Trend Retracement Breakout Expert Advisor (MT4 EA) - TRetBO Pro

Descripción:

TRetBO Pro está diseñado para los operadores que desean sacar provecho de las fluctuaciones del mercado mediante el aprovechamiento de los retrocesos y rupturas de tendencia. A diferencia de la versión estándar TRetBO, TRetBO Pro cuenta con el "Modo Invencibilidad", por lo que es especialmente adecuado para los mercados de alta volatilidad como XAUUSD (oro al contado), la mejora de la estabilidad y el potencial de beneficio de la estrategia de negociación.

Características principales:

Análisis Multi-Tiempo: Admite los marcos temporales M30, H1 y H4, lo que permite una visión completa de las tendencias del mercado y de las posibles rupturas. Este análisis multidimensional ayuda a los operadores a identificar señales de entrada sólidas con precisión.

Estrategia de media móvil dual: Utiliza un sistema de media móvil dual con periodos fijados en 144 y 169. Comprueba la alineación de la media móvil a lo largo de tres periodos. Comprueba la alineación de las medias móviles en tres velas consecutivas para evaluar la fuerza de la tendencia, ofreciendo señales tanto para condiciones de mercado alcistas (9) como bajistas (6).

Retroceso de Fibonacci: Utiliza los niveles de retroceso de Fibonacci para determinar los puntos de toma de beneficios, ayudando a los operadores a apuntar a objetivos de mayor recompensa después de una ruptura.

Integración de las Bandas de Bollinger: Incorpora las Bandas de Bollinger para identificar los extremos del precio. Cuando el precio se mueve fuera de las bandas, confirma una posible ruptura, indicando posibles cambios de impulso.

Gestión del riesgo: Proporciona múltiples modos de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Modo Invencibilidad) para ajustar el tamaño de la posición en función de la equidad de la cuenta, asegurando que el riesgo de negociación se alinea con sus preferencias personales y tolerancia al riesgo.

Control de la relación entre beneficios y pérdidas: Garantiza que las operaciones sólo se ejecuten si la relación entre beneficios y pérdidas es mayor o igual a 1, protegiendo así contra operaciones de escasa relación riesgo-recompensa.

Sin operaciones basadas en noticias: El EA opera basándose en el análisis técnico, evitando los impactos de noticias inesperadas, lo que resulta en un enfoque de trading más estable.

Gestión del tiempo: Incluye un filtro de tiempo para asegurar un espaciado adecuado entre las operaciones, evitando posiciones abarrotadas y permitiendo un ritmo de negociación más manejable.

Modo Invencibilidad:

El "Modo Invencibilidad" es una de las características más destacadas de TRetBO Pro, especialmente indicado para mercados de alta volatilidad como el XAUUSD (oro al contado). En este modo, el EA emplea una gestión monetaria más conservadora y una sincronización de entrada y salida muy precisa, lo que ayuda a reducir las caídas y a aumentar el potencial de beneficios en condiciones de mercado volátiles. Está diseñado para ayudar a los operadores a navegar en entornos de alto riesgo con mayor confianza.

Ventajas:

Versatilidad: Además del XAUUSD (oro al contado), TRetBO Pro también es eficaz con EURUSD, NZDUSD, GBPUSD y otros pares de divisas, lo que demuestra su adaptabilidad a diversas condiciones de mercado.

Facilidad de uso: Una vez configurado, el EA se ejecuta de forma completamente autónoma, por lo que es ideal para los operadores que no pueden supervisar los mercados de forma continua. Los ajustes son sencillos e intuitivos y requieren una intervención mínima.

Potente generación de señales: Al requerir múltiples velas y marcos temporales para la confirmación, TRetBO Pro reduce las posibilidades de señales falsas, lo que conduce a decisiones de trading más fiables.

Gran personalización: A través de la entrada RiskMode, los usuarios pueden adaptar la agresión del EA para adaptarse a su estilo de negociación o tamaño de la cuenta, ofreciendo un enfoque flexible para la gestión de riesgos.

Parámetros de entrada:

RiskMode: Descripción: Define el nivel de riesgo para cada operación, determinando cuánto capital se arriesga. Opciones: Riesgo Bajo, Riesgo Medio, Riesgo Alto, Modo Invencibilidad Predeterminado: Riesgo Bajo

Plazo: Descripción: Aunque los usuarios no pueden ingresar directamente los marcos temporales, el EA opera en los marcos temporales M30, H1 y H4 automáticamente. Nota: Asegúrese de que su gráfico coincida con uno de estos marcos temporales para que el AE funcione correctamente.



Resumen:

TRetBO Pro es un potente asesor experto de retroceso de tendencia y ruptura, especialmente adecuado para los operadores que requieren una gestión precisa del riesgo y el refinamiento de la estrategia. Tanto si opera con oro al contado como con otros pares de divisas, TRetBO Pro le ayuda a aprovechar las oportunidades favorables del mercado, maximizar los beneficios y minimizar el riesgo. Recuerde que, aunque el EA funciona de forma autónoma, el éxito sigue dependiendo de la elección de las condiciones de mercado adecuadas y de la gestión cuidadosa de su cuenta de operaciones.