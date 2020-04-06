GoldenArrow
- Asesores Expertos
- Marcelo Sebrao
- Versión: 1.5
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 5
GOLDENARROW XAUUSD 2025 Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias desarrollado y optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro). Estrategia principal - Buy the Dip - múltiples entradas inteligentes en los mínimos - Sell the Rip - múltiples entradas inteligentes en los máximos - Sistema inteligente de zonas de precios - una posición por zona (sin agrupación) - Trailing stop dinámico (se activa después de 500 puntos, distancia de 500 puntos) - Modo de cobertura total (activar/desactivar con un solo clic) Características principales - 100% dedicado al XAUUSD - Configuración por defecto ya altamente optimizada para el oro - PLAZO IDEAL: M15 (mejor equilibrio entre frecuencia y precisión) - Tres configuraciones de entrada independientes (primaria, secundaria y terciaria) - Filtros de alta calidad: - EMA 10 y EMA 20 - Validación de retrocesos del 50% de Fibonacci - Confirmación de la acción del precio en cruces de EMA - Entradas máximas por dirección totalmente configurables - Sin martingala - Sin rejilla - Sin promediado de operaciones perdedoras CIENTOS DE POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN Aunque los ajustes por defecto ya están probados en batalla y son altamente rentables, el EA expone todos los parámetros clave, ofreciéndole literalmente **miles de combinaciones posibles** para adaptarse perfectamente a su estilo personal de trading y gestión del riesgo: - Activación y distancia de arrastre - Tamaño de la zona de precios - Entradas máximas por dirección - Periodos de EMA - Nivel de Fibonacci - Activación/desactivación de la cobertura - Toma de beneficios / stop loss - Esta flexibilidad hace que GoldenArrow sea adecuado para perfiles conservadores, equilibrados o agresivos: usted decide. Opciones adicionales - Take Profit / Stop Loss fijo opcional - Niveles de Fibonacci - Funciona 24/7 en VPS con monitorización mínima - Código limpio y transparente - Actualizaciones gratuitas de por vida - Soporte directo al desarrollador a través de mensajes MQL5 Divulgación de riesgos El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar con XAUUSD implica un riesgo sustancial. Utilice sólo capital de riesgo. (tiempo limitado o 7 días de prueba gratuita disponible Actualizaciones de por vida incluidas GoldenArrow XAUUSD 2025 - El especialista en oro más flexible.
"=== General Settings ===" (MEJOR RENDIMIENTO PRUEBADO)
input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_15MIN
input double InpLotSize = 0.01;
input bool InpUseTakeProfit = false;
input bool InpUseStopLoss = false;
input bool InpUseTrailingStop = true;
input double InpTrailingStopPoints = 500;
input double InpTrailingActivationPoints = 500;
"=== SmartLock Trailing ==="
input bool InpUseSmartLock = true;
input double InpSmartLockThreshold = 1000;
input double InpSmartLockDistance = 100;
"=== General Settings (cont.) ==="
input int InpMaxBuyEntries = 5;
input int InpMaxSellEntries = 5;
input int InpLookbackCandles = 100;
input bool InpAllowHedge = false;
input bool InpUsePriceZones = true;
input double InpPriceZoneSize = 500;
"=== Medias móviles ==="
input int InpMAPeriodFast = 10;
input int InpMAPeriodSlow = 20;
"=== Configuraciones de COMPRA ==="
input bool InpUsePrimaryBuySetup = true;
input bool InpUseSecondaryBuySetup = true;
input bool InpUseTertiaryBuySetup = true;
input double InpFibonacciLevel = 50,0;
input grupo "=== SELL Setups ==="
input bool InpUsePrimarySellSetup = false
input bool InpUseSecondarySellSetup = false;
input bool InpUseTertiarySellSetup = false;