Galdhopiggen Pro
- Experten
- Dzintars Ansons
- Version: 1.0
Galdhopiggen Pro - Portfolio Intraday Trend EA
Galdhopiggen Pro ist ein vollautomatischer Intraday-Trendfolge-EA, der für den Multi-Pair-Portfolio-Handel entwickelt wurde.
Das System konzentriert sich auf stabiles Aktienwachstum, strenge Risikokontrolle und intelligente trendbasierte Eingänge.
✔ Handelslogik
-
Trend-Filter (SMA):
Nur BUY-Trades über SMA, nur SELL-Trades unter SMA.
-
Einstiegsfilter (M30/H1):
-
Stochastik < 20 + bullische Kerze → KAUFEN
-
Stochastik > 80 + bärische Kerze → VERKAUFEN
-
-
Maximal 1 Position pro Symbol.
✔ Risikomanagement
-
Dynamische Losgröße (% des Eigenkapitals):
Wenn LotPercent > 0 → Lot = Equity × LotPercent / 10000.
Beispiel:
-
Eigenkapital 10 000 → 0,10 Lots
-
Eigenkapital 12 000 → 0,12 Lots
-
Eigenkapital 8 000 → 0,08 Lots
-
-
ATR-basierte SL/TP:
Volatilitätsangepasste Stops und Ziele:
-
SL = ATR × ATRMultStop
-
TP = ATR × ATRMultTP
-
-
BreakEven:
Verschiebt SL zum Einstieg, nachdem der Kurs ATR × BETriggerATR erreicht hat.
-
Daily Equity STOP:
Wenn der tägliche Gewinn oder Verlust die Grenzen →
erreicht, schließt der EA seine Positionen und stoppt den Handel bis zum nächsten Tag.
-
Portfolio-Positionslimit:
MaxPortfolioPositions verhindert ein Überengagement über viele Paare hinweg.
✔ Handelszeiten
-
Optionales Handelsfenster: StartStunde → EndStunde.
-
Option, alle Trades am Ende der Sitzung zu schließen.
✔ Was Galdhopiggen Pro NICHT verwendet
-
Keine Martingale
-
Kein Raster
-
Keine Absicherung
-
Kein Averaging
-
Kein riskantes Pyramidisieren
-
Keine Umfärbung von Indikatoren
Saubere, institutionelle Logik mit starker Portfoliokontrolle.
✔ Empfohlene Verwendung
-
Handeln Sie mit mehreren FX-Paaren (5-28 Paare) für eine optimale Diversifizierung.
-
Zeitrahmen: M30 / H1.
-
Funktioniert auf ECN/Raw-Konten mit niedrigen Spreads.
-
Empfohlene Mindesteinlage: 1000+ USD (optimal 3000-5000 USD).
✔ Zusammenfassung der Funktionen
-
SMA-Trend-Filter
-
Stochastik-Signal-Filter
-
Kerzen-Bestätigung
-
1 Position pro Paar
-
Dynamisches Risiko (% des Eigenkapitals)
-
ATR SL/TP
-
BreakEven
-
Täglicher Aktien-STOP
-
Maximale Positionen im Portfolio
-
Zeitfenster-Filter
-
Vollautomatischer Modus