Lovec Color Direction MT5
- Indikatoren
- Vladimir Lovec
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 5
Ein Indikator zur besseren Wahrnehmung und Erkennung der aktuellen Trendrichtung, des Beginns und des Endes von Korrekturen. Er wird für den manuellen Handel empfohlen, kann aber auch in einen Expert Advisor für den automatisierten Handel integriert werden. Die Punkte um den Kurs herum zeigen die aktuelle Trendrichtung an, die Farbe der Kerzen selbst zeigt das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Korrektur an. Es wird empfohlen, nach dem Ende von Korrekturen eine Position in die Richtung des aktuellen Trends einzugehen.