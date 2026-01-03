AurumEdge M1

AurumEdge M1- XAUUSD Gold Scalping Expert Advisor (MT5) Precision Gold Scalping on M1 -Voll automatisiert & risikokontrolliert

-nach dem Kauf kontaktieren Sie mich auf mql oder telegram ( @mhtr001 ) für Set-Datei-

AurumEdge M1 ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der ausschließlich für den XAUUSD (GOLD) Handel auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

AurumEdge M1 wurde für Schnelligkeit, Genauigkeit und Disziplin entwickelt und führt Gold-Scalping-Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit automatisch aus - so werden Emotionen und menschliche Fehler aus Ihrem Handel entfernt. Warum AurumEdge M1? Optimiert nur für XAUUSD (GOLD) Trades auf dem M1-Zeitrahmen für ultrapräzise Einstiege Vollständig automatisiert - kein manueller Handel erforderlich Hochentwickeltes Risiko- und Geldmanagementsystem Bewältigt die hohe Volatilität und die schnellen Preisbewegungen von Gold Funktioniert mit allen MT5-Brokern und Kontotypen AurumEdge M1 ist kein allgemeiner Roboter.

Er wurde speziell für das Gold-Scalping entwickelt und nutzt intelligente Marktanalysen, um kurzfristige Preisineffizienzen auszunutzen, die häufig beim XAUUSD auftreten. Intelligente Handelslogik AurumEdge M1 analysiert den Markt in Echtzeit auf M1 und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen:

- Trendrichtungsbestätigung - Momentum-Stärke-Validierung - Volatilitäts- und Spread-Filterung - Session-basierte Handelsausführung Diese mehrschichtige Filterung hilft, Fehlsignale zu reduzieren und die Handelsgenauigkeit zu verbessern.

Kapitalschutz & Risikokontrolle Die Risikokontrolle ist in jeden Handel integriert: - Intelligente Begrenzung der Handelsfrequenz - Logik zum Schutz vor Drawdowns - Keine Martingale - Keine gefährlichen Erholungssysteme Handeln Sie sicher und konsequent.

Hauptmerkmale Nur für XAUUSD optimierte Strategie M1 Scalping-Ausführung Schnelle Orderausführungslogik ECN / Raw / Standard-Konto kompatibel VPS-freundlich (empfohlen) Kostenlose Updates auf Lebenszeit Empfohlene Einrichtung - Symbol: XAUUSD - Zeitrahmen: M1 - Broker: MT5-Broker mit geringer Streuung empfohlen - VPS: Dringend empfohlen - Mindesteinlage: 250$

Nach dem Kauf erhalten Sie optimierte Voreinstellungsdateien und eine einfache Installationsanleitung. Real Market Performance Aurumedge M1 ist für Live-Marktbedingungen konzipiert, nicht für überoptimierte Backtests.

Für wen ist dieser EA geeignet? Händler, die automatisiertes Gold-Scalping suchen Händler, die Präzision auf einem niedrigen Zeitrahmen (M1) bevorzugen Anfänger, die freihändig handeln möchten Fortgeschrittene Händler, die einen speziellen XAUUSD EA suchen Handeln Sie Gold mit Zuversicht Lassen Sie AurumEdge M1 Ihre Trades mit Disziplin und Geschwindigkeit ausführen. Keine Emotionen. Kein Overtrading. Nur intelligente XAUUSD-Scalping-Automatisierung.

Laden Sie AurumEdge M1 noch heute herunter und handeln Sie GOLD wie ein Profi.