Binance MT5 Copier

Binance Copier ermöglicht das nahtlose und einfache Kopieren von Trades zwischen MT5 und Binance Futures! Das Hauptmerkmal des Tools ist die Replikation von Trades und allen verfügbaren Orders zwischen MetaTrader 5 und Binance, die sowohl auf Expert Advisors als auch auf manuell geöffnete angewendet werden können.

Hauptmerkmale:

Bidirektionales Kopieren
- MT5 → Binance (Master-Modus): Kopieren Sie Ihre MT5-Trades zu Binance
- Binance → MT5 (Slave-Modus): Spiegeln Sie Binance-Positionen in MT5
- Echtzeit-Synchronisation mit konfigurierbaren Verzögerungen

Vollständiges Handelsmanagement
- Marktaufträge, schwebende Aufträge (Limit/Stop)
- Kopieren von Stop Loss & Take Profit
- Sofortige Verfolgung von Positionsänderungen
- Magic Number-Filterung für selektives Kopieren

Intelligentes Symbol-Mapping
- Automatisches Mapping: BTCUSD.a → BTCUSDT (entfernt Broker-Suffixe)
- Benutzerdefiniertes Mapping: ETHUSD=ETHUSDT, DOGE=1000DOGEUSDT, usw.

Erweiterte Lot-Verwaltung
- Feste Losgröße oder Multiplikator
- Saldobasierte Skalierung (pro $1000)
- Berechnung des Risikoprozentsatzes
- Instrumentenspezifische Min/Max-Limits

Umfassende Risikokontrolle
- Tägliche Verlustlimits mit Auto-Stopp
- Maximaler Drawdown-Schutz
- Not-Aus-Taste

Intelligente Synchronisierung
- Automatische Bereinigung von verwaisten Positionen/Aufträgen
- TP/SL-Überprüfung und Wiederherstellung
- Synchronisierung des Positionsmodus (Hedge/One-Way)
- Reibungsloser Umgang mit Verbindungsunterbrechungen
- Detaillierte Protokollierung für mehr Transparenz

Professionelle Eigenschaften
- Unterstützt sowohl Hedge- als auch One-Way-Positionsmodi
- Konfigurierbare Synchronisationsintervalle
- Mechanismen zur Wiederholung fehlgeschlagener Aufträge
- Vollständige Fehlerbehandlung und Wiederherstellung

Perfekt für
- Prop-Trader, die mehrere Konten verwalten
- Signalanbieter, die auf Binance expandieren
- Portfoliodiversifizierung über verschiedene Plattformen hinweg
- börsenübergreifendes Risikomanagement
Empfohlene Produkte
Protected profit
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Der geschützte Gewinn ist eine logische Fortsetzung des Projekts Equity Monitor. Die Mängel wurden behoben und zusätzliche Punkte wurden eingeführt. Dieses Produkt hat einen prozentualen Traling-Stop entwickelt, sowohl für eine einzelne Position als auch für den Tagesgewinn als Ganzes. Es ist möglich, eine Position um einen bestimmten Prozentsatz des Verlustes zu schließen, sowie können Sie alle Positionen um den Prozentsatz des Tagesgewinns schließen. Die Einstellungen sind einfach und übersich
Tiger Lite
Dang Cong Duong
Utilitys
Tiger Lite stellt die Geschichte der Ein- und Ausstiegsaufträge nach. Das Ziel ist, dass Sie ihre Strategie begreifen können, wie Sie spielen. CSV-Format Unterstützung für WEB, MT4 und MT5 Plattformen. Die Abfolge der Schritte ist auf dem Foto beschrieben. Hinweis: Bitte wählen Sie das vorhandene Datum und Symbol in der CSV-Datei. Für MT4/5, exportieren Sie die historischen Daten und kopieren Sie die Datensätze in Excel, speichern Sie sie mit der Erweiterung CSV. Für MT4/MT5/WEB, speichern Sie
FREE
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilitys
Der Trading-Bot fügt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Orders hinzu, wenn ein Kauf- oder Verkaufsauftrag ausgeführt wird. Durch Drücken der Tastenkombinationen (A, D oder TAB) werden zwei Vorschaulinien eingefügt, die die zukünftigen Take-Profit- (blau) und Stop-Loss-Aufträge (rot) darstellen, die den vom Benutzer festgelegten Abstand einhalten. Diese Aufträge werden erst hinzugefügt, wenn der ursprüngliche Auftrag ausgeführt wird. Beim Handel auf dem Markt werden die schwebenden Take-Profi
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
Pending Order Grid EA MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Pending Order Grid ist ein Multi-Symbol Multi-Timeframe Expert Advisor, der eine Multi-Strategie-Implementierung auf Basis von Pending Order Grids ermöglicht. Allgemeine Beschreibung Das Pending Order Grid ermöglicht die Ausführung einer benutzerdefinierten Strategie durch die Erstellung von Pending Order Grids. Der Expert Advisor platziert Pending Orders eines bestimmten Typs (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop oder Sell Stop) auf äquidistanten Kursniveaus, um jedes Raster zu bilden. Der Ben
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experten
Dieser EA ist nur für Deriv Synthetische Indizes. Forex MT4 Version hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 Version hier: https: // www.mql5.com/en/market/product/89113 Hallo Trader, Ich glaube, Sie alle wissen, dass Risiko- und Geldmanagement zusammen mit Psychologie der Schlüssel zum Erfolg im Handel sind. Egal wie gut die eigene Strategie ist, ohne diese 3 Kriterien wird man auf lange Sicht immer Verluste erleiden. Ich habe einen EA entwickelt, um unser menschliches Ve
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Utilitys
Überblick : Das Advanced News Trading Panel ist ein vielseitiges Tool für Händler, die auf nachrichtenbasierte Handelsstrategien setzen. Dieser Expert Advisor (EA) bietet eine intuitive grafische Oberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, schnell schwebende Orders einzurichten und das Risiko mühelos zu verwalten. Mit der Möglichkeit, automatisch Kauf-/Verkaufs-Stopp-Orders zu platzieren, die auf dem von Ihnen voreingestellten Stop-Order-Abstand zum Geld-/Briefkurs sowie den Stop-Loss- und Take-
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilitys
Masta Layer: Ewe pisekin angang mi fiti angangen Grid fan iten MT5. 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Siwini om angangen grid ren Layer Master - ewe pisekin angang mi kon fatafatoch me pochokun ren tumunun order mi foruta fan iten ekkewe chon angang mi sinenap. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 Masta Grid a fori angangen amomo ren pwungun Ewe Masta a siwini ifa usun kopwe isoni me nemeni ekkewe angangen grid. Ren ach ei pisekin nengeni, ka tongeni
Pro Trader Assistant
Nobert Mazunze
Utilitys
Pro Trader Assistant 1.1 - The Ultimate Trading Companion NB: Funktioniert nicht mit STRATEGY TESTER. ZUM TESTEN, DM MICH Einfacher, intelligenter, sicherer und effizienter handeln Sind Sie bereit, Ihren Handel mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau zu verändern? Pro Trader Assistant 1.1 ist Ihre Komplettlösung für die Beherrschung von Handelspsychologie, Risikokontrolle und Ausführungseffizienz. Er wurde sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den H
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilitys
T Manager, die ultimative Handelsmanagementlösung, entwickelt von Händlern für Händler. Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen und effizienten Handelspanel, Handelsmanager oder Handelsassistenten sind, sind Sie hier genau richtig . Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl solcher Tools , aber dieses wurde von Tradern für Trader entwickelt . Ich habe dieses Tool entwickelt und benutze es täglich. Nehmen Sie meinen Rat an und hören Sie auf, Tools mit unnützen Funktionen zu kaufen, die Sie nie ben
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Indikatorwerte-Panel - Ihre ultimative Lösung zur Indikatorüberwachung! Sind Sie es leid, ständig zwischen den Indikatoren zu wechseln, um die Werte zu überprüfen? Möchten Sie eine einfache, elegante und Echtzeit-Lösung, die alle wichtigen Indikatorwerte an einem Ort anzeigt? Indicator Values Panel ist das ultimative Tool für Trader, die eine klare und übersichtliche Anzeige wichtiger Indikatorwerte wünschen - direkt auf ihrem Chart! Was ist Indicator Values Panel? Indicator Values Panel ist ei
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Grid Netting and Hedge Accounts
Sergio Domingues
Utilitys
Merkmale 1️⃣ Flexible Rasterauftragskonfiguration Legen Sie Preisniveaus und Abstände zwischen den Aufträgen fest. Passen Sie die Ordergrößen und die maximale Anzahl der Positionen für eine bessere Risikokontrolle an. 2️⃣ Hedge- und Netting-Modi Hedge-Modus : Ermöglicht gleichzeitige Long- und Short-Positionen , ideal für fortgeschrittene Strategien. Netting-Modus : Konsolidiert Positionen für ein einfacheres Balance-Management. 3️⃣ Unterstützte Ordertypen Limit-Aufträge : Kauf und Verkauf zu fe
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT5 - EA Profit Panel nach magischer Zahl Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das den Nettogewinn/Verlust aller abgeschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart in einem übersichtlichen, reaktionsschnellen Panel anzeigt. Klicken Sie hier für die MT4-Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den e
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilitys
Quant Panel Pro Das ultimative Multi-EA Performance Dashboard für Quantitative Trader Jonglieren Sie nicht länger mit mehreren Charts oder externen Tools zur Überwachung Ihrer algorithmischen Strategien! Quant Panel Pro bietet Portfolioüberwachung auf institutionellem Niveau in einer schlanken, professionellen Oberfläche. Hauptmerkmale Quantitative Analysen an Ihren Fingerspitzen P&L-Aggregation in Echtzeit für alle Expert Advisors Statistische Gewinnratenanalyse mit Metriken zur Handelshäufigk
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitys
Signals Executor for Telegram ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie Positionen aus Nachrichten, die in Telegram Chats gesendet werden, ausführen und verwalten können. Chat-Nachrichten werden verarbeitet, um das Vorhandensein von Befehlen zu prüfen, und der Befehl wird ausgeführt, wenn seine Parameter gültig sind. Sie benötigen den Telegram Bot Token und die Chat-ID, um die Eingabeparameter zu konfigurieren. Es ist möglich, das Senden von Befehlen durch die Benutzer-ID einzuschränken, die in den E
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Chart Time Plus MT5
Isaac Montesinos Valdes
Utilitys
Beschreibung: - Chart Time + Indicator ist sehr einfach und leicht, aber es kann sehr wichtig sein, die Zeit zu kontrollieren, bevor man einen manuellen Handel eröffnet. Dieser Indikator zeigt die Zeit in einem Panel zwischen 3 verschiedenen Optionen. Es ist möglich, das Panel mit der Maus oder mit festen Koordinaten auf dem Chart zu verschieben. Eingabe-Parameter: - Lokale Zeit : Aktivieren Sie die lokale Zeit, wenn Sie diese anzeigen möchten (Personal Computer Time). - Server-Zeit : Aktiviere
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Universal Trailing Stop and Breakeven EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Maximieren Sie Ihre Gewinne und schützen Sie Ihr Kapital mit jedem Symbol, jedem Broker und jeder Zahl. Demonstrationsvideo: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C Der Universal Trailing Stop and Breakeven EA ist ein leistungsstarkes, einsteigerfreundliches Tool, das das Trailing-Stop-Management für alle Ihre offenen Trades automatisiert. Egal, ob Sie XAUUSD scalping, BTCUSD swinging oder EURUSD day trading, dieser Expert Advisor stellt sicher, dass Sie immer Gewinne sichern
FREE
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Utilitys
Echtzeit-Spread-Anzeigetool Ein Echtzeit-Spread-Display-Tool ist eine spezielle Software oder Anwendung, die Händlern und Anlegern sofortige Live-Daten zum Spread - der Differenz zwischen dem Geldkurs (dem Preis, zu dem Käufer bereit sind, einen Vermögenswert zu kaufen) und dem Briefkurs (dem Preis, zu dem Verkäufer bereit sind, ihn zu verkaufen) - für verschiedene Finanzinstrumente liefert. Dieses Tool ist auf Märkten wie Devisen (FX), Aktien, Futures und Kryptowährungen, wo Preisschwankungen
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilitys
One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. "-" , "+" ändern die Größe des OCT-Fensters Pfeil nach oben minimiert das OCT-Fenster Pfeil nach unten maximiert das OCT-Fenster Pfeil nach rechts zeigt das nächste Panel mit zusätzlichen Funktionen an Pfeil nach links b
Realtime Statistics MT5
Carlito Manaloto Jr
Utilitys
Der Realtime Statistics MT5 ist ein innovatives Tool für Händler, die ihre Handelsperformance in Echtzeit verfolgen möchten. Dieser MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) ist vollgepackt mit anpassbaren Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, wichtige Handelsstatistiken direkt auf Ihrem Chart zu überwachen. So können Sie sicherstellen, dass Sie immer über die Erkenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Lesen Sie das Realtime Statistics MT5 Benutzerhandbuch hi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (580)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 5! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten. Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
Weitere Produkte dieses Autors
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
MT5 to Binance
Roman Zhitnik
4 (4)
Utilitys
Das MT5 to Binance Handels-Panel ist das perfekte Werkzeug für Kryptowährungshändler, die ihre Käufe an den Binance- und Binance US-Börsen maximieren möchten. Um loszulegen, geben Sie einfach Ihren API-Schlüssel und Ihren geheimen Schlüssel ein, die Sie im Kundenbereich von Binance erstellt haben, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen "Enable Spot & Margin Trading" und "Enable Futures" und beginnen Sie mit dem Handel. Nach dem Start lädt das Handels-Panel automatisch alle Spot- und Futures-Sy
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Bibliotheken
Wenn Sie als Trader die Börsen Binance.com und Binance.us direkt von Ihrem MetaTrader 5-Terminal aus nutzen möchten, sollten Sie sich die Binance Library MetaTrader 5 ansehen. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht Ihnen den Handel mit allen Anlageklassen an beiden Börsen, einschließlich Spot-, USD-M- und COIN-M-Futures, und enthält alle für den Handel notwendigen Funktionen. Wichtig: Sie benötigen den Quellcode, um die Bibliothek richtig zu implementieren. Mit der Binance Library MetaTrader 5
RiskManager
Roman Zhitnik
5 (4)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihren Handel zu kontrollieren. In den Einstellungen ist es möglich, die Parameter festzulegen, bei denen der Risikomanager das Schließen der geöffneten Trades erzwingt und auch das Terminal schließt, wenn dies erforderlich ist, um zu verhindern, dass Trades aufgrund von Emotionen geöffnet werden, die nicht mit der Handelsstrategie übereinstimmen. Einstellungen des Risikomanagers Limit zum Schließen prüfen - das Eigenkapitallimit
Forex Market Hours
Roman Zhitnik
5 (5)
Indikatoren
Der aktuelle Indikator zeigt die Handelssitzungen an den wichtigsten Finanzplätzen: London New York Tokio Sydney Es gibt zwei Arten von Anzeigezonen: im Unterfenster unter dem Chart und auf dem Chart. Wenn das Unterfenster ausgewählt ist, werden die Sitzungen in Form von Balken angezeigt. Wenn die Sitzungen auf dem Hauptchart angezeigt werden, werden sie in Form von Linien zum Eröffnungskurs der Sitzung angezeigt, die auch als Unterstützung und Widerstand für weitere Preisaktionen während des Ha
FREE
Supply and Demand Indicator
Roman Zhitnik
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht die Analyse eines Diagramms nach der Regel von Angebot und Nachfrage. Sie werden Zonen von Käufen und Verkäufen sehen und die profitabelsten Punkte für die Eröffnung von Positionen bestimmen. Der Indikator basiert auf dem Prinzip der Marktfraktalität. Die Zonen im Chart zeigen die Stellen an, an denen ein starker Käufer oder Verkäufer den Preis umkehren und seine Richtung ändern ließ. Der Indikator verfügt über mehrere Arten der Zonenberechnung. Farbe und Art der Zone
Multi Timeframe Indicator
Roman Zhitnik
5 (1)
Indikatoren
Multi Timeframe Indicator enthält eine Vielzahl von Funktionen und kann als universeller Helfer für den Trader betrachtet werden. Sein Hauptziel ist es, bis zu 10 Indikatoren gleichzeitig anzuzeigen und dabei nur einen kleinen Baustein für jeden von ihnen zu verwenden. Zu diesen Indikatoren gehören Awesome Oscillator, CCI, DeMarker, MACD, RSI, RVI, Stochastic, Larry Williams' Percent Range, Bulls Power und Bears Power. Eine wichtige Funktion des Indikators ist die Fähigkeit, Signale aus verschie
Supply and Demand Multi Timeframe Indicator
Roman Zhitnik
4.5 (2)
Indikatoren
Dies ist eine Multi-Timeframe-Version des Supply and Demand-Indikators . Er ermöglicht es Ihnen, ein Diagramm anhand des Gesetzes von Angebot und Nachfrage auf drei verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Sie werden Zonen von Käufen und Verkäufen sehen und die profitabelsten Punkte für die Eröffnung von Positionen bestimmen. Der Indikator basiert auf dem Prinzip der Marktfraktalität. Die Angebots- und Nachfragezonen zeigen die Stellen an, an denen ein starker Käufer oder Verkäufer
Supply and Demand with Swap zones indicator
Roman Zhitnik
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator Supply and Demand with Swap Zones MTF ist ein leistungsstarkes Tool für die technische Analyse, das modifiziert und verbessert wurde, um Händlern noch mehr wertvolle Informationen zu liefern. Dieses Tool basiert auf der Regel von Angebot und Nachfrage und ermöglicht es Händlern, ein Diagramm auf drei verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren, was einen umfassenderen Blick auf den Markt ermöglicht. Eines der wichtigsten Merkmale dieses Indikators sind die so genannten Sw
Supertrend indicator MTF
Roman Zhitnik
Indikatoren
Der im MQL5 Market für MetaTrader 4 verfügbare Supertrend-Indikator ist ein außergewöhnliches Werkzeug für Händler, die die vorherrschenden Trends in bestimmten Handelsinstrumenten identifizieren möchten. Dieser Indikator verfügt über zwei eingebaute Indikatoren, Average True Range und Standard Deviation, die es den Händlern ermöglichen, den am besten geeigneten Indikator auf der Grundlage ihrer bevorzugten Handelsstrategie zu wählen. Darüber hinaus können die Benutzer den Zeitraum dieser Indik
Swaps Indicator
Roman Zhitnik
5 (1)
Indikatoren
Der Swaps-Indikator ermöglicht es, die Swapsätze der gewünschten Instrumente an einem Ort zu überwachen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Liste der Instrumente für den Indikator auszuwählen: Instrumente aus Market Watch auswählen Alle Instrumente auswählen Auswahl von Instrumenten aus der manuell angepassten Liste Alle Farbeinstellungen sind im Indikator einstellbar: Sie können die Farbe für Überschriften, für Symbolnamen, für positive und negative Swaps einstellen. Es gibt auch die Möglichkei
Currency Strength Meter Premium
Roman Zhitnik
Indikatoren
Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Instrument zur Analyse der Währungsstärke und zur Ermittlung der besten Handelsmöglichkeiten? Dann ist der Währungsstärkeindikator genau das Richtige für Sie. Unser benutzerfreundliches Tool bietet eine breite Palette von Funktionen, die Ihnen helfen, schwache und starke Währungspaare professionell zu definieren, so dass Sie mühelos fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Einer der wichtigsten Vorteile unseres Indikators ist die Möglich
Supply and Demand MTF MT5
Roman Zhitnik
4.5 (2)
Indikatoren
Dies ist eine Multi-Timeframe-Version des Supply and Demand-Indikators . Er ermöglicht es Ihnen, ein Diagramm anhand des Gesetzes von Angebot und Nachfrage auf drei verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Sie werden Zonen von Käufen und Verkäufen sehen und die profitabelsten Punkte für die Eröffnung von Positionen bestimmen. Der Indikator basiert auf dem Prinzip der Marktfraktalität. Die Angebots- und Nachfragezonen zeigen die Stellen an, an denen ein starker Käufer oder Verkäufer
Trade Panel MetaTrader 5
Roman Zhitnik
Utilitys
Trade Panel MetaTrader 5 - ein funktionsreiches Tool, das dem Terminal die gewünschten und stark nachgefragten Funktionen hinzufügt, um das Handelserlebnis zu verbessern. Ausführung von Orders mit einem Klick Über das Panel können Sie ganz einfach Orders öffnen und schließen. Schaltflächen zum Eröffnen von Market-, Limit- und Stop-Orders in Kauf- und Verkaufsrichtung befinden sich auf der Registerkarte Main, während es mehrere Optionen zum Schließen bereits bestehender Positionen und zum Stornie
