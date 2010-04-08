SwingTradeMaster
- Asesores Expertos
- Dzintars Ansons
- Versión: 1.1
- Actualizado: 30 agosto 2025
El EA combina patrones de velas (Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer) con filtros de tendencia RSI y niveles de stop dinámicos basados en ATR.
✔ Lógica transparente
✔ Protección del punto de equilibrio
✔ Funciona en cualquier par y marco temporal
Recomendado para operadores que desean un sistema de trading profesional, fiable y fácil de usar.
SwingTradeMaster es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operaciones swing y a medio plazo. El EA combina patrones clásicos de velas Price Action con confirmación de tendencia RSI y gestión de riesgo basada en ATR, creando un sistema de trading profesional y fiable.
Idea central
El EA busca fuertes señales de reversión y continuación de velas, las filtra con RSI en múltiples marcos temporales y aplica automáticamente niveles dinámicos de Stop Loss y Take Profit basados en la volatilidad del mercado.
Patrones utilizados
-
Pin Bar - rechazo del precio en niveles clave
-
Morning Star / Evening Star - formaciones de cambio de tendencia
-
Engulfing alcista / bajista - señales de fuerte impulso
-
Martillo / Martillo invertido - configuraciones de inversión local
⚙️ Lógica de negociación
-
Filtro de tendencia RSI - comprueba el marco de tiempo superior para confirmar la dirección del mercado.
-
Disparador de entrada - patrón de velas en el marco de tiempo actual.
-
Stop Loss / Take Profit - calculado dinámicamente usando multiplicadores ATR.
-
Función Breakeven - mueve el Stop Loss al precio de entrada después de una distancia ATR definida.
-
Una operación por símbolo - evita la sobreexposición.
🛡️ Gestión del riesgo
-
Normalización automática de lotes según las reglas del broker.
-
Comprobación gratuita del margen antes de la ejecución de la orden.
-
Protección del punto de equilibrio para asegurar los beneficios.
⚙️ Entradas
-
Lotes - tamaño inicial del lote (autoajustado por el margen).
-
MagicNumber - identificador de la operación.
-
ATRPeriod / ATRMultipliers - SL/TP basado en ATR.
-
Breakeven - multiplicador ATR para la activación del breakeven.
-
RSIPeriodTrend / RSIPeriod / RSITimeframe - Filtros RSI.
-
Sobrecompra / Sobreventa / Medio - Niveles RSI.
✅ Ventajas
-
Estrategia transparente y lógica.
-
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.
-
SL/TP dinámico que se adapta a la volatilidad.
-
Protección del punto de equilibrio incorporada.
-
Margen seguro y control de lotes.
Recomendaciones
-
Depósito mínimo: 100 USD (micro lotes).
-
Mejores marcos temporales: H1 y superiores.
-
Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD.
-
Siempre probar y optimizar para su corredor.
SwingTradeMaster - un EA profesional para los traders que valoran la Acción del Precio, el control del riesgo y la fiabilidad.