁드립니다.

지금 바로 데모를 다운로드하여 차이를 경험해보세요.

II. 주요 기능

II.1 고급 RSI 구조

이 지표는 기존 RSI의 한계를 극복하고, 동적 임계값 로직, 추세 및 모멘텀 분석, 그리고 차트 상의 직관적인 매매 신호 표시를 결합하여 단순 오실레이터보다 월등한 솔루션을 제공합니다.

II.2 통합 신호 엔진

TDI_Pro는 추세, 모멘텀, 변동성 분석을 하나의 중앙 집중식 신호 시스템으로 결합하여 차트 상에 명확한 매수/매도 신호를 표시해 빠른 의사결정을 지원합니다.

II.3 컨텍스트 기반 신호 로직

각 신호는 현재 시장 컨텍스트를 분석한 후 생성됩니다. 변동성 수준, 추세 강도, 모멘텀 타이밍 등의 요소가 결합되어 약하거나 고립된 신호를 제거합니다.

II.4 다층 신호 검증 구조

이 지표는 다층 검증 시스템을 통해 아래 요소들을 조합합니다:

RSI 교차

적응형 변동성 밴드

다이버전스 감지

시장 사이클 동기화

이를 통해 고확률 매매 시그널만 표시됩니다.

II.5 주파수 분석 및 시장 리듬 포착

주파수 기반 사이클 감지를 통해 지표는 시장의 자연스러운 리듬에 맞춰 조정되며, 횡보장에서의 오류 신호를 최소화합니다.

II.6 EA 호환 및 알림 기능

**Expert Advisor(EA)**와 완벽히 호환되며, 자동 매매 시스템의 신호 엔진으로 활용할 수 있습니다. 수동 트레이더에게는 팝업, 소리, 푸시 알림 등 다양한 방식의 알림을 제공하여 적시에 매매할 수 있도록 지원합니다.

III. TDI_Pro Signal Added의 강점

III.1 강력한 기반

기존의 Traders Dynamic Index는 이미 추세, 모멘텀, 신호 분석 및 동적 임계값을 통합한 뛰어난 지표입니다. 이는 기존 RSI의 컨텍스트 부족 문제를 해결하여 큰 이점을 제공합니다.

III.2 컨텍스트와 리듬에 최적화

이 강력한 기반 위에 TDI_Pro는 다음 기능을 추가합니다:

컨텍스트 기반 분석 으로 시장 조건에 보다 정밀하게 대응

다층 신호 검증 으로 고품질 신호만 통과

주파수 기반 사이클 감지로 시장 리듬 포착

이 설계를 통해 트레이더는 세 가지 핵심 요소를 동시에 확보할 수 있습니다:

시장 컨텍스트 시장 리듬 명확하고 정밀한 신호

III.3 폭넓은 활용성

TDI_Pro는 다음에 적합합니다:

수동 트레이딩 : 직관적이고 신뢰성 있는 시그널 제공

자동 트레이딩 : EA 시스템에 통합 가능

모든 시장: 외환, 상품, 지수, 암호화폐 및 모든 시간대에 적용 가능

IV. 사용 지침

MetaTrader 5에 TDI_Pro를 설치합니다. 민감도, 변동성 밴드, 주파수 필터 등의 매개변수를 전략에 맞게 조정합니다. 수동 트레이딩에 활용하거나 EA 전략에 통합합니다.

V. 중요 사항

이 지표는 전문적인 분석 툴이며, 수익을 보장하지 않습니다. 실거래 전에 반드시 데모 계정에서 충분히 테스트해 주시기 바랍니다.



