SwingTradeMaster
- Experten
- Dzintars Ansons
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 30 August 2025
Der EA kombiniert Candlestick-Muster (Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer) mit RSI-Trendfiltern und ATR-basierten dynamischen Stop-Levels.
✔ Transparente Logik
✔ Breakeven-Schutz
✔ Funktioniert auf jedem Paar und Zeitrahmen
Empfohlen für Trader, die ein professionelles, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Handelssystem wünschen.
SwingTradeMaster ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Swing- und mittelfristigen Handel entwickelt wurde. Der EA kombiniert klassische Price-Action-Candlestick-Muster mit RSI-Trendbestätigung und ATR-basiertem Risikomanagement, wodurch ein professionelles und zuverlässiges Handelssystem entsteht.
🔑 Kerngedanke
Der EA sucht nach starken Candlestick-Umkehr- und Fortsetzungssignalen, filtert sie mit dem RSI auf mehreren Zeitrahmen und wendet automatisch dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Levels an, die auf der Marktvolatilität basieren.
📈 Verwendete Patterns
-
Pin Bar - Zurückweisung des Preises auf Schlüsselebenen
-
Morning Star / Evening Star - Trendumkehr-Formationen
-
Bullish / Bearish Engulfing - starke Impulssignale
-
Hammer / Inverted Hammer - lokale Umkehrformationen
⚙️ Handelslogik
-
RSI-Trendfilter - prüft den höheren Zeitrahmen, um die Marktrichtung zu bestätigen.
-
Einstiegstrigger - Candlestick-Muster im aktuellen Zeitrahmen.
-
Stop Loss / Take Profit - wird dynamisch mit ATR-Multiplikatoren berechnet.
-
Breakeven-Funktion - verschiebt den Stop Loss nach einem bestimmten ATR-Abstand zum Einstiegskurs.
-
Ein Handel pro Symbol - vermeidet ein übermäßiges Engagement.
🛡️ Risikomanagement
-
Automatische Lot-Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers.
-
Kostenlose Margin-Prüfung vor Orderausführung.
-
Breakeven-Schutz zur Gewinnsicherung.
⚙️ Eingaben
-
Lots - anfängliche Losgröße (wird automatisch an die Marge angepasst).
-
MagicNumber - Handelsidentifikator.
-
ATRPeriod / ATRMultipliers - ATR-basierter SL/TP.
-
Breakeven - ATR-Multiplikator für die Breakeven-Aktivierung.
-
RSIPeriodTrend / RSIPeriod / RSITimeframe - RSI-Filter.
-
Überkauft / Überverkauft / Mitte - RSI-Niveaus.
✅ Vorteile
-
Transparente und logische Strategie.
-
Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen.
-
Dynamischer SL/TP passt sich der Volatilität an.
-
Eingebauter Breakeven-Schutz.
-
Sichere Margin- und Lot-Kontrolle.
📌 Empfehlungen
-
Mindesteinlage: 100 USD (Mikro-Lots).
-
Beste Zeitrahmen: H1 und höher.
-
Empfohlene Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD.
-
Testen und optimieren Sie immer für Ihren Broker.
SwingTradeMaster - ein professioneller EA für Trader, die Wert auf Price Action, Risikokontrolle und Zuverlässigkeit legen.