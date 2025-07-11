TDI Pro Intergrated Signals

Trader Dynamic Index_Pro Segnale Aggiunto
Una versione migliorata dell’indicatore Traders Dynamic Index con integrazione di segnali contestuali, conferma multilivello e sincronizzazione con il ritmo del mercato. Progettato per un uso professionale sia nel trading manuale che nei sistemi Expert Advisor.

SARÀ DIFFICILE IGNORARE QUESTO INDICATORE — SUPERA LA MAGGIOR PARTE DEGLI OSCILLATORI ATTUALI CON ANALISI CONTESTUALE, RILEVAMENTO DEL TREND, RANGE DI OSCILLAZIONE DINAMICI, IDENTIFICAZIONE DELLE DIVERGENZE E, SOPRATTUTTO, L’INTEGRAZIONE DEL RITMO DI MERCATO. POCHI INDICATORI POSSONO OFFRIRE UN LIVELLO DI COMPLETEZZA COSÌ ALTO.


I. Introduzione

Si prega di visionare attentamente l’immagine allegata per valutare l’efficacia di questo indicatore prima di leggere le informazioni dettagliate.

Ho dedicato molto tempo e rivisto quasi 40 versioni per perfezionare questo strumento. Rappresenta l’essenza della mia esperienza di trading e della mia comprensione della logica contestuale applicata ai trader reali.

Continuerò ad aggiornarlo regolarmente e spero di ricevere il vostro sostegno e feedback.

SCARICA SUBITO LA DEMO PER SENTIRE LA DIFFERENZA.

II. Caratteristiche principali

II.1 Struttura RSI avanzata

Questo indicatore migliora notevolmente il RSI tradizionale integrando una logica di soglia dinamica, analisi di trend e momentum, e mostrando segnali di acquisto/vendita direttamente sul grafico, offrendo una soluzione più completa rispetto agli oscillatori standard.

II.2 Motore di segnali integrato

TDI_Pro combina analisi di trend, momentum e volatilità in un sistema centralizzato di generazione dei segnali, fornendo indicazioni chiare per decisioni rapide.

II.3 Logica dei segnali contestuale

Ogni segnale viene generato analizzando il contesto di mercato attuale. Vengono valutati elementi come il livello di volatilità, la forza del trend, e il timing del momentum, eliminando i segnali deboli o isolati.

II.4 Struttura di conferma multilivello

L’indicatore utilizza un sistema di conferma a più livelli combinando:

  • Incroci RSI

  • Bande di volatilità adattive

  • Rilevamento delle divergenze

  • Sincronizzazione con i cicli di mercato

In questo modo vengono visualizzati solo i segnali ad alta probabilità.

II.5 Analisi delle frequenze e ritmo di mercato

Grazie al rilevamento dei cicli basato sulla frequenza, l’indicatore si adatta al ritmo naturale del mercato, riducendo al minimo i falsi segnali durante le fasi laterali.

II.6 Compatibilità EA e notifiche

Perfettamente compatibile con gli Expert Advisor (EA), può essere utilizzato come motore di segnali per sistemi di trading automatizzati. Per i trader manuali, offre notifiche personalizzabili (popup, sonore e push) per interventi tempestivi.

III. Punti di forza di TDI_Pro Signal Added

III.1 Una base solida

Il Traders Dynamic Index originale è già un indicatore potente che integra analisi di trend, momentum e soglie dinamiche. Risolve le lacune contestuali del RSI tradizionale e offre un vantaggio significativo.

III.2 Ottimizzato per contesto e ritmo

Su questa base solida, TDI_Pro aggiunge:

  • Analisi contestuale per un’adattabilità superiore alle condizioni di mercato.

  • Conferma multilivello dei segnali per filtrare solo quelli più rilevanti.

  • Rilevamento delle frequenze per seguire il ritmo del mercato.

Questo design consente ai trader di padroneggiare contemporaneamente tre aspetti chiave:

  1. Contesto di mercato

  2. Ritmo del mercato

  3. Segnali precisi e ben definiti

III.3 Versatilità di utilizzo

TDI_Pro è ideale per:

  • Trading manuale, grazie a segnali chiari e affidabili.

  • Trading automatico, con facile integrazione nei sistemi EA.

  • Tutti i mercati: forex, materie prime, indici e criptovalute, su qualsiasi timeframe.

IV. Istruzioni per l’uso

  1. Installa TDI_Pro su MetaTrader 5.

  2. Regola i parametri (sensibilità, bande di volatilità, filtri di frequenza) secondo la tua strategia.

  3. Utilizzalo per il trading manuale o integralo nelle tue strategie automatizzate (EA).

V. Nota importante

Questo indicatore è uno strumento di analisi professionale e non garantisce profitti. Si consiglia di testarlo accuratamente su un conto demo prima dell’utilizzo in condizioni reali.



danl33
144
danl33 2025.08.08 17:22 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sy Hien Nguyen
1040
Risposta dello sviluppatore Sy Hien Nguyen 2025.08.09 03:29
Thank you for your feedback. I will quickly fix it and update with additional features. If you have already purchased the indicator, I sincerely apologize for this inconvenience. Please contact me to receive a faster-reacting version of the indicator before I finish the complete fix. Let's contact me on telegram: LionICXVN
Rispondi alla recensione