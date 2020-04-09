Bot-Hilfsmittel.





Verfolgt das Gesamtguthaben auf dem Handelskonto - das heißt, es funktioniert auf allen Symbolen und mit magischer Zahl.





Hat einen Parameter:

Balance Stop, % - Saldo-Trailing, als Prozentsatz des Saldos





Ich habe den Balance Risk Bot speziell für den Candle Bot entwickelt, der alle Positionen schließt, wenn das Gesamtguthaben um einen bestimmten Prozentsatz sinkt.





