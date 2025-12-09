Drawdown Terminator

5

Drawdown Terminator - Account-wide Equity Guardian für MT5
Schützen Sie Ihr Kapital. Sichern Sie Ihre Gewinne. Schlafen Sie, ohne jeden Tick zu beobachten. 🛡️📉📈

1. Was ist Drawdown Terminator?

Drawdown Terminator ist ein MT5-Dienstprogramm (nicht handelsbezogener Expert Advisor), das dazu dient, Ihr gesamtes Kontokapital zu schützen - nicht nur einen einzelnen EA oder ein Symbol.

Es überwacht kontinuierlich Ihr gesamtes Konto Eigenkapital / Kapital, und wenn Ihr Equity Profit Target oder Equity Loss Limit erreicht ist, kann es automatisch:

  • Alle offenen Positionen schließen

  • Alle schwebenden Aufträge schließen

  • Wahlweise alle anderen Charts/EAs schließen (und sich selbst entfernen)

  • Terminal-Benachrichtigungen und/oder Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile MT5-App senden

  • Anzeige eines Echtzeit-Kontrollpanels mit Konto- und Schutzstatus

Verbinden Sie ihn mit EINEM Chart pro Konto, setzen Sie Ihre Aktienlimits und lassen Sie Drawdown Terminator Ihre Risikoregeln mit maschineller Präzision durchsetzen.

2. Für wen ist es geeignet?

Drawdown Terminator ist perfekt für:

  • Prop-Firmen-Händler (FTMO, Funded Next, etc.), die tägliche Verlust- und Maximalverlustgrenzen einhalten müssen

  • Trader, die mehrere EAs/Strategien auf demselben Konto betreiben

  • Grid-/Martingale-/HFT-/Scalper-Benutzer, die einen harten Equity Floor wünschen

  • ✅ Swing-/Day-Trader, die ein Gewinnziel für das gesamte Konto festlegen möchten

  • ✅ Jeder, der eine "Last Line of Defence" für sein Kontokapital wünscht

Anstatt das Konto den ganzen Tag zu beobachten, legen Sie die Regeln einmal fest und lassen Drawdown Terminator sie automatisch ausführen.

3. Wie Drawdown Terminator funktioniert

Der EA läuft bei jedem Tick und prüft Ihr Konto-Equity gegen die von Ihnen konfigurierten Levels:

  1. Sie stellen ein:

    • Gewinnziel (Betrag) - Eigenkapitalniveau, auf dem Sie Gewinne festschreiben möchten

    • Verlustlimit (Betrag) - Kapitalniveau, bei dem Sie Verluste begrenzen / den Handel stoppen möchten

  2. Bei jedem Tick prüft der EA:

    • Wenn Equity ≥ Profit TargetPROFIT TARGET getroffen

    • Wenn Eigenkapital ≤ VerlustgrenzeLOSS LIMIT getroffen

  3. Wenn ein Limit erreicht wird, wird der EA, abhängig von Ihren Eingaben,:

    • Alle offenen Positionen schließen

    • Alle schwebenden Aufträge schließen

    • Optional alle anderen Charts schließen (damit keine weiteren EAs handeln können)

    • Eine Warnung und/oder Push-Benachrichtigung senden

    • Aktualisieren Sie das Status-Panel auf dem Chart mit dem Grund

Der Schutz ist aktienbasiert und funktioniert daher nahtlos mit jedem Symbol / jedem EA / jedem manuellen Handel, der auf dem Konto läuft.

Eingabeparameter (Erklärt)

📁 Informationen

  • Info1 - Kurze Nachricht zur Beschreibung des EA: Drawdown Terminator - Account-wide Equity/Capital Protector.

  • Info2 - Wichtig: Nur an EINEN Chart pro Konto anhängen.

Das Anhängen an mehrere Charts kann zu doppelten Schutzaktionen führen. EIN Chart reicht aus, um das gesamte Konto zu schützen.

🛡️ Kontoschutz-Einstellungen

  • Gewinnziel (Betrag) (InpProfitTarget)

    • Setzen Sie diesen Wert auf 0.0, um den Gewinnzielschutz zu deaktivieren.

    • 0.0 → EA berechnet / verwendet das Zielkapital

    • Wenn Eigenkapital ≥ Ziel, löst EA den Schutz aus

  • Verlustgrenze (Betrag) (InpLossLimit)

    • Auf 0.0 setzen, um Verlustlimit-Schutz zu deaktivieren

    • 0.0 → EA berechnet/verwendet Eigenkapitaluntergrenze

    • Wenn Eigenkapital ≤ Verlustgrenze, löst EA den Schutz aus

Tipp: Wenn beide Werte 0,0 sind, wird kein Schutz ausgelöst (eine Warnung wird im Protokoll ausgegeben).

⚔️ Aktionen bei Auslösung

  • ALLE Positionen schließen (InpClosePositions)

    • true → Alle offenen Positionen bei Auslösung schließen

    • false → Offene Positionen beibehalten, trotzdem möglich als "Monitor only" zu verwenden

  • ALLE schwebenden Orders schließen (InpClosePendingOrders)

    • true → Alle schwebenden Aufträge bei Auslösung löschen

    • false → Pending Orders unangetastet lassen

  • ALLE anderen Charts/EAs schließen (InpCloseCharts)

    • false (Standard) → Charts nicht schließen

    • true → Bei Auslösung alle anderen Charts schließen, dann ExpertRemove() aufrufen

    • Hervorragend geeignet für die vollständige Beendigung von Handelsaktivitäten

  • Warnmeldung senden (InpSendAlert)

    • true → Alarm beim ersten Trigger anzeigen

    • false → Kein Terminal-Popup

  • Benachrichtigung senden (Mobile MT5 APP) (InpSendNotification)

    • true → Push-Benachrichtigungen senden (muss in den Terminaloptionen aktiviert sein)

    • false → Keine Push-Benachrichtigungen

🖥️ Panel / UI-Einstellungen

  • Bedienfeld anzeigen (InpShowPanel)

    • true → Anzeige eines Diagrammpanels mit allen Metriken

    • false → Unauffällig im Hintergrund laufen lassen

Best Practices & Empfehlungen

  • ✅ Fügen Sie den Drawdown Terminator NUR EINEM Chart pro Konto zu

  • ✅ Kombinieren Sie mit Ihren bestehenden EAs; dieser EA eröffnet keine Trades, er verwaltet nur das Risiko

  • ✅ Testen Sie immer zuerst auf der Demo, um zu bestätigen, dass die Konfiguration mit Ihren Broker/Prop-Regeln übereinstimmt


TAGS
.

drawdown terminator, equity protector, account equity protector, mt5 equity guardian, mt5 drawdown protection, account-wide risk manager, capital protection ea, prop firm risk management, daily loss limit protector, max loss guard, profit target equity lock, mt5 utility, mt5 risk management ea, equity stop out ea, close all trades on equity, account stop loss and take profit, funded account protection ea

Bewertungen 1
Andreas Moguntia
126
Andreas Moguntia 2025.12.28 01:49 
 

I've now successfully tested this "Protector" on five demo accounts and can absolutely confirm its functionality. Furthermore, I find the settings and the status window easy to understand. You really don't need instructions or even a video. And for me, the best feature is that you can set limits not only as fixed values ​​but also as percentages, as relative values. This way, the limits adjust automatically, and you don't have to constantly change them. The Drawdown Terminator is absolutely worth the money, even with small stakes.

