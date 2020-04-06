TRetBO Pro

【Descuento de lealtad para suscriptores】.

Si empiezas con el plan de 1 mes ($98) y te encanta:

- Renueva por 3 meses → Sólo $139 (ahorra $98)

- Renueva por 1 año → Sólo $500 (ahorra $98)

Disponible sólo para la primera renovación, dentro de los 30 días de vencimiento. Creemos en la asociación a largo plazo. Gracias por confiar en TretBO Pro.

【Garantía de reembolso】 La suscripción de 1 mes viene con un reembolso de 14 días sin preguntas (solo principal). Respaldamos TretBO Pro y queremos que lo pruebes sin riesgos. ¿No está satisfecho? Envíeme un mensaje en cualquier momento para un reembolso.

Trend Retracement Breakout Expert Advisor (MT4 EA) - TRetBO Pro

Descripción:

TRetBO Pro está diseñado para los operadores que desean sacar provecho de las fluctuaciones del mercado mediante el aprovechamiento de los retrocesos y rupturas de tendencia. A diferencia de la versión estándar TRetBO, TRetBO Pro cuenta con el "Modo Invencibilidad", por lo que es especialmente adecuado para los mercados de alta volatilidad como XAUUSD (oro al contado), la mejora de la estabilidad y el potencial de beneficio de la estrategia de negociación.

Características principales:

  • Análisis Multi-Tiempo: Admite los marcos temporales M30, H1 y H4, lo que permite una visión completa de las tendencias del mercado y de las posibles rupturas. Este análisis multidimensional ayuda a los operadores a identificar señales de entrada sólidas con precisión.

  • Estrategia de media móvil dual: Utiliza un sistema de media móvil dual con periodos fijados en 144 y 169. Comprueba la alineación de la media móvil a lo largo de tres periodos. Comprueba la alineación de las medias móviles en tres velas consecutivas para evaluar la fuerza de la tendencia, ofreciendo señales tanto para condiciones de mercado alcistas (9) como bajistas (6).

  • Retroceso de Fibonacci: Utiliza los niveles de retroceso de Fibonacci para determinar los puntos de toma de beneficios, ayudando a los operadores a apuntar a objetivos de mayor recompensa después de una ruptura.

  • Integración de las Bandas de Bollinger: Incorpora las Bandas de Bollinger para identificar los extremos del precio. Cuando el precio se mueve fuera de las bandas, confirma una posible ruptura, indicando posibles cambios de impulso.

  • Gestión del riesgo: Proporciona múltiples modos de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Modo Invencibilidad) para ajustar el tamaño de la posición en función de la equidad de la cuenta, asegurando que el riesgo de negociación se alinea con sus preferencias personales y tolerancia al riesgo.

  • Control de la relación entre beneficios y pérdidas: Garantiza que las operaciones sólo se ejecuten si la relación entre beneficios y pérdidas es mayor o igual a 1, protegiendo así contra operaciones de escasa relación riesgo-recompensa.

  • Sin operaciones basadas en noticias: El EA opera basándose en el análisis técnico, evitando los impactos de noticias inesperadas, lo que resulta en un enfoque de trading más estable.

  • Gestión del tiempo: Incluye un filtro de tiempo para asegurar un espaciado adecuado entre las operaciones, evitando posiciones abarrotadas y permitiendo un ritmo de negociación más manejable.

Modo Invencibilidad:

El "Modo Invencibilidad" es una de las características más destacadas de TRetBO Pro, especialmente indicado para mercados de alta volatilidad como el XAUUSD (oro al contado). En este modo, el EA emplea una gestión monetaria más conservadora y una sincronización de entrada y salida muy precisa, lo que ayuda a reducir las caídas y a aumentar el potencial de beneficios en condiciones de mercado volátiles. Está diseñado para ayudar a los operadores a navegar en entornos de alto riesgo con mayor confianza.

Ventajas:

  • Versatilidad: Además del XAUUSD (oro al contado), TRetBO Pro también es eficaz con EURUSD, NZDUSD, GBPUSD y otros pares de divisas, lo que demuestra su adaptabilidad a diversas condiciones de mercado.

  • Facilidad de uso: Una vez configurado, el EA se ejecuta de forma completamente autónoma, por lo que es ideal para los operadores que no pueden supervisar los mercados de forma continua. Los ajustes son sencillos e intuitivos y requieren una intervención mínima.

  • Potente generación de señales: Al requerir múltiples velas y marcos temporales para la confirmación, TRetBO Pro reduce las posibilidades de señales falsas, lo que conduce a decisiones de trading más fiables.

  • Gran personalización: A través de la entrada RiskMode, los usuarios pueden adaptar la agresión del EA para adaptarse a su estilo de negociación o tamaño de la cuenta, ofreciendo un enfoque flexible para la gestión de riesgos.

Parámetros de entrada:

  • RiskMode:

    • Descripción: Define el nivel de riesgo para cada operación, determinando cuánto capital se arriesga.
    • Opciones: Riesgo Bajo, Riesgo Medio, Riesgo Alto, Modo Invencibilidad
    • Predeterminado: Riesgo Bajo

  • Plazo:

    • Descripción: Aunque los usuarios no pueden ingresar directamente los marcos temporales, el EA opera en los marcos temporales M30, H1 y H4 automáticamente.
    • Nota: Asegúrese de que su gráfico coincida con uno de estos marcos temporales para que el AE funcione correctamente.

Resumen:

TRetBO Pro es un potente asesor experto de retroceso de tendencia y ruptura, especialmente adecuado para los operadores que requieren una gestión precisa del riesgo y el refinamiento de la estrategia. Tanto si opera con oro al contado como con otros pares de divisas, TRetBO Pro le ayuda a aprovechar las oportunidades favorables del mercado, maximizar los beneficios y minimizar el riesgo. Recuerde que, aunque el EA funciona de forma autónoma, el éxito sigue dependiendo de la elección de las condiciones de mercado adecuadas y de la gestión cuidadosa de su cuenta de operaciones.

Productos recomendados
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Project Oro
Giacomo Donati
Asesores Expertos
Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea El Proyecto Oro es un algoritmo de negociación que comencé hace aproximadamente seis años. Después de innumerables horas dolorosas e insoportables de codificación, finalmente está listo para ser lanzado al público. El Asesor Experto (EA) se basa en una técnica patentada y única que analiza el comportamiento y el movimiento de las velas y la acción del precio en el mercado del oro. Busca ventanas cortas de oportunidad y sale de las
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Maximo Momentum UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECI
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Dispone de un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El término "EA Pendiente de la Media Móvil" probablemente se refiere a un concepto relacionado con el trading y el análisis técnico, particularmente en el contexto del uso de Asesores Expertos (EAs) en plataformas de trading como MetaTrader. He aquí una explicación de cada parte del término: EA (Asesor Experto) : Un EA es un programa de software utilizado en MetaTrader y otras plataformas de negociación para automatizar estrategias de negociación. Los operadores pueden crear o comprar EAs para e
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 100$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que no se puede backtest este EA en MT4
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
Alligator Trend Trader Pro
Kiril Spiridonov
Asesores Expertos
El sistema está probado y totalmente optimizado en 4H. Además, se utilizaron más modelos 1370 para optimizar el indicador. Utiliza el indicador Aligator para captar la tendencia. Pros: Probado con datos de ticks de los últimos 6 años. Se espera que mantenga el mismo rendimiento No tiene que estar encendido todo el tiempo, ya que utiliza los principales movimientos del mercado. Estrategia totalmente optimizada en gráfico 4H. Contras: Tiene una racha de pérdidas máxima de 3 operaciones consec
Oil Pumper H4
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado para LIGHT CRUDE OIL (WTI) H4 timeframe, todo esta probado y listo para su uso inmediato en cuenta real. Este Asesor Experto se basa en el BREAKOUT del NIVEL MÁS ALTO después de algún tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con STOP LOSS FIJO . Para obtener más beneficios también hay una función de TRAILING PROFIT . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estas horas a la hora de su broker. L
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Asesores Expertos
Criatura - es un sistema de comercio automatizado - tendencia scalper. EA estrategia de trabajo: Las operaciones se realizan en rollback de la tendencia principal. Indicador de Bandas de Bollinger es responsable de la tendencia y el canal de determinación. El EA abre órdenes en la ruptura del canal por un valor definido de puntos. Las entradas falsas son filtradas por el limitador de rebote de precio mínimo de ruptura que resulta en operaciones de pérdida cortadas. Las órdenes se pueden cerrar e
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Asesores Expertos
Kriptonita Forex Kryptonite expert Advisor no tiene análogos, fue creado sobre la base de la experiencia comercial en los mercados durante más de 15 años. El EA tiene buena información y muestra una excelente rentabilidad, pero aún así, en el corazón de la EA es la seguridad de la cuenta de operaciones. Hay muchos módulos de comercio incluidos que mejoran el proceso de negociación del robot y el comerciante, así como la capacidad de conectar el indicador de noticias y conectar su indicador. El
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA EA - Una estrategia de medias móviles totalmente personalizable ReversePro SmartSMA EA es una herramienta de trading avanzada pero totalmente personalizable, diseñada para los traders que prefieren ajustar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite la flexibilidad para ajustar su configuración para adaptarse a su estilo de negociación, las preferencias de gestión de riesgos, y las condiciones del mercado. Cómo funciona Este EA se basa
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
Otros productos de este autor
TRetBO EA
Hong Meng
Asesores Expertos
TRetBO EA - Estrategia de retroceso y ruptura de tendencia para el oro (MT4) TRetBO está diseñado para XAUUSD (Oro) y también funciona bien en pares principales como EURUSD. Combina el retroceso de la tendencia + la confirmación de la ruptura con el filtrado de múltiples marcos de tiempo (M30/H1/H4) para mejorar la calidad de la señal y reducir el ruido. Características principales Optimizado para la volatilidad del oro Confirmación multi-marco de tiempo SL/TP dinámico basado en la estructura d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario