Fibonacci Trend MT5 Scanner

Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun !

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases! Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

Dans un environnement de trading volatile, un outil d’analyse puissant et intuitif peut vous aider à saisir rapidement les opportunités. Fibonacci Trend Scanner intègre non seulement les fonctionnalités traditionnelles de l’indicateur Fibonacci et SuperTrend, mais étend également ses capacités avec un scan de paires de devises, une surveillance multi-échelles de temps et des alertes intelligentes lorsque la tendance bascule entre haussière et baissière.

See more MT4 version at: Fibonacci Trend MT4 Scanner See more products at: All Products

1. Analyse de tendance avec la technologie SuperTrend

Fibonacci Trend Scanner emploie l’algorithme SuperTrend pour identifier rapidement et précisément les tendances du marché :

Tendance haussière : Affichée en vert, elle vous aide à repérer facilement les opportunités d’achat.

Affichée en vert, elle vous aide à repérer facilement les opportunités d’achat.

Tendance baissière : Signalée en violet, elle vous alerte sur les éventuels signaux de vente.

Cette représentation visuelle claire rend le suivi et l’analyse des tendances du marché simples et efficaces, vous permettant de prendre des décisions de trading au bon moment.

2. Fibonacci intégré : du retracement à l’extension

Fibonacci Retracement – identifier les principaux supports et résistances

Calcul automatique : Les niveaux de Fibonacci tels que 0.236, 0.382, 0.618 et 0.786 sont calculés automatiquement à partir du swing actuel, vous aidant à repérer les zones critiques de support et de résistance.

Les niveaux de Fibonacci tels que 0.236, 0.382, 0.618 et 0.786 sont calculés automatiquement à partir du swing actuel, vous aidant à repérer les zones critiques de support et de résistance.

Annotations de prix du swing : Les points hauts et bas du swing sont clairement marqués avec les niveaux de prix exacts, garantissant une transparence dans votre analyse de trading.

Fibonacci Extension – anticiper les objectifs de prix futurs

Prévision d’objectifs de prix : Définissez des niveaux d’extension pour prévoir les objectifs de prix futurs, et identifiez des zones de profit potentielles telles que 127,2 % et 161,8 %.

Zone d’entrée optimale

Golden Zone : Une zone mise en évidence entre les niveaux 0.618 et 0.786 pour vous guider vers un point d’entrée optimal lorsque le marché effectue un retracement.

: Une zone mise en évidence entre les niveaux 0.618 et 0.786 pour vous guider vers un point d’entrée optimal lorsque le marché effectue un retracement.

Ligne de tendance diagonale : Une ligne en pointillés reliant le point haut et le point bas du swing, vous offrant une vue d’ensemble de la vigueur de la tendance actuelle.

3. Scan de paires de devises & surveillance multi-échelles de temps – gestion complète du marché

L’un des atouts majeurs de Fibonacci Trend Scanner réside dans sa fonction de scan automatique :

Scan de paires de devises : Suivez simultanément plusieurs paires de devises pour ne manquer aucune opportunité de trading.

Suivez simultanément plusieurs paires de devises pour ne manquer aucune opportunité de trading.

Analyse multi-échelles de temps : Surveillez les tendances sur divers horizons de temps, du court au long terme, afin de bénéficier à la fois d’une vue globale et d’un aperçu détaillé du marché, améliorant ainsi la précision de vos décisions.

4. Système d’alerte intelligent – restez informé des changements de tendance

L’outil est doté d’un système d’alerte intelligent qui vous tient au courant :

Alerte de basculement de tendance : Recevez des notifications instantanées lorsque la tendance passe de haussière à baissière ou inversement. Vous pouvez ainsi ajuster votre stratégie de trading de manière proactive et optimiser vos points d’entrée et de sortie.

5. Application dans les stratégies de trading

Déterminer les points d’entrée

Trading de tendance : Lorsque le marché présente une tendance claire, attendez un retracement dans la zone 0.618–0.786 pour entrer sur le marché et maximiser votre potentiel de profit.

Lorsque le marché présente une tendance claire, attendez un retracement dans la zone 0.618–0.786 pour entrer sur le marché et maximiser votre potentiel de profit.

Identification des supports/résistances : Utilisez les niveaux de retracement Fibonacci pour déterminer des points d’entrée efficaces ou placer des stop-loss.

Anticiper les objectifs de prix

Fibonacci Extensions : Anticipez les objectifs de prix futurs à partir des swings actuels, soutenant ainsi votre stratégie de prise de bénéfices.

Gestion du risque

Définir des stop-loss : Utilisez les niveaux Fibonacci ou les points de swing comme seuils de stop-loss pour protéger votre capital contre les retournements de marché inattendus.

Utilisez les niveaux Fibonacci ou les points de swing comme seuils de stop-loss pour protéger votre capital contre les retournements de marché inattendus.

Alerte en temps opportun : Grâce au système d’alerte intelligent, ajustez rapidement votre stratégie de trading pour minimiser les risques et maximiser les gains.

Conclusion

Fibonacci Trend Scanner est un outil complet qui associe la puissance de l’indicateur Fibonacci à la technologie SuperTrend, un scan automatique des paires de devises, une surveillance multi-échelles de temps et des alertes intelligentes en cas de changement de tendance. Grâce à ces fonctionnalités avancées, il devient un atout indispensable pour les traders débutants comme pour les plus expérimentés, vous aidant à saisir efficacement et en toute sécurité les opportunités de marché.



