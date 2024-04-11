Grid Girl Pro EA

: Um die kostenlose Demo zu testen,

und denken Sie daran,

Wenn der Spread des Strategy Testers höher ist als der Parameter "Max Spread", wird der Bot keine Trades eröffnen . Die Sets für andere Paare und das Benutzerhandbuch sind den Käufern des BOT vorbehalten.

Zeitlich begrenztes Angebot! Der Preis erhöht sich um $30 pro 10 verkaufte Exemplare und erreicht den Endpreis von $699! Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, diesen brandneuen EA auszuprobieren!

PRO

ist unser einzigartiger Bot, der auf einem

"

basiert

, das nur unter bestimmten Marktbedingungen aktiviert wird.

Das intelligente Raster ist nicht fixiert wie bei den meisten EAs, sondern es ändert sich je nach Wirtschaftsnachrichten und

Volatilitätsindikatoren

Grid Girlintelligenten Raster"

Der Expert Advisor nutzt mehrere Indikatoren, darunter RSI, Momentum, Bollinger Bands und natürlich unseren originellenInvesting News Filter, um Markteintritte in der Nähe bedeutender wirtschaftlicher Ereignisse zu begrenzen.

Grid Girl PRO ist ein Multi-Währungsexperte und wurde bisher mit sehr guten Ergebnissen auf den folgenden Paaren getestet: EURUSD , AUDCAD, GBPAUD, EURGBP, AUDNZD, EURCHF. Die Parameter des Bots sind vollständig konfigurierbar.

Was ist besser an Grid Girl Pro im Vergleich zur kostenlosen Version - Die Pro-Version kann mehrere Paare gleichzeitig öffnen, was die Verdienstmöglichkeiten erhöht(MAX gleichzeitig gehandelte Paare).

- Die Pro-Version verfügt über einen verbesserten News-Filter, der nur unter Bedingungen sehr hoher Volatilität aktiviert wird.

- Die Pro-Version kann auch bei offenen Positionen aktualisiert oder neu gestartet werden.

- Die Pro-Version verwendet einen fortschrittlichen News-Filter, um die Aktivität des Bots während kritischer Wirtschaftsnachrichten zu begrenzen!

Grid Girl PRO Sicherheitsstrategie

Hier sehen Sie, wie Grid Girl PRO mehrere Währungspaare mit erhöhter Sicherheit verwaltet:

- Eine Position auf einem zweiten Währungspaar wird nur eröffnet, wenn der Saldo des aktuellen Paares mindestens die Hälfte des voreingestellten Take-Profits erreicht.

- Für zusätzliche Sicherheit werden alle Paare geschlossen, wenn der Gesamtgewinn unter ein Drittel des voreingestellten Take-Profits fällt.

Mit dieser Strategie können Sie Ihre Gewinne schützen und gleichzeitig mehrere Paare gleichzeitig verwalten, was die Gewinnchancen erhöht.





----------------------- NEWS FILTER und BACKTESTING -----------------------

Dieser EA nutzt einen fortschrittlichen Nachrichtenfilter, um die Aktivität des Bots während kritischer Wirtschaftsnachrichten zu begrenzen!

Bitte beachten Sie, dass der Backtest nicht 100% zuverlässig ist, da er den Wirtschaftsnachrichtenfilter nicht verwendet.

NB: Wenn Sie den Strategietester verwenden, stellen Sie sicher, dass der EA-Parameter "Max spread" höher ist als der im Tester eingestellte Spread, da sonst keine Trades zustande kommen.



The program works on the news of the economic calendar. It checks news calendar and pause trade for specific pair if impact news coming. In the terminal settings, you need to add the news site to the list of allowed URLs. Click Tools > Options > Expert Advisors. Check the option “Allow WebRequests for listed URL:“. Add these: https://www.mql5.com and https: //sslecal2.investing.com (remove space after https:)





----------------------- ANWENDUNG -----------------------

WICHTIG: für einen vollständigen Support hinterlassen Sie bitte eine Bewertung!

Verwenden Sie den Bot nicht zusammen mit einem anderen EA , wenn Sie nicht genug Geld haben

Wir empfehlen die Verwendung von Raw/Zero Spread-Konten. Auf einem Standardkonto ist es jedoch ratsam, einen MAX-Spread von 15 Punkten einzustellen.