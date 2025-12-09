Drawdown Terminator - Account-wide Equity Guardian für MT5

Schützen Sie Ihr Kapital. Sichern Sie Ihre Gewinne. Schlafen Sie, ohne jeden Tick zu beobachten. 🛡️📉📈



1. Was ist Drawdown Terminator?

Drawdown Terminator ist ein MT5-Dienstprogramm (nicht handelsbezogener Expert Advisor), das dazu dient, Ihr gesamtes Kontokapital zu schützen - nicht nur einen einzelnen EA oder ein Symbol.

Es überwacht kontinuierlich Ihr gesamtes Konto Eigenkapital / Kapital, und wenn Ihr Equity Profit Target oder Equity Loss Limit erreicht ist, kann es automatisch:

Alle offenen Positionen schließen

Alle schwebenden Aufträge schließen

Wahlweise alle anderen Charts/EAs schließen (und sich selbst entfernen)

Terminal-Benachrichtigungen und/oder Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile MT5-App senden

Anzeige eines Echtzeit-Kontrollpanels mit Konto- und Schutzstatus

Verbinden Sie ihn mit EINEM Chart pro Konto, setzen Sie Ihre Aktienlimits und lassen Sie Drawdown Terminator Ihre Risikoregeln mit maschineller Präzision durchsetzen.

2. Für wen ist es geeignet?

Drawdown Terminator ist perfekt für:

✅ Prop-Firmen-Händler (FTMO, Funded Next, etc.), die tägliche Verlust- und Maximalverlustgrenzen einhalten müssen

Trader, die mehrere EAs/Strategien auf demselben Konto betreiben

✅ Grid-/Martingale-/HFT-/Scalper-Benutzer , die einen harten Equity Floor wünschen

✅ Swing-/Day-Trader, die ein Gewinnziel für das gesamte Konto festlegen möchten

✅ Jeder, der eine "Last Line of Defence" für sein Kontokapital wünscht

Anstatt das Konto den ganzen Tag zu beobachten, legen Sie die Regeln einmal fest und lassen Drawdown Terminator sie automatisch ausführen.

3. Wie Drawdown Terminator funktioniert

Der EA läuft bei jedem Tick und prüft Ihr Konto-Equity gegen die von Ihnen konfigurierten Levels:

Sie stellen ein: Gewinnziel (Betrag) - Eigenkapitalniveau, auf dem Sie Gewinne festschreiben möchten

Verlustlimit (Betrag) - Kapitalniveau, bei dem Sie Verluste begrenzen / den Handel stoppen möchten Bei jedem Tick prüft der EA: Wenn Equity ≥ Profit Target → PROFIT TARGET getroffen

Wenn Eigenkapital ≤ Verlustgrenze → LOSS LIMIT getroffen Wenn ein Limit erreicht wird, wird der EA, abhängig von Ihren Eingaben,: Alle offenen Positionen schließen

Alle schwebenden Aufträge schließen

Optional alle anderen Charts schließen (damit keine weiteren EAs handeln können)

Eine Warnung und/oder Push-Benachrichtigung senden

Aktualisieren Sie das Status-Panel auf dem Chart mit dem Grund

Der Schutz ist aktienbasiert und funktioniert daher nahtlos mit jedem Symbol / jedem EA / jedem manuellen Handel, der auf dem Konto läuft.

Eingabeparameter (Erklärt)

📁 Informationen

Info1 - Kurze Nachricht zur Beschreibung des EA: Drawdown Terminator - Account-wide Equity/Capital Protector.

Info2 - Wichtig: Nur an EINEN Chart pro Konto anhängen.

Das Anhängen an mehrere Charts kann zu doppelten Schutzaktionen führen. EIN Chart reicht aus, um das gesamte Konto zu schützen.

🛡️ Kontoschutz-Einstellungen

Gewinnziel (Betrag) (InpProfitTarget) Setzen Sie diesen Wert auf 0.0 , um den Gewinnzielschutz zu deaktivieren. 0.0 → EA berechnet / verwendet das Zielkapital Wenn Eigenkapital ≥ Ziel , löst EA den Schutz aus

Verlustgrenze (Betrag) (InpLossLimit) Auf 0.0 setzen, um Verlustlimit-Schutz zu deaktivieren 0.0 → EA berechnet/verwendet Eigenkapitaluntergrenze Wenn Eigenkapital ≤ Verlustgrenze , löst EA den Schutz aus



Tipp: Wenn beide Werte 0,0 sind, wird kein Schutz ausgelöst (eine Warnung wird im Protokoll ausgegeben).

⚔️ Aktionen bei Auslösung

ALLE Positionen schließen (InpClosePositions) true → Alle offenen Positionen bei Auslösung schließen false → Offene Positionen beibehalten, trotzdem möglich als "Monitor only" zu verwenden

ALLE schwebenden Orders schließen (InpClosePendingOrders) true → Alle schwebenden Aufträge bei Auslösung löschen false → Pending Orders unangetastet lassen

ALLE anderen Charts/EAs schließen (InpCloseCharts) false (Standard) → Charts nicht schließen true → Bei Auslösung alle anderen Charts schließen, dann ExpertRemove() aufrufen Hervorragend geeignet für die vollständige Beendigung von Handelsaktivitäten

Warnmeldung senden (InpSendAlert) true → Alarm beim ersten Trigger anzeigen false → Kein Terminal-Popup

Benachrichtigung senden (Mobile MT5 APP) (InpSendNotification) true → Push-Benachrichtigungen senden (muss in den Terminaloptionen aktiviert sein) false → Keine Push-Benachrichtigungen



🖥️ Panel / UI-Einstellungen

Bedienfeld anzeigen (InpShowPanel)

true → Anzeige eines Diagrammpanels mit allen Metriken



false → Unauffällig im Hintergrund laufen lassen

Best Practices & Empfehlungen ✅ Fügen Sie den Drawdown Terminator NUR EINEM Chart pro Konto zu

✅ Kombinieren Sie mit Ihren bestehenden EAs; dieser EA eröffnet keine Trades , er verwaltet nur das Risiko

✅ Testen Sie immer zuerst auf der Demo, um zu bestätigen, dass die Konfiguration mit Ihren Broker/Prop-Regeln übereinstimmt

