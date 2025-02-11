Fibonacci Trend MT5 Scanner

Специальное предложение: ALL TOOLS , всего по $35 за каждый!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

В условиях волатильной торговой среды мощный и интуитивно понятный инструмент анализа поможет вам быстро воспользоваться новыми возможностями. Fibonacci Trend Scanner не только объединяет в себе функции традиционного индикатора Fibonacci и SuperTrend, но и расширяет возможности за счёт сканирования валютных пар, многотаймфреймного мониторинга и умных уведомлений при смене тренда между бычьим и медвежьим.

See more MT4 version at:   Fibonacci Trend MT4 Scanner

See more products at:  All Products

1. Анализ тренда с использованием технологии SuperTrend

Fibonacci Trend Scanner использует алгоритм SuperTrend для быстрого и точного определения рыночных трендов:

    • Бычий тренд: Отображается зелёным цветом, чтобы вы легко могли заметить возможности для покупки.
    • Медвежий тренд: Отмечается фиолетовым цветом, сигнализируя о потенциальных сигналах на продажу.

Такая наглядная визуализация упрощает отслеживание и анализ рыночных трендов, позволяя вовремя принимать торговые решения.

2. Интегрированный Fibonacci – от коррекции к расширению

Fibonacci Retracement – определение ключевых уровней поддержки и сопротивления

    • Автоматический расчёт: Уровни Fibonacci, такие как 0.236, 0.382, 0.618 и 0.786, вычисляются автоматически на основе текущего свинга, помогая определить критически важные зоны поддержки и сопротивления.
    • Указание ценовых уровней свинга: Высшая и низшая точки свинга чётко помечаются точными ценовыми значениями, обеспечивая прозрачность анализа.
Fibonacci Extension – прогнозирование будущих ценовых целей
    • Прогнозирование целевых уровней: Определите уровни расширения для прогнозирования будущих ценовых целей, чтобы найти потенциальные зоны для фиксации прибыли, такие как 127.2% и 161.8%.
Оптимальная зона входа
    • Golden Zone: Выделенная область между уровнями 0.618 и 0.786, указывающая на оптимальную точку входа при коррекции рынка.
    • Диагональная трендовая линия: Пунктирная линия, соединяющая вершину и основание свинга, даёт общее представление о силе текущего тренда.

3. Сканер валютных пар и многотаймфреймный мониторинг – комплексное управление рынком

Одно из ключевых преимуществ Fibonacci Trend Scanner – это его автоматическое сканирование:

    • Сканер валютных пар: Отслеживайте одновременно несколько валютных пар, чтобы не упустить ни одной торговой возможности.
    • Многотаймфреймный анализ: Наблюдайте за трендами на разных таймфреймах – от краткосрочных до долгосрочных, получая как общую картину рынка, так и детализированный обзор, что повышает точность решений.

4. Интеллектуальная система уведомлений – будьте в курсе изменений тренда

Инструмент оснащён интеллектуальной системой уведомлений, которая держит вас в курсе:

    • Уведомления о смене тренда: Мгновенные оповещения при переходе рынка из бычьего тренда в медвежий и наоборот. Это позволяет заранее корректировать торговую стратегию, оптимизируя точки входа и выхода.

5. Применение в торговых стратегиях

Определение точек входа

    • Трендовая торговля: При ясном тренде дождитесь коррекции в зону 0.618–0.786, чтобы войти в сделку и максимально увеличить потенциал прибыли.
    • Определение поддержки/сопротивления: Используйте уровни коррекции Fibonacci для поиска эффективных точек входа или размещения стоп-лоссов.
Прогнозирование ценовых целей
    • Fibonacci Extensions: Прогнозируйте будущие ценовые уровни на основе текущих свингов, что помогает планировать точки фиксации прибыли.
Управление рисками
    • Установка стоп-лоссов: Используйте уровни Fibonacci или точки свинга в качестве уровней стоп-лосса, чтобы защитить свой капитал от неожиданных рыночных разворотов.
    • Своевременные уведомления: Благодаря интеллектуальной системе уведомлений оперативно корректируйте стратегию, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Заключение

Fibonacci Trend Scanner – это комплексный инструмент, сочетающий в себе возможности индикатора Fibonacci и технологию SuperTrend, а также автоматическое сканирование валютных пар, многотаймфреймный мониторинг и интеллектуальные уведомления о смене тренда. Благодаря этим продвинутым функциям он становится незаменимым помощником как для начинающих, так и для опытных трейдеров, помогая эффективно и безопасно использовать возможности рынка.


Рекомендуем также
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Индикаторы
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Индикаторы
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Trend Levels тщательно разработан для определения ключевых уровней тренда — Высокий, Средний и Низкий — в период рыночных движений. С расчетами в реальном времени, основанными на максимальных, минимальных и средних значениях за настраиваемый период, этот инструмент предоставляе
AutoSR Automatic Support and Resistance Indicator
Yibeltal Beyabel Eneyew
Индикаторы
This Automatic support/resistance indicator calculates various peaks and troughs of the price action, identifies relevant levels and draws support and resistance automatically. It uses the built-in "ZigZag" indicator in Metatrader as a data source hence, very much accurate indicator.  The support and resistance lines are contineusely updated as new levels and formed. The indicator has only 5 parameters to set, and mostly it can be used with the default values:  The description of the settings is
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Индикаторы
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Индикаторы
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
Индикаторы
Введение в Harmonic Pattern Plus Индикатор Harmonic Pattern Plus, предназначенный для работы в MetaTrader 5, ищет на графике гармонические модели. Программа Harmonic Pattern Plus предназначена для определения точек разворота текущего тренда - она находит гармонические модели с высокой силой прогнозирования. Гармонические модели состоят из нескольких линий, объединенных важными соотношениями Фибоначчи, такими как 0,618 и 0,382, которые часто используются профессиональными трейдерами для измерения
Swing Reader MT5v
Francesco Rubeo
Индикаторы
Read Elliott wave principle automatically. With the Swing Reader, you can easily read the Elliott Wave Principle through an automatic system. With swing, we mean a ZigZag market that is created by a breakout of its standard deviation. You can set the deviation manually, or you can let the indicator do it automatically (setting the deviation to zero). Advantages you get Never repaints. Points showing a horizontal line, in which statistically a long wave ends. Candles showing a vertical line in w
RiskAnalyzerMT5
Tolga Duyen
Утилиты
=== RISK ANALYZER MT5 === Professional position sizing and margin calculator for serious traders. MAIN FEATURES: • LOT SIZE CALCULATOR - Calculate optimal position size based on your risk • MARGIN CALCULATOR - See required margin, free margin, and margin level BEFORE trade • TRADING STATISTICS - Win rate, profit factor, expected payoff analysis • DRAWDOWN MONITORING - Track absolute and maximal drawdown • REAL-TIME RISK ANALYSIS - All metrics update automatically CALCULATE BEFORE YOU TRADE:
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
Optimized Trend Tracker (OTT) Indicator The Optimized Trend Tracker (OTT) is a custom indicator designed to visualize trend direction and potential changes based on a configurable moving average and dynamic support/resistance levels. It provides multiple visualization and signal options, making it suitable for discretionary analysis or integration into automated systems. Key Features Configurable Moving Average Types Supports SMA, EMA, WMA, TMA, VAR, WWMA, ZLEMA, and TSF for flexible calculatio
Predicting Donchian Channel MT5
Aleksey Vyazmikin
Индикаторы
Индикатор "Predicting Donchian Channel MT5" позволяет спрогнозировать изменение уровней канала Дончиана в будущем исходя из текущего положения цены. Стандартный индикатор Зиг-Заг начинает рисовать свой луч в 99% при касании противоположного канала Дончиана. Прогноз уровней границ канала поможет найти точки окончания коррекции или точки смены тенденции, оценить, как скоро могут произойти эти события. Настройки Period - период расчета канала Дончиана. Рекомендуемые значения от 12 до 240.
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Индикаторы
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Peaks and Troughs MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Индикаторы
Индикатор определяет на графике важные пики и впадины (экстремумы).   Данные точки могут служить для построения уровней поддержки/сопротивления и линий тренда а также любого другого графического анализа. Данные   точки   могут служить ориентирами для установки торговых ордеров. Индикатор не перерисовывается . Настройки: Size_History  - размер рассчитываемой истории. Num_Candles_Right  - количество свечей справа от пика или впадины. Num_Candles_Left  - количество свечей слева от пика или в
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Индикаторы
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Индикаторы
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Liquidity Pools – это продвинутый инструмент, который определяет и отмечает потенциальные зоны ликвидности на графике, анализируя области с частыми касаниями и объемом торговли в каждой зоне. Этот инструмент дает трейдерам полное представление о рыночной динамике, помогая им пр
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Утилиты
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Индикаторы
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
NTL Pivot Lines
Northen Trading Labs
Индикаторы
Pivot Lines (PL) User Guide Overview and Features The Pivot Lines Indicator (PL) provides traders with a powerful tool for identifying potential support and resistance levels based on well-established pivot point calculation methods. By offering insights into possible price turning points, this indicator helps traders make more informed trading decisions and refine their entry and exit strategies. With customizable settings for different timeframes and calculation methods, PL is versatile and a
Fibonacci Retracement Auto Drawer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Fibonacci Retracement Auto Drawer – The Ultimate Tool for Precision Trading! Are you tired of manually drawing Fibonacci retracement levels every time you analyze the market? Fibonacci Retracement Auto Drawer is here to automate the process and enhance your trading accuracy! Key Features: Auto-Detection of Swing Points – No need to manually identify swing highs and lows! The tool scans the market and pinpoints the most significant reversal zones automatically. Precision Fibonacci Levels – Insta
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Индикаторы
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC – это торговый подход, который помогает трейдерам определять зоны ликвидности, размещение институциональных ордеров и ключевые точки разворота на рынке. Используя принципы SMC, трейдеры могут более эффективно ориентироваться на рынке, находя оптимальные точки входа и выхода. Индикато
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Индикаторы
Pattern Trader No Repaint Indicator MT5 Version Indicator searches for 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns , Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 and Father Bat Pattern. Pattern Trader indicator uses Zig Zag Indicator and Improved Fractals to determine the patterns. Targets and Stop Loss Levels are defined by Fibonacci calculations.  Those levels must be taken as a recommendation. The trader may use different tools like Moving Avarages,
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner — это современный торговый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении критически важных трендов и определении прорывов в режиме реального времени. Благодаря автоматически создаваемым трендовым линиям на основе точек поворота, этот индикато
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
Scalping preciso para cripto no M5
Marcelo Antonio Ferreira
Индикаторы
O SneiperFxScalp é um indicador técnico desenvolvido para operações de scalping e entradas rápidas , com foco em alta precisão e agilidade . Ideal para traders que atuam em mercados voláteis , como criptoativos e pares de moedas com forte liquidez. Principais características: Detecção de padrões de reversão e continuidade com alta taxa de acerto Sinais visuais e sonoros para facilitar a tomada de decisão Compatível com MetaTrader 5 Funciona em qualquer ativo e qualquer timeframe Estratégia
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Индикаторы
Построение точек разворота Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla для любого таймфрейма Поддержка всех типов разворотов Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Поддержка любого таймфрейма (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Поддержка перехода на летнее время Поддержка ежедневного раздела форекс от открытия в Сиднее до закрытия в США Поддержка торговли криптовалютами Заполните разрыв между разворотной точкой и трендом, очень полезно Разворотные точки показыва
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Индикаторы
TREND FLOW PRO  без перерисовки помогает понять, где рынок на самом деле меняет направление. Индикатор показывает развороты тренда и места, где крупные участники рынка заходят повторно. Отметки BOS на графике – это истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные индикатора не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара. Основные элементы индикатора: BOS FLOW – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение их наличия
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ структуры рынка и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает сделки и не управляет ордерами: это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующую информацию : Структура рынка : ключевые свинги, HH, HL, LH, LL Пробои структуры : Break of Structure (BOS) и Change of Cha
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe — это продвинутый инструмент технического анализа, разработанный для профессиональных трейдеров, помогающий выявлять потенциальные зоны разворота цен путем сочетания ключевых рыночных сигналов и паттернов. С возможностями отображения на нескол
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Следуя проверенной логике SuperTrend от Kivanc Ozbilgic , этот инд
FREE
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner— передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах в реальн
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
FREE
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner — это современный торговый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении критически важных трендов и определении прорывов в режиме реального времени. Благодаря автоматически создаваемым трендовым линиям на основе точек поворота, этот индикато
Market Structure Trend Targets MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Введение Market Structure Trend Targets Scanner — мощный инструмент для анализа рыночных трендов, выявления точек прорыва и управления рисками с помощью динамического стоп-лосса. Отслеживая предыдущие максимумы и минимумы для определения прорывов, этот инструмент помогает трейдерам б
Kalman Trend Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels — это продвинутый индикатор следования за трендом, который использует передовую технологию фильтра Калмана для предоставления трейдерам мощных аналитических сигналов. Разработанный для точности и адаптивности, этот инструмент не только выявляет ключевые зоны поддержки
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Раскройте силу концепции Inversion Fair Value Gap (IFVG) от ICT с помощью индикатора Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Этот современный инструмент поднимает Fair Value Gaps (FVG) на новый уровень, выявляя и отображая инверсированные зоны FVG — ключевые области поддержки и сопротивлен
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line MT5 с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен.
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Эксперты
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Давайте начнем с выдающихся особенностей: Советник оснащен ФИЛЬТРОМ НОВОСТЕЙ и ФИЛЬТРОМ RSI. Низкий риск (некоторые валютные пары имеют просадку <10%, даже 5%). Этот советник не использует функции мартингейла или сетки. Советник может отображать визуальные зоны для ручной торговли, если
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Liquidity Pools – это продвинутый инструмент, который определяет и отмечает потенциальные зоны ликвидности на графике, анализируя области с частыми касаниями и объемом торговли в каждой зоне. Этот инструмент дает трейдерам полное представление о рыночной динамике, помогая им пр
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Обзор OA SnR Power — это мощный инструмент, созданный для трейдеров, чтобы идентифицировать и оценивать силу уровней поддержки и сопротивления. Используя такие ключевые факторы, как объем торгов, частота откатов и количество ретестов, этот индикатор предоставляет комплексный обзор крити
FREE
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Трехбарного Разворота предлагает мощный инструмент для трейдеров, автоматически определяя и подчеркивая трехбарные разворотные паттерны на графике цен. Этот индикатор служит ценным ресурсом для обнаружения потенциальных разворотов тренда и позволяет пользователям улучшать точно
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner для MT5 — передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , этот инструмент отображает зоны спроса и предложения на основе свечей с сильным импульсом, позволяя вам идентифицировать эти зоны на нескольких временных интервалах с помощью функции   timeframe selector   . С метками повторного тестирован
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Откройте для себя мощь искусственного интеллекта с SuperTrend AI Clustering with Scanner , революционным торговым инструментом для MetaTrader4 (MT4). Этот индикатор переосмысливает рыночный анализ, сочетая кластеризацию K-means с широко популярным индикатором SuperTrend, предоставляя тре
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC – это торговый подход, который помогает трейдерам определять зоны ликвидности, размещение институциональных ордеров и ключевые точки разворота на рынке. Используя принципы SMC, трейдеры могут более эффективно ориентироваться на рынке, находя оптимальные точки входа и выхода. Индикато
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Раскройте силу концепции Inversion Fair Value Gap (IFVG) от ICT с помощью индикатора Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Этот современный инструмент поднимает Fair Value Gaps (FVG) на новый уровень, выявляя и отображая инверсированные зоны FVG — ключевые области поддержки и сопротивлен
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В постоянно меняющемся мире финансовых торгов точное определение и анализ уровней поддержки и сопротивления имеют решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений. SnR Retest and Break Multi-Timeframe — это индикатор поддержки и сопротивления, разработанный для улучшени
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner — это современный торговый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении критически важных трендов и определении прорывов в режиме реального времени. Благодаря автоматически создаваемым трендовым линиям на основе точек поворота, этот индикато
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Вы можете настроить метод расчета ATR между RMA (относительная скользя
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Обзор OA SnR Power — это мощный инструмент, созданный для трейдеров, чтобы идентифицировать и оценивать силу уровней поддержки и сопротивления. Используя такие ключевые факторы, как объем торгов, частота откатов и количество ретестов, этот индикатор предоставляет комплексный обзор крити
FREE
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен. See
FREE
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор AI Channels использует скользящую кластеризацию K-means — мощный метод машинного обучения в анализе кластеров — для предоставления реальных данных о тенденциях цен. Этот индикатор создает адаптивные каналы на основе кластеризованных ценовых данных, что позволяет трейдерам прини
FREE
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор AI Channels использует скользящую кластеризацию K-means — мощный метод машинного обучения в анализе кластеров — для предоставления реальных данных о тенденциях цен. Этот индикатор создает адаптивные каналы на основе кластеризованных ценовых данных, что позволяет трейдерам прини
FREE
Фильтр:
benny12
257
benny12 2025.07.12 12:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв