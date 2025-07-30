SMC Larry Williams Structure

SMC Larry Williams Structure ist ein Indikator zur Analyse von Preischartstrukturen, der die wichtigsten Swing-Punkte mithilfe der Methode des berühmten Händlers Larry Williams aus seinem Bestseller „Long-Term Secrets of Short-Term Trading“ aufbaut und verbindet und so eine solide Grundlage für die Anpassung der Marktstruktur und die Analyse der Interessensgebiete großer Teilnehmer mithilfe des Smart Money-Konzepts schafft.

Die Grundlage für die Bildung der Swings ist eine einfache und klare Logik – es werden lokale Extrema erfasst, an denen die mittlere von drei aufeinanderfolgenden Kerzen ein eindeutiges Hoch- oder Tiefpunkt im Vergleich zu den benachbarten Kerzen bildet. Das charakteristische Merkmal von Larry Williams' Methode im Unterschied zu den klassischen Bill Williams Fraktalen ist die zusätzliche Regel: Wenn die mittlere Kerze ein lokales Hoch bildet (ihr Hoch liegt über den Hochs der benachbarten Kerzen), dann muss auch ihr Tief über den Tiefs der benachbarten Kerzen liegen – auf der gegenüberliegenden Seite bildet sich so ein „Boden“. Analog gilt für ein lokales Tief – das Tief der mittleren Kerze liegt unter den Tiefs der Nachbarkerzen, das Hoch über den Hochs der Nachbarkerzen. Diese Bedingung erlaubt eine klarere und eindeutigere Identifikation signifikanter Swings, reduziert Fehlalarme und erhöht die Zuverlässigkeit der gebildeten Struktur.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Behandlung von Innen- und Außenkerzen: Der Indikator ignoriert Innenkerzen (Inside Bars) und schließt diese von der Bildung der Schlüssel-Swings aus, um „Rausch“-Extreme zu vermeiden, und konzentriert sich auf bedeutende Kerzen, die mit der Aktivität der Marktteilnehmer verbunden sind, welche den Markt bewegen. Dieser Ansatz ist notwendig für die Analyse der Marktstruktur und die Berücksichtigung von Akkumulations- und Distributionszonen.

Die Anwendung dieser Technik bringt Tradern:

  1. Eine transparente und strenge strukturelle Grundlage für die weitere Markierung von Orderblöcken, Liquiditätszonen, wichtigen Nachfrage- und Angebotsniveaus sowie anderen Elementen des aktuell populärsten Smart-Money-Konzepts
  2. Vertrauen in die Objektivität der ermittelten Extrema, da diese nach einer überprüften und strengen Regel gebildet werden
  3. Automatische Markierung, die den Trader von routinemäßiger Arbeit und manuellen Markierungsfehlern befreit
  4. Universalität der Methode, anwendbar auf verschiedene Zeitebenen und Instrumente
  5. Flexible Parameter für die historische Tiefe und Filter erlauben es, den Indikator an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelsstile anzupassen

SMC Larry Williams Structure ist eine Brücke zwischen klassischer Swing-Analyse und modernen Modellen im Rahmen des Smart Money Concepts. Auf fundamentaler Ebene unterstützt der Indikator den Trader dabei, die Marktstruktur „mit den Augen“ der großen Marktteilnehmer zu erkennen, indem er einen mathematisch fundierten und klaren Ansatz zur Hervorhebung lokaler Extrema nutzt. Dadurch wird die Qualität der Handelsentscheidungen verbessert und der Trader von Teilen der routinemäßigen Markierungsarbeit entlastet.

Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, Schlüssel-Swingpunkte mittels Trendlinien visuell hervorzuheben, die direkt im Preis-Chart angezeigt werden.

Aktivierbarer Modus (Mode):

  • Standard — die Farbe spiegelt die Richtung einzelner Linien nach oben oder unten in jedem Segment wider.
  • Structural — Linien werden nach klassischer Trenddefinition gezeichnet, bei der Hoch- und Tiefpunkte nacheinander steigen oder fallen. Dies betont die wellenförmige Preisstruktur und ihre Impuls- und Korrekturzyklen gemäß klassischer technischer Analyse.
  • Disable — deaktiviert die grafische Markierung.

Außerdem zeigt der Indikator anschaulich die Größe der Preisschwünge zwischen Schlüssel-Swingpunkten mit Hilfe von Textetiketten an. Diese Etiketten werden automatisch im Bereich der Extrema (Hochs und Tiefs) platziert und zeigen die Größe der Preisbewegung zwischen benachbarten Swings in Punkten an. Dies kann Tradern helfen, die Amplitude der Wellen schnell zu bewerten und diese Einschätzung bei der Identifikation relevanter Niveaus und Interessenzonen wie Orderblöcken oder Akkumulations-/Distributionszonen zu berücksichtigen, was besonders wichtig für die Analyse im Rahmen des Smart Money Concepts ist.

Zur Benutzerfreundlichkeit wurden zwei Alarmmodi hinzugefügt:

  1. BoS (Strukturzusammenbruch)
  2. ChoCH (Charakterwandel)
  3. Durchbruch eines letzten einseitigen Extrems
  4. Richtungswechsel der Linie

Wenn weitere Alarme mit unterschiedlicher Logik benötigt werden, schreiben Sie mir, und ich werde diese bei künftigen Updates hinzufügen.

Indikator-Parameter:

Einstellung Beschreibung
 Maximum number of bars to analyze  Maximale Anzahl der zu analysierenden Bars
 Inside bar search radius
  Aktivierung des Modus zur Suche nach Inside Bars
 Radius size (in bars)  Größe des Radius (in Bars)
 Number of graphic lines  Anzahl der grafischen Linien
 Mode of graphical line rendering  Darstellungsmodus der grafischen Linien
 Color for lines up  Farbe für Linien nach oben
 Color for lines down  Farbe für Linien nach unten
 Width of lines up  Breite der Linien nach oben
 Show size labels  Größenbeschriftungen anzeigen
 Font size  Schriftgröße
 Font color  Schriftfarbe
 Maximum number of labels to display  Maximale Anzahl der anzuzeigenden Beschriftungen
 Show AVG  Durchschnittswert anzeigen
 Show MED  Median anzeigen
 Number of lines for calculation  Anzahl der Linien für Berechnung
 Font size (AVG)  Schriftgröße (Durchschnitt)
 Text color (AVG)  Textfarbe (Durchschnitt)
 Font size (MED)  Schriftgröße (Median)
 Text color (MED)  Textfarbe (Median)
 Alert when line reverses  Alarm bei Linienumkehr
 Alert of breaking through the last extremum  Alarm beim Durchbruch des letzten Extremums
 Push  Push-Benachrichtigungen an MT-App auf dem Handy
 Sound  Ton-Alarm
 Sound file  Ton-Datei
 Mail  E-Mail
 Mail subject  Betreff der E-Mail
 Delete objects when indicator is removed   Objekte beim Entfernen des Indikators löschen


Version für MT4

Nutzen Sie den Indikator   SMC Venom Model BPR als Ergänzung zu Ihrem Handelssystem

Mit jedem Kauf erhöht sich der Preis des Indikators um 10 Dollar. Zögern Sie nicht mit dem Kauf! ;)

Probieren Sie auch meine anderen Produkte im Marktplatz aus https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading!

Empfohlene Produkte
Wave trend channel For MT5
Kaijun Wang
Indikatoren
Liefern Sie Ideen für den Trendhandel. Automatische Berechnung und Generierung von Trendkanälen. Die Kanallinie, auch bekannt als Pipeline-Linie, besteht darin, eine gerade Linie parallel zur Trendlinie in die entgegengesetzte Richtung der Trendlinie zu zeichnen, und die gerade Linie kreuzt den höchsten oder niedrigsten Preis der jüngsten Periode. Diese beiden Linien lassen den Kurs in der Mitte verlaufen und haben eine offensichtliche Rohr- oder Kanalform. Notwendig für Trader: Tools und Ind
Linear Regressions Convergence Divergence
Vladimir Komov
Indikatoren
Die lineare Regressions-Konvergenz-Divergenz ist ein Oszillator-Indikator für eine Richtungsbewegung, die als Differenz zweier linearer Regressionen mit kleinerer und größerer Periode dargestellt wird. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der Ideen, die im Standard-MACD-Oszillator umgesetzt wurden. Durch die Verwendung von linearen Regressionen anstelle von gleitenden Durchschnitten weist er eine Reihe von Vorteilen auf. Der Indikator wird in einem separaten Fenster als Histogramm angezeigt
Perfect Entry planer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Wesentliche Merkmale Visuelle Risiko/Ertrags-Planung Erzeugt interaktive Rechtecke auf dem Chart für Kauf- und Verkaufs-Setups. Rosa Box: Stellt Ihr Risiko dar (Einstieg bis Stop Loss). Grüne Box: Stellt Ihren Gewinn dar (Einstieg bis Take Profit). Die grüne Box passt ihre Größe automatisch an das von Ihnen bevorzugte Reward-Verhältnis an (z. B. 1:2). Auto-Lot-Berechnung Berechnet automatisch die korrekte Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands und des festgelegten Risikoprozentsatzes. Berü
Golden Sniper Mt5
Ely Alsedy
1 (1)
Indikatoren
Erlauben Sie mir, Ihnen den Golden Sniper Indicator vorzustellen, ein leistungsstarkes MQL5-Tool, das sorgfältig für Trader entwickelt wurde, die ihre Handelserfahrung verbessern möchten. Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 6 Jahren Fachkenntnissen , bietet dieser Indikator eine zuverlässige Methode zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit bemerkenswerter Genauigkeit. Hauptmerkmale : Warnungen und Signalpfeile : Der Golden Sniper Indicator liefert rechtzeitige Warnungen
SMC setup 2 Mitigated Major OB Proof
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung "Smart Money" ist Geld, das von sachkundigen Personen zum richtigen Zeitpunkt investiert wird, und diese Investition kann die höchsten Erträge bringen. Das Konzept, auf das wir uns bei diesem Indikator konzentrieren, ist, ob sich der Markt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der Markt nimmt kurzzeitig einen schwachen und reversalen Trend mit "Minor BoS" ein, ohne den Major Pivot brechen zu können. Im nächsten Schritt kehrt er mit einer starken Aufwärtsbewegung zu se
Three Channel 5
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
Die Preiskanalmuster-Handelsstrategie ist eine der intelligentesten Methoden, um mit dem Handel Geld zu verdienen. Das Preiskanalmuster stellt zwei Trendlinien dar, die über (Kanalwiderstand) und unter (Kanalunterstützung) dem Preis liegen. Die Kursbewegung findet zwischen diesen beiden parallelen Trendlinien statt. Der Abstand zwischen den beiden Trendlinien muss groß genug sein, wenn Sie innerhalb des Preiskanalmusters handeln wollen. Wenn dies der Fall ist, können Sie auf der Ebene der Kanalu
Pick Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Pick Trend ist ein zuverlässiger Indikator ohne Redrawing, der keinen Händler gleichgültig lassen wird. Pick Trend Werkzeug, das, basierend auf mathematischen Berechnungen, alle fünf Aspekte zu analysieren: Eröffnungskurs, hoch, niedrig, Schlusskurs und Volumen. Mit dem Algorithmus des Pick Trend Forex-Indikators können Sie schnell verstehen, welcher Trend sich gerade auf dem Markt entwickelt. Als Ergebnis der Berechnungen wird der technische Indikator Pick Trend auf dem Chart in Form einer Re
Enhanced Heiken Ashi Window Version
David Ben Svaiter
Indikatoren
HAshi-E ist eine verbesserte Methode zur Analyse von Heiken-Ashi-Signalen. Unterrichtung: Heiken-Ashi wird besonders für seine Fähigkeit geschätzt, kurzfristige Volatilität herauszufiltern, was es zu einem bevorzugten Instrument für die Identifizierung und Verfolgung von Trends macht. Es hilft bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Einstiegs- und Ausstiegspunkte und unterstützt bei der Unterscheidung zwischen falschen Signalen und echten Trendumkehrungen. Im Gegensatz zu traditionellen Can
Trend Complete
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Trend Complete Indikator ist ein Signalindikator und hat interessante Eigenschaften. Es sollte berücksichtigt werden, dass dieser Indikator Extreme widerspiegelt und als zusätzlicher Indikator verwendet werden sollte, und ein anderes Instrument sollte für den Einstiegspunkt verwendet werden. Sucht und zeigt Pivot-Punkte auf dem Preisdiagramm an. Trendindikatoren sind eines der wichtigsten Instrumente zur Analyse von Trends auf dem Forex-Markt. Der Indikator ist in der Lage, alle Arten von S
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indikatoren
HAshi-E ist eine verbesserte Methode zur Analyse von Heiken-Ashi-Signalen. Unterrichtung: Heiken-Ashi wird besonders für seine Fähigkeit geschätzt, kurzfristige Volatilität herauszufiltern, was es zu einem bevorzugten Instrument für die Identifizierung und Verfolgung von Trends macht. Es hilft bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Einstiegs- und Ausstiegspunkte und unterstützt bei der Unterscheidung zwischen falschen Signalen und echten Trendumkehrungen. Im Gegensatz zu traditionellen Can
Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visual Dynamic Trend Analyzer: Ihr ultimativer Trendhandelsbegleiter Erschließen Sie sich mit dem Visual Dynamic Trend Analyzer die Kraft des klaren, sicheren Trendhandels. Dieser sorgfältig ausgearbeitete Indikator für MetaTrader wurde entwickelt, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihnen präzise, leicht zu verfolgende Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, die Ihren Chart in eine klare Karte der Marktrichtung verwandeln. Für nur 30 $ erhalten Sie einen unverzichtbaren Vorteil in jeder Marktsi
Outside Bar Indicator MT5
Christian Galsterer
Indikatoren
Aussenstab   are important in professional price action trading and were made popular by   Michael Voigt.  Highs and lows of outside bars ( Aussenstäbe ) can be utilized as entry and exit for trades following different strategies. Examples for strategies with inside/outside bars are Reversal Trend continuation Breakout Ranges This indicator allows to displays outside bars on the current and configurable higher timeframes. E.g. you can display the M5 outside bars on a M1 timeframe to see the bigg
MA Ribbon MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
MT4-Version MA-Band MT5 MA Ribbon ist ein erweiterter Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 Perioden. Das MA-Band kann verwendet werden, um die Trendrichtung und   Umkehrung   zu identifizieren       und Marktfortsetzungspunkte sowie potenzielle Einstiegspunkte, partielle Gewinnpunkte und Ausstiegspunkte. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen können gefunden werden, wenn der Preis in das Band eintritt oder es verlässt, erneut testet oder eine de
Moon Cycle
Navdeep Singh Kaur
Indikatoren
Technischer Indikator, der Jean Meeus' astronomischen Algorithmus verwendet, um Mondphasen auf Trading-Charts anzuzeigen. Bietet eine kontinuierliche Kurvenlinie, die den Mondzyklus mit wissenschaftlicher Präzision professioneller Observatorien darstellt. Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen in MT5, einschließlich Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien. Beinhaltet Informationspanel mit aktueller Mondphase, Beleuchtungsprozentsatz und Referenzlevels für technische Analyse. Vollständig anpass
AIS Lehmer Moving Average MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Der Lehmer-Mittelwert kann als Fensterfunktion betrachtet werden, deren Gewichtskoeffizienten von den Werten der bei der Berechnung verwendeten Variablen abhängen. Dieser Mittelwert ist nicht linear, da bei seiner Berechnung eine Potenzierung verwendet wird. Die Eigenschaften des Indikators hängen von zwei Parametern ab: iPeriod   - Indikatorperiode, gültiger Wert ist größer oder gleich 2; iPower   - Exponent, der bei der Berechnung der Indikatorwerte verwendet wird. Der gültige Bereich ist -32
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.69 (13)
Indikatoren
Dark Absolute Trend ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Trendfolgestrategie , verwendet aber auch Candlestick-Muster und Volatilität. Mit diesem Indikator kann man bei guten Preisen einsteigen, um dem Haupttrend des aktuellen Instruments zu folgen. Es wird empfohlen, ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Dieser Indikator malt nicht nach und verzögert nicht . Empfohlene Zeitrahmen sind M5, M15 und H1. Empfohlene Arbeitspaare: Alle. Installations- u
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Ein einfacher Trendindikator in NRTR-Form mit Einzeichnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Linien, deren Farbe und Bewegungsrichtung durch den aktuellen Trend bestimmt werden. Der Indikator hat die Fähigkeit, Warnungen, E-Mail-Nachrichten und Push-Signale zu senden, wenn sich die Trendrichtung ändert. Es ist zu beachten, dass der Wert des Eingangsparameters des Indikators Abweichung der Take-Profit-Linie in Punkten für jeden finanziellen Vermögenswert in jedem Zeitrahmen individuell ausgewählt we
Supreme MACD Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
Indikatoren
Viele professionelle Händler nutzen hochwertige Divergenzsignale als Teil ihrer Strategie, um eine Position einzugehen. Richtige Divergenzen schnell zu erkennen, kann oft schwierig sein, besonders wenn Ihr Auge noch nicht dafür geschult ist. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von einfach zu bedienenden, professionellen Oszillator-Divergenz-Indikatoren entwickelt, die sehr anpassungsfähig sind, so dass Sie nur die Signale erhalten, die Sie handeln möchten. Wir haben diese Divergenzindikatoren
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
QUANTFUSION BTC - PROFESSIONELLER INTELLIGENTER GELDINDIKATOR PREMIUM-BITCOIN-HANDELSSYSTEM - SMART-MONEY-ERKENNUNG QuantFusion BTC ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für den Handel mit Bitcoin/USD entwickelt und optimiert wurde . Er integriert institutionelle Smart Money Konzepte mit einer ausgefeilten Multi-Timeframe-Analyse, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren . SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
Order Blocks TV
Tran Nhat Minh
Indikatoren
Leistungsstarker Orderblock-Indikator in der Tradingview-Plattform. Indikator-Typ: Preis-Aktions-Indikator Einführung: Der Order-Block-Indikator - Erhöhen Sie Ihre Price-Action-Analyse. Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden Orderblock-Indikator auf der MQL5-Plattform sind, brauchen Sie nicht weiter zu suchen. Nach diesem Indikator wird ein OB als eine Zone mit ausstehenden Aufträgen von großen Institutionen verstanden, die noch nicht vollständig ausgeführt wurden und sich auf dem Markt
Advanced ZigZag with Fibo TL and Swing info
Petr Nosek
3 (1)
Indikatoren
Beschreibung Die Grundlage dieses Indikators ist ein ZigZag-Algorithmus, der auf ATR und Fibo-Retracement basiert. Der ZigZag kann wie ein klassischer ZigZag oder wie Pfeile gezeichnet werden oder muss überhaupt nicht gezeichnet werden. Dieser Indikator wird nicht neu gezeichnet in dem Sinne, dass die letzte Schulter des ZigZag direkt nach dem Auftreten der entsprechenden Bedingungen auf dem Markt gebildet wird. Die Schulter ändert ihre Richtung danach nicht mehr (sie kann sich nur fortsetzen).
Channel FTF MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Hüllkurven-Indikator bestimmt das Vorhandensein eines Trends oder eines Flats. Er hat 3 Arten von Signalen, zeigt die wahrscheinlichen Retracement-Ebenen und die Ebenen der möglichen Ziele an. Die Fibonacci-Koeffizienten werden bei den Berechnungen des Indikators verwendet. Signale ( die beim Berühren der Linien oder beim Abprallen von Linien erzeugt werden): Trend - die Mittellinie des Envelopes hat eine deutliche Neigung; die Linien unterhalb der Mittellinie des Kanals werden für Kaufgesch
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
ShiftedPriceDensity
Andriy Sydoruk
Indikatoren
ShiftedPriceDensity - Professioneller Preisdichte-Indikator mit verschobenen historischen Niveaus Eingabe-Parameter Depth 100 Starttiefe TopLevelsToShow 1 Levels in jedem Set NumberOfShifts 10 Anzahl der Sets ShiftSpacing 20 Verschiebungsschritt zwischen den Sets PriceStep 0.0001 Mindestpreisdifferenz zwischen den Ebenen PriceSource PRICE_CLOSE Quellpreistyp LevelColor clrDodgerBlue Farbe der Stufenlinie LevelWidth 2 Dicke der Level-Linie Prefix "" Objektpräfix zur Namensgebung ShiftedPriceDens
Point Trend Point
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Point-Trend-Point-Indikator wurde auf der Grundlage der ursprünglichen Indikatoren für die Suche nach Extrempunkten erstellt. Der Indikator ist gut geeignet, um eine Umkehrung oder einen großen scharfen Ruck zu einer Seite zu bestimmen, dank ihm werden Sie wissen, wann dies geschieht, er wird Sie mit dem Erscheinen eines blauen Punktes benachrichtigen, um zu kaufen, rot zu verkaufen. Dies ist ein grundlegender technischer Indikator, der es Ihnen ermöglicht, die aktuelle Marktsituation zu bew
Triple EMA Indicator
Tahir Hussain
Indikatoren
Ein benutzerdefinierter Indikator, mit dem Sie dreifach gleitende Durchschnitte zu Schlusskursen haben und bei jeder Überschreitung eine Push-Benachrichtigung senden können. Dieser Indikator ist besonders nützlich, wenn Sie manuell handeln. Anmerkungen: Hinweis: Der Devisenhandel ist ein sehr riskantes Geschäft,... Investieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie nicht verkraften können. die Wahrscheinlichkeit zu verlieren ist hoch ... mehr hoch aaaund exponentiell hoch.... etwas wie EMA Genießen S
Fibonacci Moving Bars 5
Leonid Basis
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der gleichen Idee wie https://www.mql5.com/en/market/product/2565, verwendet aber anstelle von Durchschnittsbalken Serien oder Fibonacci-Sequenzen. Wenn der vorherige Schlusskurs über dem vorherigen Balken des Indikators liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Long geht, sehr hoch. Wenn der vorherige Schlusskurs unter dem vorherigen Balken des Indikators liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, short zu gehen, sehr hoch.
Bull Bear Power Indicator
Hasan Aksoy
Indikatoren
Verbesserter Bull-Bear-Leistungsindikator Beschreibung Der Enhanced Bull-Bear Power Indicator ist ein speziell für den MetaTrader 5 entwickeltes technisches Analysetool. Er bietet eine visuelle Darstellung der relativen Stärke zwischen bullischen und bearischen Marktkräften über einen benutzerdefinierten Zeitraum. Durch die Berechnung der durchschnittlichen prozentualen Veränderung für bullische und bearische Balken errechnet der Indikator ein Stärkeverhältnis, das Händlern hilft, die vorherrsc
Crisis Trading
PEYMAN MEMARINAMIN
Indikatoren
Ein Indikator, der die Marktschocks aus den wirtschaftlichen Ereignissen direkt in den Chart holt. Er zeigt den Überraschungsfaktor (tatsächlich veröffentlichte Daten minus den erwarteten Wert) genau auf der richtigen Kerze an! Je größer der Wert des Indikators ist, desto größer ist die Kurslücke. Der Wert und das Vorzeichen des Indikators bieten eine gute Möglichkeit, die Höhe und Richtung der Kurslücke vorherzusagen. Verpassen Sie keine Gelegenheit, indem Sie einen Expert Advisor einstellen, u
Morning and Evening Star patterns MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Morning Star and Evening Star Muster“ für MT5 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung. – Der Indikator „Morning Star and Evening Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt Morning Star und Evening Star Muster im Chart: – Bullisches Morning Star Muster – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Bearisches Evening Star Muster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – D
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Weitere Produkte dieses Autors
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
Indikatoren
SMC Larry Williams Structure ist ein Indikator zur Analyse von Preischartstrukturen, der die wichtigsten Swing-Punkte mithilfe der Methode des berühmten Händlers Larry Williams aus seinem Bestseller „Long-Term Secrets of Short-Term Trading“ aufbaut und verbindet und so eine solide Grundlage für die Anpassung der Marktstruktur und die Analyse der Interessensgebiete großer Teilnehmer mithilfe des Smart Money-Konzepts schafft. Die Grundlage für die Bildung der Swings ist eine einfache und klare Log
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
Indikatoren
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  ist ein modifizierter freier Fraktalindikator von Bill Williams, bei dem Sie die Anzahl der Balken links und rechts manuell festlegen und so einzigartige Muster im Diagramm erstellen können.  Jetzt haben alle Handelsstrategien, die auf dem Fractals Dynamic-Indikator basieren oder auf denen der Indikator basiert, ein zusätzliches Signal. Darüber hinaus können Fraktale als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren. Und einige Handelsstrategien zeigen
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
Indikatoren
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  ist ein modifizierter freier Fraktalindikator von Bill Williams, bei dem Sie die Anzahl der Balken links und rechts manuell festlegen und so einzigartige Muster im Diagramm erstellen können.  Jetzt haben alle Handelsstrategien, die auf dem Fractals Dynamic-Indikator basieren oder auf denen der Indikator basiert, ein zusätzliches Signal. Darüber hinaus können Fraktale als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren. Und einige Handelsstrategien zeigen L
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
Utilitys
TimeBar TimeBar ist ein einfacher Informationsindikator, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen des Balkens sowie die seit dem Öffnen des Balkens verstrichene Zeit und die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden zwei Arten von Anzeigemodi hinzugefügt: in Form eines Kommentars in der oberen linken Ecke des Diagramms oder in Form eines grafischen Objekts. Vorteile Auswahl der Schriftart Schriftgröße. Sie können eine beliebige festlegen. Beim Kommentieren ist es zu kl
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
Indikatoren
ZigZag WaveSize – ein modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen zur Wellenlänge in Punkten. Besonderheiten: Optimierte Online-Konstruktionslogik: Beschriftungen werden nicht bei jedem Tick von Grund auf neu gezeichnet, sondern arbeiten parallel zur Hauptberechnung und zeichnen nur die letzten Beschriftungen, wenn ZigZag neue Linien zeichnet oder sie aktualisiert. Ein weiterer Berechnungsmodus in Punkten wurde hinzugefügt: Die Linie wird erstellt, wenn sie die in de
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Utilitys
TimeBar TimeBar ist ein einfacher Informationsindikator, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen des Balkens sowie die seit dem Öffnen des Balkens verstrichene Zeit und die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden zwei Arten von Anzeigemodi hinzugefügt: in Form eines Kommentars in der oberen linken Ecke des Diagramms oder in Form eines grafischen Objekts. Vorteile Auswahl der Schriftart Schriftgröße. Sie können eine beliebige festlegen. Beim Kommentieren ist es zu kl
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
Indikatoren
Market Noise Market Noise ist ein Indikator, der Marktphasen auf einem Preisdiagramm bestimmt und außerdem klare, glatte Trendbewegungen von lauten, flachen Bewegungen unterscheidet, wenn eine Akkumulations- oder Verteilungsphase auftritt. Jede Phase ist für ihre eigene Art des Handels gut: Trend für trendfolgende Systeme und flach für aggressive Systeme. Wenn der Marktlärm beginnt, können Sie sich entscheiden, aus dem Handel auszusteigen. Auf die gleiche Weise und umgekehrt müssen Sie aggressi
MinMax Levels
Ivan Butko
Indikatoren
MinMax Levels  –  ist ein Indikator für die Höchst-, Tiefst- und Eröffnungspreisniveaus für wichtige Handelsperioden: Tag, Woche und Monat. Jeder Forex-Marktteilnehmer verwendet Level in seinem Handelssystem. Sie können entweder das Hauptsignal für die Durchführung von Transaktionen sein oder ein zusätzliches Signal, das als Analyseinstrument fungiert.  In diesem Indikator wurden Tage, Wochen und Monate als wichtige Zeiträume ausgewählt, da sie die wichtigsten Handelszeiträume großer Marktteil
Palantir
Ivan Butko
Indikatoren
Der Palantir-Indikator sagt eine Preisumkehr um die vom Benutzer in den Einstellungen angegebene Anzahl von Punkten voraus. Sie wählen die Größe des Trends aus, an dem Sie interessiert sind, und der Indikator sagt voraus, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich der Preis um die angegebene Anzahl von Punkten vom nächstgelegenen Extrem in die entgegengesetzte Richtung bewegen wird. Die Funktionsweise des Indikators basiert auf der statistischen Berechnung historischer Trends. Palantir analysiert his
MultiFractal
Ivan Butko
Indikatoren
MultiFractal ist ein modifizierter Fraktalindikator von Bill Williams, ergänzt durch Fraktale höherer Ordnung, deren Unterschied vier beträgt, ähnlich wie bei einer Änderung des Zeitrahmens. Vorteile gegenüber der Original-Terminalanzeige: Bequemlichkeit Sichtweite Informationsgehalt Der Indikator ist praktisch, da Sie beim Arbeiten nicht zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln müssen. Sichtbarkeit – in einem Diagramm können Sie die Struktur des Diagramms von kleineren über mittlere bis hin z
Market Noise
Ivan Butko
Indikatoren
Market Noise Market Noise ist ein Indikator, der Marktphasen auf einem Preisdiagramm bestimmt und außerdem klare, glatte Trendbewegungen von lauten, flachen Bewegungen unterscheidet, wenn eine Akkumulations- oder Verteilungsphase auftritt. Jede Phase ist für ihre eigene Art des Handels gut: Trend für trendfolgende Systeme und flach für aggressive Systeme. Wenn der Marktlärm beginnt, können Sie sich entscheiden, aus dem Handel auszusteigen. Auf die gleiche Weise und umgekehrt müssen Sie aggressi
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Indikatoren
Currency Strength Dynamic Die Währungsstärkedynamik ist ein Indikator für die Währungsstärke. Unter Währungsstärke versteht man die Trendrichtung der meisten oder aller Währungspaare, zu denen eine Währung gehört. Der Indikator basiert auf Messwerten der Differenz zwischen gleitenden Durchschnitten, ähnlich dem MACD-Indikator, für die 28 beliebtesten Währungspaare: Haupt- und Nebenwährungspaare. Vorteile Einzigartige Schwingungsberechnungsmethode Verfügbarkeit von Schaltflächen zum Deaktivier
MultiFractal Levels
Ivan Butko
Indikatoren
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – ist ein modifizierter fraktaler Indikator von Bill Williams mit zusätzlichen Ebenen. Fraktale werden aus allen in den Einstellungen erlaubten TFs erstellt. Levels werden nur auf der Grundlage der neuesten Fraktale erstellt, die noch nicht preislich getestet wurden. Vorteile gegenüber der Original-Terminalanzeige: Bequemlichkeit Sichtweite Informativität Neueste Level Anpassbares Fraktal Anpassbare Level Der Indikator ist praktisch, da Sie beim Arbeiten
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
Indikatoren
MinMax Levels  –  ist ein Indikator für die Höchst-, Tiefst- und Eröffnungspreisniveaus für wichtige Handelsperioden: Tag, Woche und Monat. Jeder Forex-Marktteilnehmer verwendet Level in seinem Handelssystem. Sie können entweder das Hauptsignal für die Durchführung von Transaktionen sein oder ein zusätzliches Signal, das als Analyseinstrument fungiert.  In diesem Indikator wurden Tage, Wochen und Monate als wichtige Zeiträume ausgewählt, da sie die wichtigsten Handelszeiträume großer Marktteiln
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension