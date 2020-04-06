---ATENÇÃO: Preço promocional de USD 30 somente até o final de janeiro/2026------------ GOLDENARROW XAUUSD 2025 Expert Advisor profissional de tendência desenvolvido e otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro). Estratégia Principal • Compra nos Fundos – múltiplas entradas inteligentes • Venda nos Topos – múltiplas entradas inteligentes • Sistema inteligente de zonas de preço – apenas uma posição por zona (sem aglomeração) • Trailing stop dinâmico (ativa após 500 pontos, distância de 500 pontos)

• Trailing stop smart Lock (ativa após 1000 pontos, distância de 100 pra colar no preço e otimizar o máximo de ganho(configurável) • Modo hedge completo (liga/desliga com 1 clique) Principais Características • 100% dedicado ao XAUUSD • Configuração padrão já altamente otimizada para ouro • TIMEFRAME IDEAL: M15 (melhor equilíbrio entre frequência e precisão) • Três setups de entrada independentes (principal, secundário e terciário) • Filtros de alta qualidade: - EMA 10 & EMA 20 - Validação de retração de Fibonacci 50% - Confirmação de price action em cruzamentos de EMA • Máximo de entradas por direção totalmente configurável • Sem martingale · Sem grid · Sem média de perdedores CENTENAS DE POSSIBILIDADES DE CONFIGURAÇÃO Embora as configurações padrão já sejam testadas em batalha e altamente lucrativas, o EA expõe todos os parâmetros principais, dando a você literalmente **milhares de combinações possíveis** para se adaptar perfeitamente ao seu estilo de trading e gerenciamento de risco: • Ativação e distância do trailing • Tamanho da zona de preço • Máximo de entradas por direção • Períodos das EMAs • Nível de Fibonacci • Hedge ligado/desligado • Take profit / stop loss • Essa flexibilidade faz o GoldenArrow adequado para perfis conservadores, equilibrados ou agressivos — você decide. Opções Adicionais • Take Profit / Stop Loss fixo opcional • Níveis de Fibonacci ajustáveis • Funciona 24/7 em VPS com monitoramento mínimo • Código limpo e transparente • Atualizações vitalícias gratuitas • Suporte direto do desenvolvedor via mensagens no MQL5 Aviso de Risco Resultados passados não são indicativos de resultados futuros. Negociar XAUUSD envolve risco substancial. Use apenas capital de risco. Trial gratuito de 7 dias disponível Atualizações vitalícias inclusas GoldenArrow XAUUSD 2025 — O especialista em ouro mais flexível do mercado.

===========================ATENÇÃO=================================





"=== Configuração geral ideal===" (MELHOR PERFORMANCE TESTADA )





input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_15MIN





input double InpLotSize = 0.01;





input bool InpUseTakeProfit = false;





input bool InpUseStopLoss = false;





input bool InpUseTrailingStop = true;





input double InpTrailingStopPoints = 500;





input double InpTrailingActivationPoints = 500;













"=== SmartLock Trailing ==="





input bool InpUseSmartLock = true;





input double InpSmartLockThreshold = 1000;





input double InpSmartLockDistance = 100;













"=== General Settings (cont.) ==="





input int InpMaxBuyEntries = 5;





input int InpMaxSellEntries = 5;





input int InpLookbackCandles = 100;





input bool InpAllowHedge = false;





input bool InpUsePriceZones = true;





input double InpPriceZoneSize = 1000;













"=== Moving Averages ==="





input int InpMAPeriodFast = 10;





input int InpMAPeriodSlow = 20;













"=== BUY Setups ==="





input bool InpUsePrimaryBuySetup = true;





input bool InpUseSecondaryBuySetup = true;





input bool InpUseTertiaryBuySetup = true;





input double InpFibonacciLevel = 50.0;













input group "=== SELL Setups ==="





input bool InpUsePrimarySellSetup = false;





input bool InpUseSecondarySellSetup = false;





input bool InpUseTertiarySellSetup = false;







