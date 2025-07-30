SMC Larry Williams Structure ist ein Indikator zur Analyse von Preischartstrukturen, der die wichtigsten Swing-Punkte mithilfe der Methode des berühmten Händlers Larry Williams aus seinem Bestseller „Long-Term Secrets of Short-Term Trading“ aufbaut und verbindet und so eine solide Grundlage für die Anpassung der Marktstruktur und die Analyse der Interessensgebiete großer Teilnehmer mithilfe des Smart Money-Konzepts schafft.

Die Grundlage für die Bildung der Swings ist eine einfache und klare Logik – es werden lokale Extrema erfasst, an denen die mittlere von drei aufeinanderfolgenden Kerzen ein eindeutiges Hoch- oder Tiefpunkt im Vergleich zu den benachbarten Kerzen bildet. Das charakteristische Merkmal von Larry Williams' Methode im Unterschied zu den klassischen Bill Williams Fraktalen ist die zusätzliche Regel: Wenn die mittlere Kerze ein lokales Hoch bildet (ihr Hoch liegt über den Hochs der benachbarten Kerzen), dann muss auch ihr Tief über den Tiefs der benachbarten Kerzen liegen – auf der gegenüberliegenden Seite bildet sich so ein „Boden“. Analog gilt für ein lokales Tief – das Tief der mittleren Kerze liegt unter den Tiefs der Nachbarkerzen, das Hoch über den Hochs der Nachbarkerzen. Diese Bedingung erlaubt eine klarere und eindeutigere Identifikation signifikanter Swings, reduziert Fehlalarme und erhöht die Zuverlässigkeit der gebildeten Struktur.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Behandlung von Innen- und Außenkerzen: Der Indikator ignoriert Innenkerzen (Inside Bars) und schließt diese von der Bildung der Schlüssel-Swings aus, um „Rausch“-Extreme zu vermeiden, und konzentriert sich auf bedeutende Kerzen, die mit der Aktivität der Marktteilnehmer verbunden sind, welche den Markt bewegen. Dieser Ansatz ist notwendig für die Analyse der Marktstruktur und die Berücksichtigung von Akkumulations- und Distributionszonen.

Die Anwendung dieser Technik bringt Tradern:



Eine transparente und strenge strukturelle Grundlage für die weitere Markierung von Orderblöcken, Liquiditätszonen, wichtigen Nachfrage- und Angebotsniveaus sowie anderen Elementen des aktuell populärsten Smart-Money-Konzepts Vertrauen in die Objektivität der ermittelten Extrema, da diese nach einer überprüften und strengen Regel gebildet werden Automatische Markierung, die den Trader von routinemäßiger Arbeit und manuellen Markierungsfehlern befreit Universalität der Methode, anwendbar auf verschiedene Zeitebenen und Instrumente Flexible Parameter für die historische Tiefe und Filter erlauben es, den Indikator an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelsstile anzupassen

SMC Larry Williams Structure ist eine Brücke zwischen klassischer Swing-Analyse und modernen Modellen im Rahmen des Smart Money Concepts. Auf fundamentaler Ebene unterstützt der Indikator den Trader dabei, die Marktstruktur „mit den Augen“ der großen Marktteilnehmer zu erkennen, indem er einen mathematisch fundierten und klaren Ansatz zur Hervorhebung lokaler Extrema nutzt. Dadurch wird die Qualität der Handelsentscheidungen verbessert und der Trader von Teilen der routinemäßigen Markierungsarbeit entlastet.

Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, Schlüssel-Swingpunkte mittels Trendlinien visuell hervorzuheben, die direkt im Preis-Chart angezeigt werden.



Aktivierbarer Modus (Mode):

Standard — die Farbe spiegelt die Richtung einzelner Linien nach oben oder unten in jedem Segment wider.

— die Farbe spiegelt die Richtung einzelner Linien nach oben oder unten in jedem Segment wider. Structural — Linien werden nach klassischer Trenddefinition gezeichnet, bei der Hoch- und Tiefpunkte nacheinander steigen oder fallen. Dies betont die wellenförmige Preisstruktur und ihre Impuls- und Korrekturzyklen gemäß klassischer technischer Analyse.

— Linien werden nach klassischer Trenddefinition gezeichnet, bei der Hoch- und Tiefpunkte nacheinander steigen oder fallen. Dies betont die wellenförmige Preisstruktur und ihre Impuls- und Korrekturzyklen gemäß klassischer technischer Analyse. Disable — deaktiviert die grafische Markierung.

Außerdem zeigt der Indikator anschaulich die Größe der Preisschwünge zwischen Schlüssel-Swingpunkten mit Hilfe von Textetiketten an. Diese Etiketten werden automatisch im Bereich der Extrema (Hochs und Tiefs) platziert und zeigen die Größe der Preisbewegung zwischen benachbarten Swings in Punkten an. Dies kann Tradern helfen, die Amplitude der Wellen schnell zu bewerten und diese Einschätzung bei der Identifikation relevanter Niveaus und Interessenzonen wie Orderblöcken oder Akkumulations-/Distributionszonen zu berücksichtigen, was besonders wichtig für die Analyse im Rahmen des Smart Money Concepts ist.

Zur Benutzerfreundlichkeit wurden zwei Alarmmodi hinzugefügt:



BoS (Strukturzusammenbruch) ChoCH (Charakterwandel) Durchbruch eines letzten einseitigen Extrems Richtungswechsel der Linie

Wenn weitere Alarme mit unterschiedlicher Logik benötigt werden, schreiben Sie mir, und ich werde diese bei künftigen Updates hinzufügen. Indikator-Parameter:



Einstellung Beschreibung

Maximum number of bars to analyze Maximale Anzahl der zu analysierenden Bars Inside bar search radius

Aktivierung des Modus zur Suche nach Inside Bars

Radius size (in bars) Größe des Radius (in Bars) Number of graphic lines Anzahl der grafischen Linien Mode of graphical line rendering Darstellungsmodus der grafischen Linien Color for lines up Farbe für Linien nach oben Color for lines down Farbe für Linien nach unten Width of lines up Breite der Linien nach oben Show size labels Größenbeschriftungen anzeigen Font size Schriftgröße Font color Schriftfarbe Maximum number of labels to display Maximale Anzahl der anzuzeigenden Beschriftungen Show AVG Durchschnittswert anzeigen Show MED Median anzeigen Number of lines for calculation Anzahl der Linien für Berechnung Font size (AVG) Schriftgröße (Durchschnitt) Text color (AVG) Textfarbe (Durchschnitt) Font size (MED) Schriftgröße (Median) Text color (MED) Textfarbe (Median) Alert when line reverses Alarm bei Linienumkehr Alert of breaking through the last extremum Alarm beim Durchbruch des letzten Extremums Push Push-Benachrichtigungen an MT-App auf dem Handy Sound Ton-Alarm Sound file Ton-Datei Mail E-Mail Mail subject Betreff der E-Mail Delete objects when indicator is removed Objekte beim Entfernen des Indikators löschen





