Balance Risk Bot

Verfolgt das Gesamtguthaben auf dem Handelskonto - das heißt, es funktioniert auf allen Symbolen und mit magischer Zahl.


Hat einen Parameter:

Balance Stop, % - Saldo-Trailing, als Prozentsatz des Saldos


Ich habe den Balance Risk Bot speziell für den Candle Bot entwickelt, der alle Positionen schließt, wenn das Gesamtguthaben um einen bestimmten Prozentsatz sinkt.


Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (32)
Experten
Candle Bot - ist ein einfacher und effektiver Expert Advisor (EA) für den Goldhandel auf der Meta Trader 5 Plattform. Der Experte wartet darauf, dass Balken 1 eine große Kerze und Balken 2 eine kleine Kerze ist und eröffnet dann eine Position in Richtung der kleinen Kerze. Die Richtung der kleinen Kerze (bullish oder bearish) spielt dabei keine Rolle. Empfehlungen: Währungspaar: XAUUSD (GOLD). Zeitrahmen: M1,M5,M30 Mindesteinlage: $300 (empfohlen $1000) Hebelwirkung: Beliebig Kontotyp: Beliebig
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
ChallengeBot
Maksim Kononenko
Experten
Getestet am Paar EURUSD Prop Firm Challenge Eigenschaften Dies ist das zentrale Highlight dieses Expert Advisors. Er sorgt für die strikte Einhaltung der Regeln des Eigenhandelsunternehmens: Tägliches Verlustlimit: Der Bot überwacht alle geschlossenen Trades für den aktuellen Tag und vergleicht das Echtzeit-Eigenkapital mit dem täglichen Startsaldo. Wenn der Drawdown das DAILY_LOSS_LIMIT überschreitet, schließt der Bot sofort alle Positionen, löscht ausstehende Orders und stoppt den Handel, um d
FREE
