AZ Auto Levels builder ATR edition

AZ Auto Levels builder edición ATR

Indicador de dibujo automático de niveles. Para diferentes instrumentos es necesario jugar con los parámetros para encontrar los adecuados. Así que, ¿cuál es su idea - el indicador busca niveles de interés en el marco de tiempo seleccionado en la configuración (por defecto H1). La búsqueda se produce sólo en las velas que son un 30% mayor que el estándar diario ATR de velas similares (se puede cambiar esto en la configuración). El ATR se calcula para 20 días atrás (también se puede cambiar en la configuración). El indicador busca 2 velas, la segunda vela, si cae en el ATR deseado - debe ser al menos el 80% de la vela anterior (también se puede cambiar en la configuración). Si se encuentra tal combinación, entonces se dibuja un relleno con una línea punteada del 50% a lo largo de las sombras de esta combinación de velas. El color de relleno y el color de la línea de puntos pueden modificarse en los ajustes. La ubicación del precio en la marca del 50% también se puede cambiar en la configuración. En general, he creado un indicador "sin entrar en razón". Le recomiendo encarecidamente que juegue con los ajustes. Por el momento, los resultados del trabajo incluso me sorprendió :)


//--- parámetros de entrada

input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_H1; // Timeframe

input int InpATRPeriod = 20; // Periodo de cálculo ATR (días)

input double InpATRMultiplier = 30.0; // Porcentaje del multiplicador ATR (%)

input double InpSecondCandleRatio = 80.0;// Ratio de tamaño mínimo de la segunda vela (%)

input color InpZoneColor = C'235,241,255'; // Color de relleno de la zona

input color InpLineColor = clrCrimson; // Color de la línea central

input int InpRectangleWidth = 6; // Ancho del rectángulo en barras

input int InpMaxVisibleZones = 5; // Número máximo de zonas a mostrar

input double InpMinDirectionChange = 0.3; // Cambio mínimo de dirección entre velas (0-1)


P.D. Pero si quieres un indicador real que puede cambiar su visión del comercio - descargar mi AZ Volzone SISTEMA o es simplificado, pero no menos valioso análogo AZ Azazavr sistema. ¡Buena Suerte!

FREE
