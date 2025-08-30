SwingTradeMaster

SwingTradeMaster - ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf klassischer Price Action und adaptivem Risikomanagement basiert.
Der EA kombiniert Candlestick-Muster (Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer) mit RSI-Trendfiltern und ATR-basierten dynamischen Stop-Levels.
✔ Transparente Logik
✔ Breakeven-Schutz
✔ Funktioniert auf jedem Paar und Zeitrahmen
Empfohlen für Trader, die ein professionelles, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Handelssystem wünschen.

SwingTradeMaster ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Swing- und mittelfristigen Handel entwickelt wurde. Der EA kombiniert klassische Price-Action-Candlestick-Muster mit RSI-Trendbestätigung und ATR-basiertem Risikomanagement, wodurch ein professionelles und zuverlässiges Handelssystem entsteht.

🔑 Kerngedanke

Der EA sucht nach starken Candlestick-Umkehr- und Fortsetzungssignalen, filtert sie mit dem RSI auf mehreren Zeitrahmen und wendet automatisch dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Levels an, die auf der Marktvolatilität basieren.

📈 Verwendete Patterns

  • Pin Bar - Zurückweisung des Preises auf Schlüsselebenen

  • Morning Star / Evening Star - Trendumkehr-Formationen

  • Bullish / Bearish Engulfing - starke Impulssignale

  • Hammer / Inverted Hammer - lokale Umkehrformationen

⚙️ Handelslogik

  1. RSI-Trendfilter - prüft den höheren Zeitrahmen, um die Marktrichtung zu bestätigen.

  2. Einstiegstrigger - Candlestick-Muster im aktuellen Zeitrahmen.

  3. Stop Loss / Take Profit - wird dynamisch mit ATR-Multiplikatoren berechnet.

  4. Breakeven-Funktion - verschiebt den Stop Loss nach einem bestimmten ATR-Abstand zum Einstiegskurs.

  5. Ein Handel pro Symbol - vermeidet ein übermäßiges Engagement.

🛡️ Risikomanagement

  • Automatische Lot-Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers.

  • Kostenlose Margin-Prüfung vor Orderausführung.

  • Breakeven-Schutz zur Gewinnsicherung.

⚙️ Eingaben

  • Lots - anfängliche Losgröße (wird automatisch an die Marge angepasst).

  • MagicNumber - Handelsidentifikator.

  • ATRPeriod / ATRMultipliers - ATR-basierter SL/TP.

  • Breakeven - ATR-Multiplikator für die Breakeven-Aktivierung.

  • RSIPeriodTrend / RSIPeriod / RSITimeframe - RSI-Filter.

  • Überkauft / Überverkauft / Mitte - RSI-Niveaus.

✅ Vorteile

  • Transparente und logische Strategie.

  • Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen.

  • Dynamischer SL/TP passt sich der Volatilität an.

  • Eingebauter Breakeven-Schutz.

  • Sichere Margin- und Lot-Kontrolle.

📌 Empfehlungen

  • Mindesteinlage: 100 USD (Mikro-Lots).

  • Beste Zeitrahmen: H1 und höher.

  • Empfohlene Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD.

  • Testen und optimieren Sie immer für Ihren Broker.

SwingTradeMaster - ein professioneller EA für Trader, die Wert auf Price Action, Risikokontrolle und Zuverlässigkeit legen.


