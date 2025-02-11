Fibonacci Trend MT5 Scanner

Специальное предложение: ALL TOOLS , всего по $35 за каждый!

В условиях волатильной торговой среды мощный и интуитивно понятный инструмент анализа поможет вам быстро воспользоваться новыми возможностями. Fibonacci Trend Scanner не только объединяет в себе функции традиционного индикатора Fibonacci и SuperTrend, но и расширяет возможности за счёт сканирования валютных пар, многотаймфреймного мониторинга и умных уведомлений при смене тренда между бычьим и медвежьим.

1. Анализ тренда с использованием технологии SuperTrend

Fibonacci Trend Scanner использует алгоритм SuperTrend для быстрого и точного определения рыночных трендов:

Бычий тренд: Отображается зелёным цветом, чтобы вы легко могли заметить возможности для покупки.

Медвежий тренд: Отмечается фиолетовым цветом, сигнализируя о потенциальных сигналах на продажу.

Такая наглядная визуализация упрощает отслеживание и анализ рыночных трендов, позволяя вовремя принимать торговые решения.

2. Интегрированный Fibonacci – от коррекции к расширению

Fibonacci Retracement – определение ключевых уровней поддержки и сопротивления

Автоматический расчёт: Уровни Fibonacci, такие как 0.236, 0.382, 0.618 и 0.786, вычисляются автоматически на основе текущего свинга, помогая определить критически важные зоны поддержки и сопротивления.

Указание ценовых уровней свинга: Высшая и низшая точки свинга чётко помечаются точными ценовыми значениями, обеспечивая прозрачность анализа.

Fibonacci Extension – прогнозирование будущих ценовых целей

Прогнозирование целевых уровней: Определите уровни расширения для прогнозирования будущих ценовых целей, чтобы найти потенциальные зоны для фиксации прибыли, такие как 127.2% и 161.8%.

Оптимальная зона входа

Golden Zone : Выделенная область между уровнями 0.618 и 0.786, указывающая на оптимальную точку входа при коррекции рынка.

Диагональная трендовая линия: Пунктирная линия, соединяющая вершину и основание свинга, даёт общее представление о силе текущего тренда.

3. Сканер валютных пар и многотаймфреймный мониторинг – комплексное управление рынком

Одно из ключевых преимуществ Fibonacci Trend Scanner – это его автоматическое сканирование:

Сканер валютных пар: Отслеживайте одновременно несколько валютных пар, чтобы не упустить ни одной торговой возможности.

Многотаймфреймный анализ: Наблюдайте за трендами на разных таймфреймах – от краткосрочных до долгосрочных, получая как общую картину рынка, так и детализированный обзор, что повышает точность решений.

4. Интеллектуальная система уведомлений – будьте в курсе изменений тренда

Инструмент оснащён интеллектуальной системой уведомлений, которая держит вас в курсе:

Уведомления о смене тренда: Мгновенные оповещения при переходе рынка из бычьего тренда в медвежий и наоборот. Это позволяет заранее корректировать торговую стратегию, оптимизируя точки входа и выхода.

5. Применение в торговых стратегиях

Определение точек входа

Трендовая торговля: При ясном тренде дождитесь коррекции в зону 0.618–0.786, чтобы войти в сделку и максимально увеличить потенциал прибыли.

Определение поддержки/сопротивления: Используйте уровни коррекции Fibonacci для поиска эффективных точек входа или размещения стоп-лоссов.

Прогнозирование ценовых целей

Fibonacci Extensions: Прогнозируйте будущие ценовые уровни на основе текущих свингов, что помогает планировать точки фиксации прибыли.

Управление рисками

Установка стоп-лоссов: Используйте уровни Fibonacci или точки свинга в качестве уровней стоп-лосса, чтобы защитить свой капитал от неожиданных рыночных разворотов.

Своевременные уведомления: Благодаря интеллектуальной системе уведомлений оперативно корректируйте стратегию, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Заключение

Fibonacci Trend Scanner – это комплексный инструмент, сочетающий в себе возможности индикатора Fibonacci и технологию SuperTrend, а также автоматическое сканирование валютных пар, многотаймфреймный мониторинг и интеллектуальные уведомления о смене тренда. Благодаря этим продвинутым функциям он становится незаменимым помощником как для начинающих, так и для опытных трейдеров, помогая эффективно и безопасно использовать возможности рынка.



