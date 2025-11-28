Enhanced SMC

Erweiterter SMC & Volumetric Order Block Indikator

Übersicht
Dieser erweiterte Indikator für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um das Marktverhalten mithilfe der Smart Money Concepts (SMC) -Methode zu entschlüsseln. Er geht über die standardmäßige Preisaktionsanalyse hinaus, indem er volumetrische Daten direkt in die Marktstruktur integriert und Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen mit Präzision zu identifizieren.

Hauptmerkmale

  • Volumetrische Orderblöcke: Eine einzigartige, zweigeteilte Visualisierung innerhalb von Orderblockzonen, die das Verhältnis von Käufervolumen zu Verkäufervolumenin Echtzeit anzeigt. Dies ermöglicht Händlern, die Stärke einer Zone sofort zu beurteilen.

  • Marktstruktur-Mapping: Automatische Erkennung von Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoCH) basierend auf anpassbaren Swing-Einstellungen.

  • Liquiditätsanalyse: Identifiziert Liquiditätspools auf der Kauf- (BSL) und Verkaufsseite (SSL), einschließlich der Echtzeit-Erkennung von Liquiditätsschwapps ( Fakeouts).

  • Erkennung von Ungleichgewichten: Hebt Fair Value Gaps (FVG) mit ATR-basierter automatischer Filterung hervor , um Marktstörungen zu entfernen.

  • Intelligente Mitigationslogik:Aktualisiert automatisch den Status von Orderblöcken und FVGs, wenn der Preis sie ausgleicht (füllt), und sorgt so für ein sauberes Diagramm.

Vorteile

  • Markteinblick: Kombiniert die Preisstruktur mit Volumendaten, um aufzuzeigen, wo "Smart Money" aktiv ist.

  • Visuelle Klarheit: Verfügt über eine "selbstheilende" Grafik-Engine , die ein Flackern von Objekten verhindert und sicherstellt, dass die Zeichnungen beständig und genau bleiben.

  • Datengestützte Präzision: Die volumetrischen Messgeräte bieten einen quantifizierbaren Vorteil und machen das Rätselraten bei der Validierung von Orderblöcken überflüssig.

  • Leistungsoptimiert: Umfasst Bereichsbegrenzer und optimierte Berechnungsschleifen, um selbst bei komplexer Historie eine Verzögerung auf MT5 zu vermeiden.


Bewertungen 6
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.07 02:16 
 

Helpful with SMC. Thank you for sharing good indicator.

eka ekqa
18
eka ekqa 2025.12.02 00:36 
 

indikatornya baguss... membantu banged

Findolin
1900
Findolin 2025.12.01 12:43 
 

Perfect! Thank you very much!

Auswahl:
Antwort auf eine Rezension