Fibonacci Trend MT5 Scanner

Oferta especial: ALL TOOLS , apenas $35 cada!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

Em um ambiente de negociação volátil, uma ferramenta de análise poderosa e intuitiva pode ajudá-lo a aproveitar rapidamente as oportunidades. O Fibonacci Trend Scanner não apenas integra recursos tradicionais do indicador Fibonacci e do SuperTrend, mas também expande a funcionalidade com varredura de pares de moedas, monitoramento multi-temporais e alertas inteligentes quando a tendência alterna entre alta e baixa.

See more MT4 version at:   Fibonacci Trend MT4 Scanner

See more products at:  All Products

1. Análise de Tendência com a Tecnologia SuperTrend

O Fibonacci Trend Scanner utiliza o algoritmo SuperTrend para identificar rapidamente e com precisão as tendências de mercado:

    • Tendência de Alta: Exibida em verde, ajudando você a identificar oportunidades de compra com facilidade.
    • Tendência de Baixa: Marcada em roxo, alertando-o para possíveis sinais de venda.

Essa representação visual clara torna simples e eficaz o acompanhamento e a análise das tendências de mercado, permitindo que você tome decisões de negociação oportunas.

2. Fibonacci Integrado – de Retração a Extensão

Fibonacci Retracement – Identificando Principais Suportes e Resistências

    • Cálculo Automático: Níveis de Fibonacci como 0.236, 0.382, 0.618 e 0.786 são calculados automaticamente com base na oscilação atual, ajudando a identificar zonas críticas de suporte e resistência.
    • Anotações de Preço da Oscilação: Os pontos alto e baixo da oscilação são claramente rotulados com níveis de preço exatos, garantindo transparência em sua análise de negociação.
Fibonacci Extension – Prevendo Alvos de Preço Futuros
    • Previsão de Alvos de Preço: Defina níveis de extensão para estimar alvos de preço futuros, ajudando a identificar possíveis zonas de lucro, como 127.2% e 161.8%.
Zona de Entrada Ideal
    • Golden Zone: Uma área destacada entre os níveis 0.618 e 0.786 que o orienta a um ponto de entrada ideal quando o mercado corrige.
    • Linha de Tendência Diagonal: Uma linha tracejada conectando o topo e o fundo da oscilação, oferecendo uma visão abrangente da força da tendência atual.

3. Scanner de Pares de Moedas & Monitoramento Multi-Temporais – Gerenciamento Completo do Mercado

Uma das principais vantagens do Fibonacci Trend Scanner é sua varredura automática:

    • Scanner de Pares de Moedas: Monitore vários pares de moedas simultaneamente, garantindo que você não perca nenhuma oportunidade de negociação.
    • Análise Multi-Temporais: Acompanhe tendências em diversos intervalos de tempo — de curto a longo prazo — para obter tanto uma visão global quanto detalhada do mercado, aumentando a precisão de suas decisões.

4. Sistema de Alertas Inteligentes – Mantenha-se Atualizado sobre Mudanças de Tendência

A ferramenta conta com um sistema de alertas inteligente que mantém você informado:

    • Alertas de Mudança de Tendência: Receba notificações instantâneas quando o mercado mudar de alta para baixa e vice-versa. Isso permite que você ajuste proativamente sua estratégia de negociação, otimizando seus pontos de entrada e saída.

5. Aplicação em Estratégias de Negociação

Determinando Pontos de Entrada

    • Negociação de Tendência: Quando o mercado apresenta uma tendência clara, aguarde um recuo para a zona de 0.618–0.786 para entrar, maximizando seu potencial de lucro.
    • Identificação de Suporte/Resistência: Use os níveis de retração de Fibonacci para determinar pontos de entrada ou posicionar ordens de stop-loss.
Previsão de Alvos de Preço
    • Fibonacci Extensions: Preveja alvos de preço futuros com base nas oscilações atuais, auxiliando em sua estratégia de realização de lucro.
Gestão de Risco
    • Definindo Stop-Loss: Utilize níveis de Fibonacci ou pontos de oscilação como limites de stop-loss para proteger seu capital contra reversões inesperadas do mercado.
    • Alertas Oportunos: Com o sistema de alertas inteligentes, ajuste sua estratégia de negociação imediatamente para minimizar riscos e maximizar ganhos.

Conclusão

Fibonacci Trend Scanner é uma ferramenta abrangente que combina o poder do indicador Fibonacci com a tecnologia SuperTrend, varredura automática de pares de moedas, monitoramento multi-temporais e alertas inteligentes de mudança de tendência. Com esses recursos avançados, torna-se um ativo indispensável para traders iniciantes e experientes, ajudando você a aproveitar as oportunidades do mercado de forma eficaz e segura.


Produtos recomendados
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicadores
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicadores
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoria das Ondas de Elliott Automatizada 1. Contagem automática e redução de viés (Objetividade) Normalmente, a contagem das Ondas de Elliott envolve muita "imaginação" ou opinião pessoal. Este indicador ajuda: Encontrando Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Usa regras estritas (ex: a onda 3 não pode ser a mais curta, a onda 4 não deve sobrepor a onda 1) para mostrar a estrutura correta. Encontrando Ondas Corretivas (A-B-C): Ajuda a identificar retrações para encontrar oportunidades de reentrada na te
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Trend Levels foi meticulosamente criado para identificar níveis de tendência críticos — Alto, Médio e Baixo — durante os movimentos de mercado. Com cálculos em tempo real baseados nos valores mais altos, mais baixos e médios ao longo de um período personalizável, esta ferrame
AutoSR Automatic Support and Resistance Indicator
Yibeltal Beyabel Eneyew
Indicadores
This Automatic support/resistance indicator calculates various peaks and troughs of the price action, identifies relevant levels and draws support and resistance automatically. It uses the built-in "ZigZag" indicator in Metatrader as a data source hence, very much accurate indicator.  The support and resistance lines are contineusely updated as new levels and formed. The indicator has only 5 parameters to set, and mostly it can be used with the default values:  The description of the settings is
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Indicadores
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
Indicadores
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Swing Reader MT5v
Francesco Rubeo
Indicadores
Read Elliott wave principle automatically. With the Swing Reader, you can easily read the Elliott Wave Principle through an automatic system. With swing, we mean a ZigZag market that is created by a breakout of its standard deviation. You can set the deviation manually, or you can let the indicator do it automatically (setting the deviation to zero). Advantages you get Never repaints. Points showing a horizontal line, in which statistically a long wave ends. Candles showing a vertical line in w
RiskAnalyzerMT5
Tolga Duyen
Utilitários
=== RISK ANALYZER MT5 === Professional position sizing and margin calculator for serious traders. MAIN FEATURES: • LOT SIZE CALCULATOR - Calculate optimal position size based on your risk • MARGIN CALCULATOR - See required margin, free margin, and margin level BEFORE trade • TRADING STATISTICS - Win rate, profit factor, expected payoff analysis • DRAWDOWN MONITORING - Track absolute and maximal drawdown • REAL-TIME RISK ANALYSIS - All metrics update automatically CALCULATE BEFORE YOU TRADE:
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Optimized Trend Tracker (OTT) Indicator The Optimized Trend Tracker (OTT) is a custom indicator designed to visualize trend direction and potential changes based on a configurable moving average and dynamic support/resistance levels. It provides multiple visualization and signal options, making it suitable for discretionary analysis or integration into automated systems. Key Features Configurable Moving Average Types Supports SMA, EMA, WMA, TMA, VAR, WWMA, ZLEMA, and TSF for flexible calculatio
Predicting Donchian Channel MT5
Aleksey Vyazmikin
Indicadores
The Predicting Donchian Channel MT5 indicator allows predicting the future changes in the levels of the Donchian channel based on the channel position of the price. The standard ZigZag indicator starts drawing its ray in 99% of the time the opposite Donchian channel is touched. The forecast of the channel boundary levels will help in finding the points, where the correction ends or the trend changes, an also to estimate how soon those events can occur. Configurations Period - Donchian channel c
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Peaks and Troughs MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Indicadores
The indicator detects important peaks and troughs (extremes) on the chart. These points can be used to plot support/resistance levels and trend lines, as well as any other graphical analysis. These points can serve as reference points for setting trading orders. The indicator does not redraw . Settings: Size_History  - the size of the calculated history. Num_Candles_Right  - number of candles to the right of the peak or trough. Num_Candles_Left  - number of candles to the left of the peak or
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indicadores
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indicadores
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
NTL Pivot Lines
Northen Trading Labs
Indicadores
Pivot Lines (PL) User Guide Overview and Features The Pivot Lines Indicator (PL) provides traders with a powerful tool for identifying potential support and resistance levels based on well-established pivot point calculation methods. By offering insights into possible price turning points, this indicator helps traders make more informed trading decisions and refine their entry and exit strategies. With customizable settings for different timeframes and calculation methods, PL is versatile and a
Fibonacci Retracement Auto Drawer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitários
Fibonacci Retracement Auto Drawer – The Ultimate Tool for Precision Trading! Are you tired of manually drawing Fibonacci retracement levels every time you analyze the market? Fibonacci Retracement Auto Drawer is here to automate the process and enhance your trading accuracy! Key Features: Auto-Detection of Swing Points – No need to manually identify swing highs and lows! The tool scans the market and pinpoints the most significant reversal zones automatically. Precision Fibonacci Levels – Insta
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Indicadores
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC é uma abordagem de trading que ajuda os traders a identificar zonas de liquidez, posições institucionais e pontos de reversão importantes no mercado. Ao aproveitar os princípios do SMC, os traders podem navegar pelo mercado de forma mais eficaz, encontrando entradas e saídas ideais.
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Indicadores
Pattern Trader No Repaint Indicator MT5 Version Indicator searches for 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns , Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 and Father Bat Pattern. Pattern Trader indicator uses Zig Zag Indicator and Improved Fractals to determine the patterns. Targets and Stop Loss Levels are defined by Fibonacci calculations.  Those levels must be taken as a recommendation. The trader may use different tools like Moving Avarages,
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desenvolvimento da versão anterior do indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador padrão ZigZag modificado com informações adicionais sobre o comprimento da onda em pontos, níveis e diferentes lógicas de alerta Melhorias gerais: Adaptação do código para MetaTrader 5 Otimizada a operação com objetos gráficos Novidades: Níveis horizontais nos extremos Seleção do tipo de níveis: horizontal/raios/segmentos Filtro de níveis líquidos (não quebrados pelo preço) Buffer para rupturas: aju
FREE
Scalping preciso para cripto no M5
Marcelo Antonio Ferreira
Indicadores
O SneiperFxScalp é um indicador técnico desenvolvido para operações de scalping e entradas rápidas , com foco em alta precisão e agilidade . Ideal para traders que atuam em mercados voláteis , como criptoativos e pares de moedas com forte liquidez. Principais características: Detecção de padrões de reversão e continuidade com alta taxa de acerto Sinais visuais e sonoros para facilitar a tomada de decisão Compatível com MetaTrader 5 Funciona em qualquer ativo e qualquer timeframe Estratégia
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicadores
Desenha pontos pivôs Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla para qualquer período de tempo Apoiar todo o tipo de pivot Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Apoiar qualquer período de tempo (M1...H1...D1...MN1...Anualmente) Servidor de apoio Horário de Verão Apoio forex secção diária de Sydney aberta para os EUA Fechar Apoiar o comércio Crypto Preencher a lacuna entre o pivot e a tendência, muito útil Os pontos pivot mostram a direcção da tendência e
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (34)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima geração de zonas automatizadas de oferta e demanda. Algoritmo novo e inovador que funciona em qualquer gráfico. Todas as zonas estão sendo criadas dinamicamente de acordo com a ação do preço do mercado. DOIS TIPOS DE ALERTAS --> 1) QUANDO O PREÇO ATINGE UMA ZONA 2) QUANDO UMA NOVA ZONA É FORMADA Você não recebe mais um indicador inútil. Você obtém uma estratégia de negociação completa com resultados comprovados.     Novas características:     Alertas quando o preço atinge a zona d
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada crucial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. O indicador escaneia constantemente o gráfico em busca de um momento de consolidação em uma direção e fornece o sinal preciso logo antes do movimento principal. Obtenha o scanner de múltiplos ativos e múltiplos períodos aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT5 Principais recursos Níveis de Stop Loss e Take Profit são fornecidos pelo indicador. Acompanha um painel Scan
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar. As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle. Principais elementos do indicador: BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Repre
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Mais do autor
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe é uma ferramenta avançada de análise técnica projetada para traders profissionais, ajudando a identificar zonas potenciais de reversão de preços ao combinar sinais e padrões de mercado-chave. Com capacidades de exibição de múltiplos interval
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Seguindo a lógica confiável do SuperTrend de Kivanc Ozbilgic
FREE
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre as tendê
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
Market Structure Trend Targets MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introdução Market Structure Trend Targets Scanner é uma ferramenta poderosa para analisar tendências de mercado, identificar pontos de rompimento e gerenciar riscos por meio de um stop loss dinâmico. Ao rastrear altas e baixas anteriores para identificar rompimentos, esta ferramenta
Kalman Trend Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels é um indicador avançado de acompanhamento de tendências que utiliza a tecnologia de ponta do filtro de Kalman para fornecer aos traders sinais analíticos poderosos. Projetado para precisão e adaptabilidade, esta ferramenta não apenas identifica zonas críticas de supor
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line MT5 com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vamos começar pelos excelentes recursos: O EA está equipado com um FILTRO DE NOTÍCIAS e um FILTRO RSI. Baixo risco (alguns pares de moedas têm DrawDown <10%, até 5%). Este EA não utiliza qualquer função de martingale ou grid. O EA pode exibir zonas visuais para negociação manual, se dese
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Indicador de Padrão de Reversão de Três Barras oferece uma ferramenta poderosa para traders, identificando e destacando automaticamente padrões de reversão de três barras diretamente no gráfico de preços. Este indicador é um recurso valioso para detectar reversões potenciais de tendênc
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner para MT5, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , esta ferramenta traça zonas de oferta e demanda com base em velas de forte momentum, permitindo que você identifique essas zonas em múltiplos intervalos de tempo usando o recurso   timeframe selector   . Com etiquetas de reteste e quebra,
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descubra o poder da IA com o SuperTrend AI Clustering com Scanner , uma ferramenta revolucionária de negociação para MetaTrader 4 (MT4). Este indicador redefine a análise de mercado ao combinar o agrupamento K-means com o amplamente popular indicador SuperTrend, dando aos traders uma van
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC é uma abordagem de trading que ajuda os traders a identificar zonas de liquidez, posições institucionais e pontos de reversão importantes no mercado. Ao aproveitar os princípios do SMC, os traders podem navegar pelo mercado de forma mais eficaz, encontrando entradas e saídas ideais.
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me No cenário em constante mudança do comércio financeiro, identificar e analisar com precisão os níveis de suporte e resistência é essencial para tomar decisões de investimento informadas. SnR Retest and Break Multi-Timeframe é um indicador de suporte e resistência projetado para aprimorar
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Você pode ajustar o método de cálculo do ATR entre RMA (Média Mó
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos de
FREE
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador AI Channels utiliza clusterização K-means deslizante — uma técnica poderosa de aprendizado de máquina na análise de clusters — para fornecer insights em tempo real sobre tendências de preços subjacentes. Este indicador cria canais adaptativos com base em dados de preços agrup
FREE
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador AI Channels utiliza clusterização K-means deslizante — uma técnica poderosa de aprendizado de máquina na análise de clusters — para fornecer insights em tempo real sobre tendências de preços subjacentes. Este indicador cria canais adaptativos com base em dados de preços agrup
FREE
Filtro:
benny12
257
benny12 2025.07.12 12:01 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário