Fibonacci Trend MT5 Scanner

In un ambiente di trading volatile, uno strumento di analisi potente e intuitivo può aiutarti a cogliere rapidamente le opportunità. Fibonacci Trend Scanner non solo integra le funzioni tradizionali dell’indicatore Fibonacci e SuperTrend, ma amplia anche le funzionalità con la scansione delle coppie valutarie, il monitoraggio multi-timeframe e avvisi intelligenti quando la tendenza passa da rialzista a ribassista (o viceversa).
1. Analisi del trend con la tecnologia SuperTrend
Fibonacci Trend Scanner utilizza l’algoritmo SuperTrend per identificare in modo rapido e preciso i trend di mercato:
- Trend rialzista: Evidenziato in verde, ti aiuta a individuare facilmente opportunità di acquisto.
- Trend ribassista: Segnalato in viola, ti avverte di possibili segnali di vendita.
Questa chiara rappresentazione visiva semplifica il monitoraggio e l’analisi dei trend di mercato, consentendoti di prendere decisioni di trading tempestive.
2. Fibonacci integrato: dal retracement all’estensione
Fibonacci Retracement – identificare supporti e resistenze chiave
- Calcolo automatico: Livelli di Fibonacci come 0.236, 0.382, 0.618 e 0.786 vengono calcolati automaticamente in base allo swing attuale, aiutandoti a individuare aree critiche di supporto e resistenza.
- Annotazioni dei prezzi dello swing: I punti alti e bassi dello swing sono chiaramente etichettati con livelli di prezzo precisi, garantendo trasparenza nell’analisi di trading.
Fibonacci Extension – prevedere i futuri obiettivi di prezzo
- Previsione degli obiettivi di prezzo: Definisci i livelli di estensione per anticipare futuri obiettivi di prezzo, aiutandoti a identificare potenziali aree di profitto come 127.2% e 161.8%.
Zona di ingresso ottimale
- Golden Zone: Un’area evidenziata tra i livelli 0.618 e 0.786 che ti guida verso un punto di ingresso ottimale quando il mercato ritraccia.
- Linea di trend diagonale: Una linea tratteggiata che collega il massimo e il minimo dello swing, offrendo una panoramica sulla forza del trend corrente.
3. Scanner di coppie valutarie & monitoraggio multi-timeframe – gestione completa del mercato
Uno dei punti di forza di Fibonacci Trend Scanner è la sua capacità di scansione automatica:
- Scanner di coppie valutarie: Tieni sotto controllo simultaneamente diverse coppie valutarie, così da non perdere alcuna opportunità di trading.
- Analisi multi-timeframe: Monitora i trend su diversi intervalli temporali, da breve a lungo periodo, per avere sia una visione globale sia un’analisi dettagliata del mercato, migliorando l’accuratezza delle tue decisioni.
4. Sistema di avvisi intelligenti – resta aggiornato sui cambi di trend
Lo strumento è dotato di un sistema di avvisi intelligenti che ti tiene informato:
- Avvisi di cambio trend: Ricevi notifiche istantanee quando il mercato passa da rialzista a ribassista o viceversa. Ciò ti consente di adeguare la strategia di trading in modo proattivo e ottimizzare i punti di entrata e uscita.
5. Applicazione nelle strategie di trading
Determinare i punti di ingresso
- Trading in trend: Quando il mercato mostra un trend chiaro, attendi un ritracciamento nella zona 0.618–0.786 per entrare in posizione, massimizzando il potenziale di profitto.
- Identificazione di supporto/resistenza: Sfrutta i livelli di Fibonacci Retracement per determinare punti di ingresso efficaci o posizionare stop-loss.
Prevedere gli obiettivi di prezzo
- Fibonacci Extensions: Prevedi gli obiettivi di prezzo futuri basandoti sugli swing attuali, supportando la tua strategia di take profit.
Gestione del rischio
- Impostazione dello stop-loss: Utilizza i livelli di Fibonacci o i punti dello swing come soglie di stop-loss per proteggere il capitale da inversioni di mercato inaspettate.
- Avvisi tempestivi: Con il sistema di avvisi intelligenti, puoi adattare rapidamente la tua strategia di trading per minimizzare il rischio e massimizzare i guadagni.
Conclusione
Fibonacci Trend Scanner è uno strumento completo che unisce la potenza dell’indicatore Fibonacci con la tecnologia SuperTrend, lo scanner automatico di coppie valutarie, il monitoraggio multi-timeframe e avvisi intelligenti sui cambi di trend. Grazie a queste funzionalità avanzate, diventa una risorsa indispensabile sia per i trader alle prime armi che per quelli esperti, aiutandoti a sfruttare in modo efficace e sicuro le opportunità di mercato.
