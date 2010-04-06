Predictive signals resonance
- Samuel Bedin
Predictive Signal Resonance ist ein mql5 EA, der MACD und Resonanztheorie kombiniert. Diese Kombination ist sehr effektiv und genau. Customizables Einstellungen. Fokus auf Majors Forex, diese ea wurde Backtesting auf eur usd 1h Zeitrahmen. Gibt 2000% Rückkehr für das letzte Jahr. Rote und grüne Pfeile werden unter dem Chart angezeigt. Die EA ist ein All-in-One-Automatisierung von dieser Logik. Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren.