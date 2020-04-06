Galdhopiggen Pro

Galdhopiggen Pro - Portfolio Intraday Trend EA

Galdhopiggen Pro ist ein vollautomatischer Intraday-Trendfolge-EA, der für den Multi-Pair-Portfolio-Handel entwickelt wurde.
Das System konzentriert sich auf stabiles Aktienwachstum, strenge Risikokontrolle und intelligente trendbasierte Eingänge.

Handelslogik

  • Trend-Filter (SMA):
    Nur BUY-Trades über SMA, nur SELL-Trades unter SMA.

  • Einstiegsfilter (M30/H1):

    • Stochastik < 20 + bullische Kerze → KAUFEN

    • Stochastik > 80 + bärische Kerze → VERKAUFEN

  • Maximal 1 Position pro Symbol.

Risikomanagement

  • Dynamische Losgröße (% des Eigenkapitals):
    Wenn LotPercent > 0 → Lot = Equity × LotPercent / 10000.
    Beispiel:

    • Eigenkapital 10 000 → 0,10 Lots

    • Eigenkapital 12 000 → 0,12 Lots

    • Eigenkapital 8 000 → 0,08 Lots

  • ATR-basierte SL/TP:
    Volatilitätsangepasste Stops und Ziele:

    • SL = ATR × ATRMultStop

    • TP = ATR × ATRMultTP

  • BreakEven:
    Verschiebt SL zum Einstieg, nachdem der Kurs ATR × BETriggerATR erreicht hat.

  • Daily Equity STOP:
    Wenn der tägliche Gewinn oder Verlust die Grenzen →
    erreicht, schließt der EA seine Positionen und stoppt den Handel bis zum nächsten Tag.

  • Portfolio-Positionslimit:
    MaxPortfolioPositions verhindert ein Überengagement über viele Paare hinweg.

Handelszeiten

  • Optionales Handelsfenster: StartStunde → EndStunde.

  • Option, alle Trades am Ende der Sitzung zu schließen.

Was Galdhopiggen Pro NICHT verwendet

  • Keine Martingale

  • Kein Raster

  • Keine Absicherung

  • Kein Averaging

  • Kein riskantes Pyramidisieren

  • Keine Umfärbung von Indikatoren

Saubere, institutionelle Logik mit starker Portfoliokontrolle.

Empfohlene Verwendung

  • Handeln Sie mit mehreren FX-Paaren (5-28 Paare) für eine optimale Diversifizierung.

  • Zeitrahmen: M30 / H1.

  • Funktioniert auf ECN/Raw-Konten mit niedrigen Spreads.

  • Empfohlene Mindesteinlage: 1000+ USD (optimal 3000-5000 USD).

Zusammenfassung der Funktionen

  • SMA-Trend-Filter

  • Stochastik-Signal-Filter

  • Kerzen-Bestätigung

  • 1 Position pro Paar

  • Dynamisches Risiko (% des Eigenkapitals)

  • ATR SL/TP

  • BreakEven

  • Täglicher Aktien-STOP

  • Maximale Positionen im Portfolio

  • Zeitfenster-Filter

  • Vollautomatischer Modus

Empfohlene Produkte
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Smart Gold Digger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
PipFinite EA Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.43 (28)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des leistungsstarken Indikators PipFinite Trend PRO EA Trend PRO handelt das Signal von PipFinite Trend PRO und verwaltet den Handel je nach Präferenz des Benutzers. Der EA enthält viele anpassbare Funktionen, die die Trend PRO Handelsstrategie weiter verbessern können. Features wie Entry- und Exit-Filter, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter und MEHR! Die innovative Lösung EA Trend PRO wurde entwickelt, um
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Karman
Vladislav Filippov
Experten
Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indikatoren
Der Begriff "Hai" bezeichnet in der Geschäftswelt einen Großinvestor, der gerade eine gute Investition in ein hochpotentes Geschäft getätigt hat, also diejenigen, die den Markt bewegen. In unserem Fall, wenn ein amerikanischer Hai ein japanisches Unternehmen kauft, muss er/sie amerikanische Dollar in japanische Yen umtauschen, um das Geschäft abzuschließen. Die Nachfrage nach dem japanischen Yen wird also stark ansteigen. Der USD/JPY wird also schnell short gehen, wenn das Geschäft von einem Hai
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
Bitte führen Sie vor dem Kauf mehrere Monate lang einen Test mit einem Demokonto  MyVolume Profile FV (KOSTENLOSE Version) durch.  Lernen Sie es und finden Sie den besten Rahmen für ein Treffen mit Ihnen. MyVolume Profile Scalper EA ist ein fortschrittliches   und     automatisiertes Programm, das für die Verwendung des Volumenprofils entwickelt wurde. Dabei wird das Gesamtvolumen erfasst, das auf einem bestimmten Preisniveau während des angegebenen Zeitraums gehandelt   wurde   , und das Gesam
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experten
Anforderungen Optimiert für die Arbeit mit EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Für den Zeitrahmen 4H. *(Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 300 $ für jedes Paar) für anfängliches Lot auf 0.10 gesetzt, Meine Lieblings-Paar sind (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warnung es wird SALE nur 5 Kopien bei 60$ Dann wird es bis zu 200$ aktualisiert werden Sie können es verwenden, wie es ist, für neue Set-Dateien werden hinzugefügt werden (Kommentare) ECN Broker mit
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experten
GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT4 Aktualisiert 4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren, MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com/e
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Experten
EA Black Dragon arbeitet mit dem Black Dragon-Indikator. Der Expert Advisor eröffnet einen Deal anhand der Farbe des Indikators, dann ist es möglich, das Ordernetzwerk aufzubauen oder mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Die Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Alle Einstellungen finden Sie hier! Empfehlungen Währungspaare EURUSD GBPUSD  Zeitrahmen M15  Empfohlene Einzahlung 1000 Dollar oder Cent  Empfohle
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Weitere Produkte dieses Autors
SwingTrade Candle Patterns
Dzintars Ansons
Experten
SwingTrade Candle Patterns EA verwendet Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star und Hammer Patterns mit RSI-Bestätigung und ATR-basiertem Money Management. Stabiler Swing-Handel mit geringem Drawdown und stetigem Gewinnwachstum. Gültig für Prop-Firmen. Strategie Erkennt Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer Candlestick-Muster . Bestätigt Trades mit RSI-Trendfilter . Verwendet ATR-basierten Stop Loss und Take Profit → passt sich der Volatilität an. Eingebautes Breakeven-System zum
FREE
Dolphins
Dzintars Ansons
Experten
Handelsroboter "Delphine" (Version #8) Beschreibung: Der Handelsroboter "Dolphins" ist ein automatisierter Assistent für den Handel, der die Verifizierung in der Prop-Firma FTMO.COM erfolgreich bestanden hat. Er verwendet die Indikatoren Relative Strength Index (RSI) und True Range (ATR) zur Ausführung von Trades auf der MetaTrader 4-Plattform. Diese Version implementiert eine dynamische Berechnung der Losgröße. Funktionsweise: Strategie auf Basis von RSI und ATR: Der Roboter verwendet RSI und A
FREE
SwingTradeMaster
Dzintars Ansons
Experten
SwingTradeMaster - ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf klassischer Price Action und adaptivem Risikomanagement basiert. Der EA kombiniert Candlestick-Muster (Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer) mit RSI-Trendfiltern und ATR-basierten dynamischen Stop-Levels. Transparente Logik Breakeven-Schutz Funktioniert auf jedem Paar und Zeitrahmen Empfohlen für Trader, die ein professionelles, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Handelssystem wünschen. SwingTradeMaster ist
FREE
Aligators
Dzintars Ansons
Experten
Überblick: Der Handelsroboter "Aligators" wurde entwickelt, um Handelsoperationen auf der Grundlage der technischen Analyse unter Verwendung der Indikatoren Alligator und ATR zu automatisieren. Dieser Advisor bietet disziplinierten Handel innerhalb vordefinierter Zeitabschnitte, Risikomanagement durch berechnete Losgrößen und automatisches Positionsmanagement, einschließlich Trailing-Stops. Der Advisor hat den Test und die Verifizierung bei der Prop-Firma FTMO.COM erfolgreich bestanden, wie der
FREE
DayTradeMasters
Dzintars Ansons
Experten
DayTradeMaster: Ein professionelles Tool für den täglichen Handel DayTradeMaster ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der auf bewährten Handelsstrategien und Indikatoren basiert und präzise Kauf- und Verkaufssignale liefert. Dieser EA ist das perfekte Werkzeug für einen Daytrading-Ansatz, der eine effiziente Nutzung der Marktbewegungen und eine Maximierung der Gewinne ermöglicht. Hauptmerkmale: Indikator-Synergie: Kombiniert RSI- und MA-Indikatoren zur Trendanalyse und Signalgenerierung
FREE
SwingTrade Candle Patterns EA
Dzintars Ansons
Experten
SwingTrade Candle Patterns EA verwendet Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star und Hammer Patterns mit RSI-Bestätigung und ATR-basiertem Money Management. Stabiler Swing-Handel mit geringem Drawdown und stetigem Gewinnwachstum. Gültig für Prop-Firmen. Strategie Erkennt Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer Candlestick-Muster. Bestätigt Trades mit RSI-Trendfilter . Verwendet ATR-basierten Stop Loss und Take Profit → passt sich der Volatilität an. Eingebautes Breakeven-System zum S
FREE
Oslo Alligator
Dzintars Ansons
Experten
Handelsroboter "OsloAlligator" (Version #3) Beschreibung: Der Handelsroboter "OsloAlligator" ist ein automatisierter Assistent für den Handel mit Alligator-, Fraktal- und ATR-Indikatoren zur Ausführung von Trades auf der MetaTrader 4-Plattform. Diese Version implementiert eine dynamische Losgrößenberechnung. Funktionsweise: Strategie auf Basis von SMMA und ATR: Der Roboter verwendet SMMA und ATR, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Die Alligator-Perioden können je nach Marktbe
FREE
Donald
Dzintars Ansons
1 (1)
Experten
Handelsroboter "Donald V3.0" für MT4 Einführung Produktname: Donald Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Zu verkaufen: MQL4 Markt Merkmale des Roboters Wichtigste Parameter Zeitrahmen: M15 (Zeitrahmen für den Handel) RiskPercent: 3.0% (prozentuales Risiko der Einlage für jeden Handel) FesteLots: 0.0 (feste Losgröße, wenn keine Prozentsätze verwendet werden) ATRPeriode: 14 (ATR-Indikatorperiode) StopLoss: 10 (Stop-Loss-Wert in ATR-Einheiten) TakeProfit: 30 (Take-Profit-Wert in ATR-Einheiten) TrailingSto
FREE
ProfPro
Dzintars Ansons
Indikatoren
Online-Tagebuch : Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Gewinne und Verluste über verschiedene Zeiträume zu verfolgen, wie z. B. den aktuellen Gewinn, den heutigen Gewinn, den gestrigen Gewinn usw. bis hin zum Gewinn des laufenden Jahres. Der Indikator bietet mehrere Konfigurationsoptionen, wie z. B. die Berechnung des prozentualen Gewinns im Verhältnis zum Saldo zu Beginn des Tages, der Woche, des Monats, des Quartals oder des Jahres. Außerdem können Sie die Platzierung des
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension