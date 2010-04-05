Binance MT5 Copier
Binance Copier ermöglicht das nahtlose und einfache Kopieren von Trades zwischen MT5 und Binance Futures! Das Hauptmerkmal des Tools ist die Replikation von Trades und allen verfügbaren Orders zwischen MetaTrader 5 und Binance, die sowohl auf Expert Advisors als auch auf manuell geöffnete angewendet werden können.
Hauptmerkmale:
Bidirektionales Kopieren
- MT5 → Binance (Master-Modus): Kopieren Sie Ihre MT5-Trades zu Binance
- Binance → MT5 (Slave-Modus): Spiegeln Sie Binance-Positionen in MT5
- Echtzeit-Synchronisation mit konfigurierbaren Verzögerungen
Vollständiges Handelsmanagement
- Marktaufträge, schwebende Aufträge (Limit/Stop)
- Kopieren von Stop Loss & Take Profit
- Sofortige Verfolgung von Positionsänderungen
- Magic Number-Filterung für selektives Kopieren
Intelligentes Symbol-Mapping
- Automatisches Mapping: BTCUSD.a → BTCUSDT (entfernt Broker-Suffixe)
- Benutzerdefiniertes Mapping: ETHUSD=ETHUSDT, DOGE=1000DOGEUSDT, usw.
Erweiterte Lot-Verwaltung
- Feste Losgröße oder Multiplikator
- Saldobasierte Skalierung (pro $1000)
- Berechnung des Risikoprozentsatzes
- Instrumentenspezifische Min/Max-Limits
Umfassende Risikokontrolle
- Tägliche Verlustlimits mit Auto-Stopp
- Maximaler Drawdown-Schutz
- Not-Aus-Taste
Intelligente Synchronisierung
- Automatische Bereinigung von verwaisten Positionen/Aufträgen
- TP/SL-Überprüfung und Wiederherstellung
- Synchronisierung des Positionsmodus (Hedge/One-Way)
- Reibungsloser Umgang mit Verbindungsunterbrechungen
- Detaillierte Protokollierung für mehr Transparenz
Professionelle Eigenschaften
- Unterstützt sowohl Hedge- als auch One-Way-Positionsmodi
- Konfigurierbare Synchronisationsintervalle
- Mechanismen zur Wiederholung fehlgeschlagener Aufträge
- Vollständige Fehlerbehandlung und Wiederherstellung
Perfekt für
- Prop-Trader, die mehrere Konten verwalten
- Signalanbieter, die auf Binance expandieren
- Portfoliodiversifizierung über verschiedene Plattformen hinweg
- börsenübergreifendes Risikomanagement