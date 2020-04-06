【订阅用户专属续订优惠】

趋势回撤突破专家顾问 (MT4 EA) - TRetBO Pro

描述：

TRetBO Pro 是专为那些希望利用趋势回撤和突破来捕捉市场波动的交易者设计的。与普通版本TRetBO不同，TRetBO Pro 增加了“无敌模式”，使其更适合现货黄金（XAUUSD）等高波动市场，提升了交易策略的稳定性和盈利潜力。

主要特点：

多时间框架分析： 支持 M30、H1 和 H4 三个时间框架，全面分析市场趋势和潜在的突破点，帮助交易者精准识别强势入场信号。

双重移动平均策略： 采用144和169周期的双重移动平均系统，通过检查三根连续K线的均线对齐情况，评估趋势强度，从而提供适合看涨（9）和看跌（6）市场的信号。

斐波那契回撤： 使用斐波那契回撤水平来设定止盈点，帮助交易者在突破后争取更高的回报目标。

布林带辅助： 结合布林带来识别价格极端情况，当价格突破布林带时，可作为潜在突破信号的确认，指示可能的动能变化。

风险管理： 提供多种风险模式（低、中、高、无敌模式），根据账户权益自动调整仓位大小，从而确保交易风控符合个人偏好和风险承受能力。

利润与亏损比控制： 只有在利润与亏损比大于或等于1的情况下才执行交易，避免执行风险较大的不良交易。

无新闻交易策略： EA基于技术分析运作，避免因突发新闻事件而产生的市场波动影响，从而提供更为稳定的交易策略。

时间管理： 设置时间过滤器，以确保每次交易之间有足够的时间间隔，防止过度拥堵的仓位，帮助用户保持合理的交易节奏。

无敌模式（Invincibility Mode）特性：

TRetBO Pro 的“无敌模式”是其最大亮点之一，特别适合现货黄金（XAUUSD）等波动性较大的市场。在无敌模式下，EA将采用更保守的资金管理和更精准的入场/出场时机，从而在波动大的市场中减少回撤并提高收益潜力，帮助交易者应对高风险的市场环境。

优势：

多样性： 除了XAUUSD（现货黄金），还适用于EURUSD、NZDUSD、GBPUSD等多个货币对，展现出在不同市场环境下的适应性。

易于使用： 配置完成后，EA可完全自动化运行，非常适合无法全天候盯盘的交易者。输入项简单易懂，几乎无需过多干预。

强大的信号生成： 通过多时间框架、多K线的条件确认，降低假信号的概率，提高了交易决策的可靠性。

高度定制化： 通过风险模式（RiskMode）输入，用户可以根据自身的交易风格或账户大小灵活调整EA的交易风格。

输入参数：

风险模式 : 描述：定义交易的风险等级，决定每次交易所承担的资本风险。 选项：低风险，中等风险，高风险，无敌模式 默认值：低风险

时间框架 : 描述：虽然用户不能直接输入时间框架，EA将在 M30、H1 和 H4 时间框架下自动运行。 注：确保你的图表设置与这些时间框架一致，以确保EA的正常运行。



总结：

TRetBO Pro 是一款功能强大的趋势回撤突破交易专家顾问，特别适合需要精确风险管理和策略细化的交易者。无论你是交易现货黄金，还是其他货币对，TRetBO Pro 都能帮助你捕捉有利的市场机会，最大化盈利，同时降低风险。记住，虽然EA大部分时间都能自动操作，但成功的关键还在于选择合适的市场环境并谨慎管理交易账户。