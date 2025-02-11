Fibonacci Trend MT5 Scanner

스페셜 오퍼: ALL TOOLS , 각 $35에 구매 가능!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

변동성이 큰 트레이딩 환경에서 강력하고 직관적인 분석 도구는 신속하게 기회를 포착하는 데 도움이 됩니다. Fibonacci Trend Scanner는 전통적인 피보나치(Fibonacci) 지표 기능과 SuperTrend를 통합할 뿐만 아니라, 통화쌍 스캔, 멀티 타임프레임 모니터링, 그리고 추세가 상승세에서 하락세로(또는 반대로) 전환될 때 인텔리전트 알림을 제공하도록 기능을 확장하였습니다.

See more MT4 version at:   Fibonacci Trend MT4 Scanner

See more products at:  All Products

1. SuperTrend 기술을 활용한 추세 분석

Fibonacci Trend Scanner는 SuperTrend 알고리즘을 사용하여 시장 추세를 신속하고 정확하게 파악합니다:

    • 상승 추세: 녹색으로 표시되어 매수 기회를 쉽게 확인할 수 있습니다.
    • 하락 추세: 보라색으로 표시되어 잠재적인 매도 시그널을 알립니다.

이 명확한 시각적 표현을 통해 시장 추세를 간단하고 효과적으로 추적 및 분석할 수 있으며, 적시에 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.

2. 통합된 피보나치 – 되돌림에서 확장까지

Fibonacci Retracement – 주요 지지 및 저항 식별

    • 자동 계산: 0.236, 0.382, 0.618, 0.786 등 피보나치 레벨이 현재 스윙을 기준으로 자동 계산되어, 핵심 지지 및 저항 구역을 파악하는 데 도움을 줍니다.
    • 스윙 가격 표기: 스윙의 고점과 저점을 정확한 가격 레벨로 명확하게 표시하여 트레이딩 분석의 투명성을 보장합니다.
Fibonacci Extension – 미래 가격 목표 예측
    • 가격 목표 예측: 확장 레벨을 정의하여 향후 가격 목표를 예측하고, 127.2%, 161.8% 등 잠재적인 이익 구역을 식별할 수 있도록 돕습니다.
최적의 진입 구간
    • Golden Zone: 시장이 되돌림을 보일 때 0.618 ~ 0.786 구간에 표시되는 하이라이트 영역은 이상적인 진입 지점을 안내합니다.
    • 대각선 추세선: 스윙 고점과 저점을 연결하는 점선으로, 현재 추세의 강도를 종합적으로 보여줍니다.

3. 통화쌍 스캐너 & 멀티 타임프레임 모니터링 – 시장을 종합적으로 관리

Fibonacci Trend Scanner의 주요 장점 중 하나는 자동 스캔 기능입니다:

    • 통화쌍 스캐너: 여러 통화쌍을 동시에 모니터링하여 시장에서 발생하는 어떤 트레이딩 기회도 놓치지 않게 해줍니다.
    • 멀티 타임프레임 분석: 단기부터 장기까지 다양한 시간대를 모니터링하여 시장에 대한 거시적 시각과 세부적 관점을 모두 확보할 수 있어, 의사 결정의 정확도가 향상됩니다.

4. 지능형 알림 시스템 – 추세 변화 상황을 실시간으로 파악

이 도구는 지능형 알림 시스템을 갖추고 있어, 다음과 같은 정보를 놓치지 않습니다:

    • 추세 전환 알림: 시장이 상승에서 하락 혹은 하락에서 상승으로 전환될 때 즉시 알림을 받아볼 수 있습니다. 이를 통해 트레이딩 전략을 선제적으로 조정하고 진입 및 청산 시점을 최적화할 수 있습니다.

5. 트레이딩 전략에서의 활용

진입 지점 결정

    • 추세 트레이딩: 시장이 뚜렷한 추세를 보일 때, 0.618~0.786 구간으로 되돌림이 일어날 때까지 기다려 진입함으로써 잠재적 수익을 극대화할 수 있습니다.
    • 지지/저항 식별: 피보나치 되돌림 레벨을 활용하여 효율적인 진입 지점 혹은 스톱로스 위치를 설정할 수 있습니다.
가격 목표 예측
    • Fibonacci Extensions: 현재 스윙을 기반으로 미래 가격 목표를 예측하여, 수익 실현 전략에 도움이 됩니다.
리스크 관리
    • 스톱로스 설정: 피보나치 레벨 혹은 스윙 포인트를 스톱로스 기준으로 삼아 예기치 못한 시장 반전에 대비해 자본을 보호할 수 있습니다.
    • 적시 알림: 지능형 알림 시스템 덕분에 빠르게 트레이딩 전략을 조정하여 리스크를 최소화하고 수익을 극대화할 수 있습니다.

결론

Fibonacci Trend Scanner는 피보나치 지표와 SuperTrend 기술, 자동 통화쌍 스캐너, 멀티 타임프레임 모니터링, 그리고 추세 전환을 알려주는 지능형 알림 기능을 통합한 종합 도구입니다. 이러한 고급 기능을 갖추어 초보자부터 숙련된 트레이더까지, 시장 기회를 보다 효과적이고 안전하게 포착할 수 있는 필수 자산이 되어줍니다.


추천 제품
FibExtender
Syed Oarasul Islam
지표
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
지표
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) 는 트렌드를 추적하고 각 트렌드 단계에서 매수 및 매도 압력을 분석하기 위해 설계된 고급 지표입니다. 가변 지수 동적 평균(Variable Index Dynamic Average)을 핵심 동적 평활화 기술로 활용하여 이 도구는 주요 시장 구조 수준에서 가격 및 거래량 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. MT4 버전 보기:  Volumatic VIDyA MT4 다른 제품 보기:    모든 제품 To use iCustom
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
지표
자동 엘리어트 파동 이론 (Automated Elliott Wave) 1. 자동 파동 카운팅 및 편향 감소 (객관성) 보통 엘리어트 파동 카운팅은 개인적인 "상상"이나 주관이 많이 개입됩니다. 이 보조지표는 다음과 같이 도와줍니다: 충격 파동(Impulse Wave 1-2-3-4-5) 탐지: 엄격한 규칙(예: 3파는 가장 짧을 수 없음, 4파는 1파와 겹칠 수 없음)을 사용하여 이론적으로 정확한 가격 구조를 보여줍니다. 조정 파동(Corrective Wave A-B-C) 탐지: 추세에 따라 재진입할 기회를 찾기 위해 가격 조정 구간을 포착합니다. 2. 다중 등급 분석 (Multi-Degree Analysis) 하나의 시간 프레임만 보는 것이 아니라 3가지 깊이 수준을 동시에 분석하여 시장을 입체적으로 보여줍니다: Minor (단기): 빠른 움직임 확인용. Intermediate (중기): 주요 추세 확인용. Primary (장기): 시장의 큰 흐름 확인용. 장점: 트레이딩 스타일에
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 트렌드 레벨 (Trend Levels) 인디케이터는 시장 움직임 중 중요한 트렌드 레벨 — 최고, 중간, 최저 — 을 정확히 식별하도록 세심하게 설계되었습니다. 사용자 정의 가능한 회귀 기간 동안의 최고, 최저, 중간값에 기반한 실시간 계산을 통해 이 도구는 트레이더에게 진행 중인 트렌드의 역학 및 강도에 대한 구조적인 관점을 제공하여 정밀하고 정보에 기반한 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. MT4 버전 더 보기:   Trend Levels MT4 다른 제품 보기:   모든 제품 트렌드 레벨 인디케이터의
AutoSR Automatic Support and Resistance Indicator
Yibeltal Beyabel Eneyew
지표
This Automatic support/resistance indicator calculates various peaks and troughs of the price action, identifies relevant levels and draws support and resistance automatically. It uses the built-in "ZigZag" indicator in Metatrader as a data source hence, very much accurate indicator.  The support and resistance lines are contineusely updated as new levels and formed. The indicator has only 5 parameters to set, and mostly it can be used with the default values:  The description of the settings is
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
지표
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
지표
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
지표
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
지표
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Swing Reader MT5v
Francesco Rubeo
지표
Read Elliott wave principle automatically. With the Swing Reader, you can easily read the Elliott Wave Principle through an automatic system. With swing, we mean a ZigZag market that is created by a breakout of its standard deviation. You can set the deviation manually, or you can let the indicator do it automatically (setting the deviation to zero). Advantages you get Never repaints. Points showing a horizontal line, in which statistically a long wave ends. Candles showing a vertical line in w
RiskAnalyzerMT5
Tolga Duyen
유틸리티
=== RISK ANALYZER MT5 === Professional position sizing and margin calculator for serious traders. MAIN FEATURES: • LOT SIZE CALCULATOR - Calculate optimal position size based on your risk • MARGIN CALCULATOR - See required margin, free margin, and margin level BEFORE trade • TRADING STATISTICS - Win rate, profit factor, expected payoff analysis • DRAWDOWN MONITORING - Track absolute and maximal drawdown • REAL-TIME RISK ANALYSIS - All metrics update automatically CALCULATE BEFORE YOU TRADE:
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
지표
Optimized Trend Tracker (OTT) Indicator The Optimized Trend Tracker (OTT) is a custom indicator designed to visualize trend direction and potential changes based on a configurable moving average and dynamic support/resistance levels. It provides multiple visualization and signal options, making it suitable for discretionary analysis or integration into automated systems. Key Features Configurable Moving Average Types Supports SMA, EMA, WMA, TMA, VAR, WWMA, ZLEMA, and TSF for flexible calculatio
Predicting Donchian Channel MT5
Aleksey Vyazmikin
지표
The Predicting Donchian Channel MT5 indicator allows predicting the future changes in the levels of the Donchian channel based on the channel position of the price. The standard ZigZag indicator starts drawing its ray in 99% of the time the opposite Donchian channel is touched. The forecast of the channel boundary levels will help in finding the points, where the correction ends or the trend changes, an also to estimate how soon those events can occur. Configurations Period - Donchian channel c
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
지표
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Peaks and Troughs MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
지표
The indicator detects important peaks and troughs (extremes) on the chart. These points can be used to plot support/resistance levels and trend lines, as well as any other graphical analysis. These points can serve as reference points for setting trading orders. The indicator does not redraw . Settings: Size_History  - the size of the calculated history. Num_Candles_Right  - number of candles to the right of the peak or trough. Num_Candles_Left  - number of candles to the left of the peak or
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
지표
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
지표
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools 지표는 고급 도구로, 빈번하게 윅이 닿는 고점 및 저점을 분석하고 각 구역에서 거래된 재방문 횟수와 거래량을 분석하여 잠재적인 유동성 구역을 차트에 식별하고 표시합니다. 이 도구는 거래자에게 유동성이 쌓이는 시장 역학에 대한 종합적인 뷰를 제공하여 잠재적인 전환점을 예측하고 주요 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움을 줍니다. MT4 버전 보기:  Liquidity Pools MT4 다른 제품 보기:   모든 제품 주요 특징 및 혜택 1. 정확한 유동성 구역 식별 고영향 구역 강조
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
유틸리티
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
지표
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
NTL Pivot Lines
Northen Trading Labs
지표
Pivot Lines (PL) User Guide Overview and Features The Pivot Lines Indicator (PL) provides traders with a powerful tool for identifying potential support and resistance levels based on well-established pivot point calculation methods. By offering insights into possible price turning points, this indicator helps traders make more informed trading decisions and refine their entry and exit strategies. With customizable settings for different timeframes and calculation methods, PL is versatile and a
Fibonacci Retracement Auto Drawer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
유틸리티
Fibonacci Retracement Auto Drawer – The Ultimate Tool for Precision Trading! Are you tired of manually drawing Fibonacci retracement levels every time you analyze the market? Fibonacci Retracement Auto Drawer is here to automate the process and enhance your trading accuracy! Key Features: Auto-Detection of Swing Points – No need to manually identify swing highs and lows! The tool scans the market and pinpoints the most significant reversal zones automatically. Precision Fibonacci Levels – Insta
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
지표
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC 는 유동성 영역, 기관 주문 위치, 그리고 시장의 주요 전환점을 식별하는 데 도움을 주는 거래 접근 방식입니다. SMC 원칙을 활용하면 트레이더는 시장을 더 효과적으로 탐색하고 최적의 진입 및 종료 지점을 찾을 수 있습니다. SMC System  지표는 이러한 개념을 자동화하여 아래와 같은 주요 가격 행동 요소로 차트를 빠르게 표시할 수 있게 해줍니다: 실시간 시장 구조  (내부 및 스윙 BOS / CHoCH) 주문 블록  (강세 및 약세) 프리미엄 및 할인 영역 동일 고점 및 동일 저점 공정 가치 갭(
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
지표
Pattern Trader No Repaint Indicator MT5 Version Indicator searches for 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns , Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 and Father Bat Pattern. Pattern Trader indicator uses Zig Zag Indicator and Improved Fractals to determine the patterns. Targets and Stop Loss Levels are defined by Fibonacci calculations.  Those levels must be taken as a recommendation. The trader may use different tools like Moving Avarages,
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner 는 트레이더가 중요한 트렌드를 식별하고 실시간으로 돌파를 감지하도록 설계된 첨단 거래 도구입니다. 피벗 포인트를 기반으로 자동 생성된 추세선을 사용하여 이 지표는 트레이더가 정밀하고 자신 있게 거래 기회를 포착할 수 있도록 돕습니다. MT4 버전 보기:  Trendlines with Breaks Scanner MT4 다른 제품 보기:   All Products 주요 기능 1. 실시간 돌파 감지 돌파 알림: 가격이 추세선을 돌파하면 즉시 알림을 받습니다. 통
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
지표
이전 버전의 인디케이터 개발 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 표준 ZigZag 인디케이터를 수정하여 포인트, 레벨 및 다양한 경고 로직에 대한 정보 추가 일반적인 개선 사항: MetaTrader 5 코드 적응 그래픽 객체 작업 최적화 새로운 기능: 극점에서의 수평 수준 수준 유형 선택: 수평/광선/세그먼트 유동성 수준 필터 (가격에 의해 돌파되지 않음) 돌파 버퍼: 거짓 돌파에 대한 민감도 설정 레이블 및 기능 설정: 수량, 외관, 오래된 레이블 삭제 구조 돌파 알림 (BoS) 움직임 성격 변경 알림 (ChoCH) 최적화: 극값 업데이트 로직 수정 새로운 객체의 동적 업데이트 바 출현 시 하중 감소 레이블의 중앙 집중 시스템 수정 사항: 배열 범위 초과 수정 레이블의 정확한 위치 지정 중복 파라미터 제거 ZigZag WaveSize 인디케이터를 귀하의 트레이딩 시스템의 보완재로 사용하세요   또한 시장에서의 나의 다른 제품도 시도해 보세요 
FREE
Scalping preciso para cripto no M5
Marcelo Antonio Ferreira
지표
O SneiperFxScalp é um indicador técnico desenvolvido para operações de scalping e entradas rápidas , com foco em alta precisão e agilidade . Ideal para traders que atuam em mercados voláteis , como criptoativos e pares de moedas com forte liquidez. Principais características: Detecção de padrões de reversão e continuidade com alta taxa de acerto Sinais visuais e sonoros para facilitar a tomada de decisão Compatível com MetaTrader 5 Funciona em qualquer ativo e qualquer timeframe Estratégia
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
지표
모든 시간대에 Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla의 피벗 포인트 그리기 모든 유형의 피벗 Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla 지원 모든 기간 지원(M1...H1...D1...MN1...매년) 서버 일광 절약 시간제 지원 시드니에서 미국으로 열리는 외환 일일 섹션 지원 닫기 암호화 거래 지원 피벗과 추세 사이의 간격을 채우면 매우 유용합니다. 피벗 포인트는 추세의 방향을 보여주고 수요와 공급을 모니터링하기 위한 결정적인 영역을 제공합니다. 추세 지표로서 피벗 포인트는 주로 감상적 분석에 도움이 됩니다. PP보다 높은 가격은 강세를 나타내고, PP보다 낮은 가격은 시장에서 약세를 나타냅니다.
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
제작자의 제품 더 보기
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 를 소개합니다 – 시장 트렌드를 앞서기 위해 설계된 다기능 강력한 도구로, 사용자 맞춤형 기능과 실시간 알림을 제공합니다. Kivanc Ozbilgic 의 신뢰할 수 있는 SuperTrend 로직을 기반으로 한 이 지표는 정확한 트렌드 신호를 제공합니다. ATR 계산 방법을 RMA (상대 이동 평균)와 SMA (단순 이동 평균) 중에서 선택하여 최대한의 유연성을 제공할 수 있습니다. 기본 설정으로 ATR 기간은 10, 배수는 3
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout 지표는 기존의 Supertrend 지표를 개선한 버전으로, 더 신뢰할 수 있는 추세 신호를 제공하도록 설계되었습니다. Fakeout Index Limit 와 Fakeout ATR Mult 와 같은 고급 기능을 통합하여 단기 가격 변동이나 시장 노이즈로 인해 발생하는 잘못된 추세 반전을 필터링하는 데 도움을 줍니다. MT4 버전에 대해 자세히 알아보기:  Supertrend Fakeout MT4 다른 제품 보기:   모든 제품 작동 원리 Supertrend Fakeout 지표는
FREE
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 다중 시간 프레임의 체적 주문 블록 지표는 주요 시장 참가자들이 주문을 축적하는 중요한 가격 영역을 식별하여 시장 행동에 대한 더 깊은 통찰을 원하는 트레이더들을 위해 설계된 강력한 도구입니다. 이 영역들은 체적 주문 블록으로 알려져 있으며, 잠재적 지지 및 저항 구역으로 작용해 정보에 입각한 거래 결정에 중요한 이점을 제공합니다. MT5 버전 보기:   Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe See more products at:   https://www.mql5.com
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) 는 트렌드를 추적하고 각 트렌드 단계에서 매수 및 매도 압력을 분석하기 위해 설계된 고급 지표입니다. 가변 지수 동적 평균(Variable Index Dynamic Average)을 핵심 동적 평활화 기술로 활용하여 이 도구는 주요 시장 구조 수준에서 가격 및 거래량 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. MT5 버전 보기:  Volumatic VIDyA MT5 다른 제품 보기:    모든 제품 To use iCustom
Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe 은(는) 전문 트레이더를 위해 설계된 고급 기술적 분석 도구로, 주요 시장 신호와 패턴을 결합하여 잠재적인 가격 반전 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 타임프레임 선택기 대시보드를 통한 다중 타임프레임 표시 기능을 갖춘 이 툴킷은 시장 역학에 대한 포괄적이고 통찰력 있는 시각을 제공하여 정확하고 시기적절한 거래 결정을 내릴 수 있게 합니다. MT5 버전 더 보기:  Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Mul
Kalman Trend Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels 는 최첨단 칼만 필터 기술을 활용하여 강력한 분석 신호를 제공하는 고급 추세 추적 지표입니다. 정확성과 적응성을 위해 설계된 이 도구는 중요한 지지 및 저항 영역을 식별할 뿐만 아니라 시장의 모멘텀 및 추세 변화를 분석하는 종합적인 접근 방식을 제공합니다. MT5 버전 보기:  Kalman Trend Levels MT5 다른 제품 보기:   All Products See more detailed explanation of Kalman Filter logic in this in
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Follow Line MT5와 스캐너로 거래에서 앞서 나가세요. 이 고급 변동성 기반 지표는 진지한 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 도구는 Bollinger 밴드의 강력한 기능과 맞춤 설정을 결합하여 가격 움직임에 대한 정확한 통찰력을 제공합니다. See more MT4 version at:   Follow Line MT4 with Scanner See more products at:   https://www.mql5.com/en/users/ndhsfy/seller Follow Line의 핵심은 가격이 1
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT의 Inversion Fair Value Gap (IFVG) 개념을 Inversion Fair Value Gaps Indicator 로 활용해보세요! 이 첨단 도구는 Fair Value Gap(FVG)을 한 단계 끌어올려, 역전된 FVG 영역을 식별하고 표시합니다. 이러한 영역은 가격 조정 후 형성되는 주요 지지 및 저항 구역입니다. 스캘퍼, 스윙 트레이더 또는 장기 투자자이든 상관없이 IFVG 지표는 실시간 의사결정을 위한 귀중한 통찰력을 제공합니다. MT5 버전 보기:   Inversion Fair V
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 뛰어난 기능부터 시작해 보겠습니다. EA에는 뉴스 필터와 RSI 필터가 장착되어 있습니다. 낮은 위험(일부 통화 쌍은 10% 미만, 심지어 5%의 하락률을 보입니다). 이 EA는 마팅게일이나 그리드 기능을 사용하지 않습니다. EA는 원하는 경우 수동 거래를 위한 시각적 영역을 표시할 수 있습니다. 우선, EA를 완전히 이해하려면 링크에서 자세한 지침을 읽어보세요. 스캘핑 EA 브레이크아웃 탑 및 봇 MT5에 대한 자세한 소개 이 EA가 도움이 되는지 여부를 결정하기 전에 데모를 다운로드하여 확인하십시오. Sca
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools 지표는 고급 도구로, 빈번하게 윅이 닿는 고점 및 저점을 분석하고 각 구역에서 거래된 재방문 횟수와 거래량을 분석하여 잠재적인 유동성 구역을 차트에 식별하고 표시합니다. 이 도구는 거래자에게 유동성이 쌓이는 시장 역학에 대한 종합적인 뷰를 제공하여 잠재적인 전환점을 예측하고 주요 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움을 줍니다. MT5 버전 보기:   Liquidity Pools MT5 다른 제품 보기:   모든 제품 주요 특징 및 혜택 1. 정확한 유동성 구역 식별 고영향 구역 강
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 혁신적인 RSI Kernel Optimized with Scanner를 소개합니다. 이 최첨단 도구는 강력한 커널 밀도 추정(KDE) 알고리즘을 통합하여 전통적인 RSI 분석을 재정의합니다. 이 고급 지표는 실시간으로 시장 트렌드에 대한 인사이트를 제공할 뿐만 아니라, 여러 통화쌍과 시간 프레임을 동시에 스캔할 수 있는 대시보드를 포함하고 있습니다. 이 도구가 당신의 거래 도구 상자에 필수적인 이유를 살펴보겠습니다. See more MT5 version at:   RSI Kernel Optimized with
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 개요 OA SnR Power는 트레이더가 지지와 저항 레벨의 강도를 식별하고 평가하도록 설계된 강력한 도구입니다. 거래량, 반등 빈도 및 재테스트 횟수와 같은 주요 요소를 통합하여 이 지표는 시장의 주요 가격 영역에 대한 종합적인 뷰를 제공합니다. 더 많은 제품 보기:   모든 제품 OA SnR Power의 작동 원리 고점과 저점 식별 이 지표는 지역 고점과 저점을 계산하기 위해 지능형 알고리즘을 사용합니다. 사용자는 영역 폭 설정을 조정하여 잠재적인 지지 및 저항 수준을 정확하게 탐지할 수 있습니다. 주요
FREE
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 다중 시간 프레임의 체적 주문 블록 지표는 주요 시장 참가자들이 주문을 축적하는 중요한 가격 영역을 식별하여 시장 행동에 대한 더 깊은 통찰을 원하는 트레이더들을 위해 설계된 강력한 도구입니다. 이 영역들은 체적 주문 블록으로 알려져 있으며, 잠재적 지지 및 저항 구역으로 작용해 정보에 입각한 거래 결정에 중요한 이점을 제공합니다. MT4 버전 보기:   Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe See more products at:   https://www.mql5.com
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) 는 트렌드를 추적하고 각 트렌드 단계에서 매수 및 매도 압력을 분석하기 위해 설계된 고급 지표입니다. 가변 지수 동적 평균(Variable Index Dynamic Average)을 핵심 동적 평활화 기술로 활용하여 이 도구는 주요 시장 구조 수준에서 가격 및 거래량 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. MT4 버전 보기:  Volumatic VIDyA MT4 다른 제품 보기:    모든 제품 To use iCustom
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner 는 트레이더가 중요한 트렌드를 식별하고 실시간으로 돌파를 감지하도록 설계된 첨단 거래 도구입니다. 피벗 포인트를 기반으로 자동 생성된 추세선을 사용하여 이 지표는 트레이더가 정밀하고 자신 있게 거래 기회를 포착할 수 있도록 돕습니다. MT5 버전 보기:  Trendlines with Breaks Scanner MT5 다른 제품 보기:   All Products 주요 기능 1. 실시간 돌파 감지 돌파 알림: 가격이 추세선을 돌파하면 즉시 알림을 받습니다. 통
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 삼중 반전 패턴 지표 는 트레이더들에게 강력한 도구를 제공하여 가격 차트에 삼중 반전 패턴을 자동으로 식별하고 강조 표시합니다. 이 지표는 잠재적인 트렌드 반전을 탐지하는 데 유용하며, 통합된 트렌드 지표를 통해 신호 정확도를 향상시킬 수 있습니다. MT5 버전 보기: Three Bar Reversal Pattern MT5 다른 제품 보기:   모든 제품 주요 특징 자동 패턴 감지: 이 지표는 삼중 반전 패턴을 스캔하며, 명확한 시각적 신호로 표시하여 잠재적인 트렌드 반전 포인트를 인식하는 데 도움을 줍니다.
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5용 혁신적인 RSI Kernel Optimized with Scanner를 소개합니다. 이 최첨단 도구는 강력한 커널 밀도 추정(KDE) 알고리즘을 통합하여 전통적인 RSI 분석을 재정의합니다. 이 고급 지표는 실시간으로 시장 트렌드에 대한 인사이트를 제공할 뿐만 아니라, 여러 통화쌍과 시간 프레임을 동시에 스캔할 수 있는 대시보드를 포함하고 있습니다. 이 도구가 당신의 거래 도구 상자에 필수적인 이유를 살펴보겠습니다. See more MT4 version at:  RSI Kernel Optimized M
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout 지표는 기존의 Supertrend 지표를 개선한 버전으로, 더 신뢰할 수 있는 추세 신호를 제공하도록 설계되었습니다. Fakeout Index Limit 와 Fakeout ATR Mult 와 같은 고급 기능을 통합하여 단기 가격 변동이나 시장 노이즈로 인해 발생하는 잘못된 추세 반전을 필터링하는 데 도움을 줍니다. MT5 버전에 대해 자세히 알아보기:  Supertrend Fakeout MT5 다른 제품 보기:   모든 제품 작동 원리 Supertrend Fakeout 지표는
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe 은(는) 전문 트레이더를 위해 설계된 고급 기술적 분석 도구로, 주요 시장 신호와 패턴을 결합하여 잠재적인 가격 반전 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 타임프레임 선택기 대시보드를 통한 다중 타임프레임 표시 기능을 갖춘 이 툴킷은 시장 역학에 대한 포괄적이고 통찰력 있는 시각을 제공하여 정확하고 시기적절한 거래 결정을 내릴 수 있게 합니다. MT4 버전 더 보기:  Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Mul
Market Structure Trend Targets MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. 소개 Market Structure Trend Targets Scanner 는 시장 동향을 분석하고, 돌파 지점을 식별하며, 동적 스톱로스를 통해 위험을 관리하는 강력한 도구입니다. 이전 고점과 저점을 추적하여 돌파를 포착함으로써 이 도구는 트레이더가 직관적으로 시장 동향과 잠재적인 반전을 신속하게 인식하도록 도와줍니다. 더 많은 MT5 버전을 보려면:  Market Structure Trend Targets MT5 Scanner 더 많은 제품을 보려면:   모든 제품 II. 주요 특징 순차 번호 매김을
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , 이 도구는 강한 모멘텀 캔들에 기반하여 공급 및 수요 영역을 그리며,   timeframe selector   기능을 사용하여 여러 시간대에서 이러한 영역을 식별할 수 있게 합니다. 재테스트 및 브레이크 라벨과 맞춤형 검증 및 스타일링 옵션을 통해 이 도구는 효과적인 거래 분석을 지원합니다. MT4 버전 자세히 보기:  Supply Demand Retest and Break MT4 Multi Timeframe 더 많은 제품
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MetaTrader 4 (MT4) 용의 혁신적인 거래 도구인 SuperTrend AI Clustering with Scanner 로 AI의 힘을 발견하세요. 이 지표는 K-means 클러스터링과 널리 알려진 SuperTrend 지표를 결합하여 시장 분석을 재정의하고, 거래자가 트렌드와 신호를 탐색할 때 유리한 위치를 차지할 수 있도록 합니다. See more MT5 version at:   SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner See more products at:   ht
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC 는 유동성 영역, 기관 주문 위치, 그리고 시장의 주요 전환점을 식별하는 데 도움을 주는 거래 접근 방식입니다. SMC 원칙을 활용하면 트레이더는 시장을 더 효과적으로 탐색하고 최적의 진입 및 종료 지점을 찾을 수 있습니다. SMC System  지표는 이러한 개념을 자동화하여 아래와 같은 주요 가격 행동 요소로 차트를 빠르게 표시할 수 있게 해줍니다: 실시간 시장 구조  (내부 및 스윙 BOS / CHoCH) 주문 블록  (강세 및 약세) 프리미엄 및 할인 영역 동일 고점 및 동일 저점 공정 가치 갭(
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT의 Inversion Fair Value Gap (IFVG) 개념을 Inversion Fair Value Gaps Indicator 로 활용해보세요! 이 첨단 도구는 Fair Value Gap(FVG)을 한 단계 끌어올려, 역전된 FVG 영역을 식별하고 표시합니다. 이러한 영역은 가격 조정 후 형성되는 주요 지지 및 저항 구역입니다. 스캘퍼, 스윙 트레이더 또는 장기 투자자이든 상관없이 IFVG 지표는 실시간 의사결정을 위한 귀중한 통찰력을 제공합니다. MT4 버전 보기:  Inversion Fair Va
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Follow Line 와 스캐너로 거래에서 앞서 나가세요. 이 고급 변동성 기반 지표는 진지한 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 도구는 Bollinger 밴드의 강력한 기능과 맞춤 설정을 결합하여 가격 움직임에 대한 정확한 통찰력을 제공합니다. See more MT5 version at:   Follow Line MT5 with Scanner See more products at:   https://www.mql5.com/en/users/ndhsfy/seller Follow Line의 핵심은 가격이 1 표준
FREE
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 끊임없이 변화하는 금융 거래 환경에서 지원 및 저항 수준을 정확하게 식별하고 분석하는 것은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 필수적입니다. SnR Retest and Break Multi-Timeframe , 거래 분석을 향상시키기 위해 설계된 지원 및 저항 지표입니다. 혁신적인 Timeframe Selector 기능을 활용하여 이 도구는 여러 시간대에 걸친 시장 동향에 대한 포괄적인 보기를 제공하고, 정확한 거래 선택을 돕습니다. 더 많은 MT5 버전 보기:  SnR Retest and Break MT5
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner 는 트레이더가 중요한 트렌드를 식별하고 실시간으로 돌파를 감지하도록 설계된 첨단 거래 도구입니다. 피벗 포인트를 기반으로 자동 생성된 추세선을 사용하여 이 지표는 트레이더가 정밀하고 자신 있게 거래 기회를 포착할 수 있도록 돕습니다. MT4 버전 보기:  Trendlines with Breaks Scanner MT4 다른 제품 보기:   All Products 주요 기능 1. 실시간 돌파 감지 돌파 알림: 가격이 추세선을 돌파하면 즉시 알림을 받습니다. 통
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels 지표는 클러스터링 분석의 강력한 머신 러닝 기술인 롤링 K-평균 클러스터링 을 활용하여 실시간으로 기초 가격 트렌드에 대한 통찰을 제공합니다. 이 지표는 클러스터링된 가격 데이터를 기반으로 적응형 채널을 생성하여, 트레이더가 트렌드 방향과 시장 상황에 대한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 지표 설정에는 트레일링 스탑 옵션 도 포함되어 있어 리스크 관리에 추가적인 유연성을 제공합니다. MT5 버전 보기:     AI Channels MT5 다른 제품 보기:     모든 제품
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 개요 OA SnR Power는 트레이더가 지지와 저항 레벨의 강도를 식별하고 평가하도록 설계된 강력한 도구입니다. 거래량, 반등 빈도 및 재테스트 횟수와 같은 주요 요소를 통합하여 이 지표는 시장의 주요 가격 영역에 대한 종합적인 뷰를 제공합니다. 더 많은 제품 보기:   모든 제품 OA SnR Power의 작동 원리 고점과 저점 식별 이 지표는 지역 고점과 저점을 계산하기 위해 지능형 알고리즘을 사용합니다. 사용자는 영역 폭 설정을 조정하여 잠재적인 지지 및 저항 수준을 정확하게 탐지할 수 있습니다. 주요
FREE
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels 지표는 클러스터링 분석의 강력한 머신 러닝 기술인 롤링 K-평균 클러스터링 을 활용하여 실시간으로 기초 가격 트렌드에 대한 통찰을 제공합니다. 이 지표는 클러스터링된 가격 데이터를 기반으로 적응형 채널을 생성하여, 트레이더가 트렌드 방향과 시장 상황에 대한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 지표 설정에는 트레일링 스탑 옵션 도 포함되어 있어 리스크 관리에 추가적인 유연성을 제공합니다. MT4 버전 보기:   AI Channels MT4 다른 제품 보기:     모든 제품 AI
FREE
필터:
benny12
257
benny12 2025.07.12 12:01 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변