- un Asesor Experto totalmente automatizado basado en la Acción del Precio clásica y la gestión de riesgo adaptativa.El EA combina patrones de velas (Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer) con filtros de tendencia RSI y niveles de stop dinámicos basados en ATR.✔ Lógica transparente✔ Protección del punto de equilibrio✔ Funciona en cualquier par y marco temporalRecomendado para operadores que desean un sistema de trading profesional, fiable y fácil de usar.

SwingTradeMaster es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operaciones swing y a medio plazo. El EA combina patrones clásicos de velas Price Action con confirmación de tendencia RSI y gestión de riesgo basada en ATR, creando un sistema de trading profesional y fiable.

Idea central

El EA busca fuertes señales de reversión y continuación de velas, las filtra con RSI en múltiples marcos temporales y aplica automáticamente niveles dinámicos de Stop Loss y Take Profit basados en la volatilidad del mercado.

Patrones utilizados

Pin Bar - rechazo del precio en niveles clave

Morning Star / Evening Star - formaciones de cambio de tendencia

Engulfing alcista / bajista - señales de fuerte impulso

Martillo / Martillo invertido - configuraciones de inversión local

⚙️ Lógica de negociación

Filtro de tendencia RSI - comprueba el marco de tiempo superior para confirmar la dirección del mercado. Disparador de entrada - patrón de velas en el marco de tiempo actual. Stop Loss / Take Profit - calculado dinámicamente usando multiplicadores ATR. Función Breakeven - mueve el Stop Loss al precio de entrada después de una distancia ATR definida. Una operación por símbolo - evita la sobreexposición.

🛡️ Gestión del riesgo

Normalización automática de lotes según las reglas del broker.

Comprobación gratuita del margen antes de la ejecución de la orden.

Protección del punto de equilibrio para asegurar los beneficios.

⚙️ Entradas

Lotes - tamaño inicial del lote (autoajustado por el margen).

MagicNumber - identificador de la operación.

ATRPeriod / ATRMultipliers - SL/TP basado en ATR.

Breakeven - multiplicador ATR para la activación del breakeven.

RSIPeriodTrend / RSIPeriod / RSITimeframe - Filtros RSI.

Sobrecompra / Sobreventa / Medio - Niveles RSI.

✅ Ventajas

Estrategia transparente y lógica.

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.

SL/TP dinámico que se adapta a la volatilidad.

Protección del punto de equilibrio incorporada.

Margen seguro y control de lotes.

Recomendaciones

Depósito mínimo: 100 USD (micro lotes).

Mejores marcos temporales: H1 y superiores .

Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD .

Siempre probar y optimizar para su corredor.

SwingTradeMaster - un EA profesional para los traders que valoran la Acción del Precio, el control del riesgo y la fiabilidad.



