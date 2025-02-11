Fibonacci Trend MT5 Scanner

Oferta especial: ALL TOOLS , apenas $35 cada!

Em um ambiente de negociação volátil, uma ferramenta de análise poderosa e intuitiva pode ajudá-lo a aproveitar rapidamente as oportunidades. O Fibonacci Trend Scanner não apenas integra recursos tradicionais do indicador Fibonacci e do SuperTrend, mas também expande a funcionalidade com varredura de pares de moedas, monitoramento multi-temporais e alertas inteligentes quando a tendência alterna entre alta e baixa.

1. Análise de Tendência com a Tecnologia SuperTrend

O Fibonacci Trend Scanner utiliza o algoritmo SuperTrend para identificar rapidamente e com precisão as tendências de mercado:

Tendência de Alta: Exibida em verde, ajudando você a identificar oportunidades de compra com facilidade.

Tendência de Baixa: Marcada em roxo, alertando-o para possíveis sinais de venda.

Essa representação visual clara torna simples e eficaz o acompanhamento e a análise das tendências de mercado, permitindo que você tome decisões de negociação oportunas.

2. Fibonacci Integrado – de Retração a Extensão

Fibonacci Retracement – Identificando Principais Suportes e Resistências

Cálculo Automático: Níveis de Fibonacci como 0.236, 0.382, 0.618 e 0.786 são calculados automaticamente com base na oscilação atual, ajudando a identificar zonas críticas de suporte e resistência.

Anotações de Preço da Oscilação: Os pontos alto e baixo da oscilação são claramente rotulados com níveis de preço exatos, garantindo transparência em sua análise de negociação.

Fibonacci Extension – Prevendo Alvos de Preço Futuros

Previsão de Alvos de Preço: Defina níveis de extensão para estimar alvos de preço futuros, ajudando a identificar possíveis zonas de lucro, como 127.2% e 161.8%.

Zona de Entrada Ideal

Golden Zone : Uma área destacada entre os níveis 0.618 e 0.786 que o orienta a um ponto de entrada ideal quando o mercado corrige.

Linha de Tendência Diagonal: Uma linha tracejada conectando o topo e o fundo da oscilação, oferecendo uma visão abrangente da força da tendência atual.

3. Scanner de Pares de Moedas & Monitoramento Multi-Temporais – Gerenciamento Completo do Mercado

Uma das principais vantagens do Fibonacci Trend Scanner é sua varredura automática:

Scanner de Pares de Moedas: Monitore vários pares de moedas simultaneamente, garantindo que você não perca nenhuma oportunidade de negociação.

Análise Multi-Temporais: Acompanhe tendências em diversos intervalos de tempo — de curto a longo prazo — para obter tanto uma visão global quanto detalhada do mercado, aumentando a precisão de suas decisões.

4. Sistema de Alertas Inteligentes – Mantenha-se Atualizado sobre Mudanças de Tendência

A ferramenta conta com um sistema de alertas inteligente que mantém você informado:

Alertas de Mudança de Tendência: Receba notificações instantâneas quando o mercado mudar de alta para baixa e vice-versa. Isso permite que você ajuste proativamente sua estratégia de negociação, otimizando seus pontos de entrada e saída.

5. Aplicação em Estratégias de Negociação

Determinando Pontos de Entrada

Negociação de Tendência: Quando o mercado apresenta uma tendência clara, aguarde um recuo para a zona de 0.618–0.786 para entrar, maximizando seu potencial de lucro.

Identificação de Suporte/Resistência: Use os níveis de retração de Fibonacci para determinar pontos de entrada ou posicionar ordens de stop-loss.

Previsão de Alvos de Preço

Fibonacci Extensions: Preveja alvos de preço futuros com base nas oscilações atuais, auxiliando em sua estratégia de realização de lucro.

Gestão de Risco

Definindo Stop-Loss: Utilize níveis de Fibonacci ou pontos de oscilação como limites de stop-loss para proteger seu capital contra reversões inesperadas do mercado.

Alertas Oportunos: Com o sistema de alertas inteligentes, ajuste sua estratégia de negociação imediatamente para minimizar riscos e maximizar ganhos.

Conclusão

Fibonacci Trend Scanner é uma ferramenta abrangente que combina o poder do indicador Fibonacci com a tecnologia SuperTrend, varredura automática de pares de moedas, monitoramento multi-temporais e alertas inteligentes de mudança de tendência. Com esses recursos avançados, torna-se um ativo indispensável para traders iniciantes e experientes, ajudando você a aproveitar as oportunidades do mercado de forma eficaz e segura.



