Enhanced SMC
- Indikatoren
- Raka
- Version: 1.0
Erweiterter SMC & Volumetric Order Block Indikator
Übersicht
Dieser erweiterte Indikator für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um das Marktverhalten mithilfe der Smart Money Concepts (SMC) -Methode zu entschlüsseln. Er geht über die standardmäßige Preisaktionsanalyse hinaus, indem er volumetrische Daten direkt in die Marktstruktur integriert und Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen mit Präzision zu identifizieren.
Hauptmerkmale
-
Volumetrische Orderblöcke: Eine einzigartige, zweigeteilte Visualisierung innerhalb von Orderblockzonen, die das Verhältnis von Käufervolumen zu Verkäufervolumenin Echtzeit anzeigt. Dies ermöglicht Händlern, die Stärke einer Zone sofort zu beurteilen.
-
Marktstruktur-Mapping: Automatische Erkennung von Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoCH) basierend auf anpassbaren Swing-Einstellungen.
-
Liquiditätsanalyse: Identifiziert Liquiditätspools auf der Kauf- (BSL) und Verkaufsseite (SSL), einschließlich der Echtzeit-Erkennung von Liquiditätsschwapps ( Fakeouts).
-
Erkennung von Ungleichgewichten: Hebt Fair Value Gaps (FVG) mit ATR-basierter automatischer Filterung hervor , um Marktstörungen zu entfernen.
-
Intelligente Mitigationslogik:Aktualisiert automatisch den Status von Orderblöcken und FVGs, wenn der Preis sie ausgleicht (füllt), und sorgt so für ein sauberes Diagramm.
Vorteile
-
Markteinblick: Kombiniert die Preisstruktur mit Volumendaten, um aufzuzeigen, wo "Smart Money" aktiv ist.
-
Visuelle Klarheit: Verfügt über eine "selbstheilende" Grafik-Engine , die ein Flackern von Objekten verhindert und sicherstellt, dass die Zeichnungen beständig und genau bleiben.
-
Datengestützte Präzision: Die volumetrischen Messgeräte bieten einen quantifizierbaren Vorteil und machen das Rätselraten bei der Validierung von Orderblöcken überflüssig.
-
Leistungsoptimiert: Umfasst Bereichsbegrenzer und optimierte Berechnungsschleifen, um selbst bei komplexer Historie eine Verzögerung auf MT5 zu vermeiden.
Helpful with SMC. Thank you for sharing good indicator.