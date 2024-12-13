Lovec Panel SAR Direction MT5
- Indikatoren
- Vladimir Lovec
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Multi-Timeframe-Parabolic-SAR-Panel für eine bessere visuelle Wahrnehmung der Marktsituation und Einschätzung des Trends, Trendumkehrungen. Wird ausschließlich!!! auf dem täglichen Zeitrahmen verwendet. Das Panel zeigt die Richtung der SAR-Bewegung sowohl auf dem aktuellen (täglichen) als auch auf dem wöchentlichen (mittelfristigen) und monatlichen (langfristigen) Zeitrahmen an. Es ist möglich, die Anzeigefarben für jeden einzelnen Zeitrahmen individuell anzupassen. Allgemeine Step- und Maximum-Einstellungen für das gesamte Panel.