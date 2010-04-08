ATR Bands Touch EA

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.


Dieser ATR Bands Touch EA wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, ihre Handelsstrategien basierend auf dem Average True Range (ATR) Indikator zu automatisieren. Bitte beachten Sie, dass dieser EA als grundlegendes Werkzeug für Händler entwickelt wurde, die ihn weiter optimieren und an ihren spezifischen Handelsstil anpassen möchten. Er ist nicht vollständig optimiert und für weitere Anpassungen an Ihre Präferenzen gedacht.

Die Logik hinter diesem EA dreht sich um die Verwendung der ATR zur Berechnung dynamischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Durch Hinzufügen eines Multiplikators zum ATR-Wert werden die oberen und unteren Bänder um den aktuellen Marktpreis bestimmt. Der EA überwacht dann das Kursgeschehen, um zu erkennen, wann diese Bänder berührt oder überschritten werden, und generiert Signale für potenzielle Kauf- oder Verkaufstransaktionen.

Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der Funktionsweise:

ATR-Berechnung: Der EA verwendet den ATR-Indikator (mit einer anpassbaren Periode), um die Volatilität des Marktes zu berechnen. Der ATR-Wert wird verwendet, um den Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Band um den aktuellen Preis festzulegen.

Einstiegsbedingungen: Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Kurs das untere Band berührt und dann höher als der vorherige Schlusskurs schließt. Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn der Kurs das obere Band berührt und niedriger als der vorherige Schlusskurs schließt.

Stop Loss und Take Profit: Sobald ein Handel eingeleitet wird, setzt der EA Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die über die Eingaben konfigurierbar sind. Diese Levels werden eine bestimmte Anzahl von Punkten vom Einstiegskurs entfernt platziert, um ein angemessenes Risikomanagement zu gewährleisten.

Handelsmanagement: Der EA stellt sicher, dass eine ausreichende Marge vorhanden ist und dass das Handelsvolumen gültig ist. Wenn die Handelsbedingungen erfüllt sind, führt er den Handel automatisch aus und wendet die berechneten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels an.

Der EA enthält außerdem verschiedene Benachrichtigungsoptionen, die es dem Händler ermöglichen, Benachrichtigungen per Ton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail zu erhalten, wenn ein Handelssignal generiert wird.

Dieser Expert Advisor wurde für den MetaTrader 4 entwickelt und ist einfach zu installieren und zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass er als Ausgangspunkt für diejenigen gedacht ist, die die Strategie weiter optimieren und verbessern möchten. Dieses Produkt kann eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Trading-Toolkit sein, aber sein Erfolg wird davon abhängen, wie Sie es an Ihre Trading-Präferenzen anpassen.

Der Preis für den EA beträgt $80.

