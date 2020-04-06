Robot Lovec MT5.



Ich biete Ihnen einen Advisor, meine eigene Entwicklung.

Entwickelt ausschließlich für die Arbeit am Trend auf dem Tageschart D1.



Geeignet für Indizes, Futures, Rohstoffe und Anleihen.



Eingaben werden ausschließlich bei der Eröffnung der Kerze, die die gleiche ideale Ausführung Ausstieg aus der Transaktion durch eine Kombination von Bedingungen gibt gemacht. Der Advisor liebt Trends. Wo er den Hauptgewinn bringt! Keine Martingale, kein Averaging oder Order-Grid. Nur eine Transaktion, zu einer Zeit. Es ist möglich, die Magic Number einzustellen und parallel auf mehreren Instrumenten zu handeln.



Wenn 1-2 Parabolic SAR Punkte erscheinen, schaltet der Roboter die Position ein.



Behält sie folgerichtig für die Arbeit am Trend auf dem Tageschart D1 bei.

r ca. 10 Tage.



Schaltet die Position automatisch aus. Wenn sich ein umgekehrtes Fraktal bildet.



Beim Einschalten des Roboters müssen Sie auch das



Vorhandensein eines Trends für den Parabolic SAR auf dem Wochenchart W1 überprüfen .