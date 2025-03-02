SL Manager

Schützen Sie Ihre Stops vor Spread Spikes!

Beschreibung:
Dieses Handelswerkzeug wurde entwickelt, um Ihre Stops während Marktschließungszeiten und Phasen geringer Liquidität zu schützen. Mit diesem Tool können Sie Ihre Stop-Loss-Levels innerhalb eines definierten Zeitrahmens ausblenden und so verhindern, dass Broker und extreme Marktbedingungen Ihren SL aufgrund eines abnormal hohen Spreads vorzeitig auslösen.

Warum es benutzen?
✔ Verhindern Sie, dass Ihre Trades aufgrund von Spread-Ausweitungen bei Marktschließungen ausgestoppt werden.
✔ Kontrollieren Sie genau, wann Ihr SL ausgeblendet wird und wann er wieder sichtbar wird.
✔ Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Positionen, indem Sie falsche Bewegungen herausfiltern, die durch geringe Liquidität verursacht werden.
✔ Einfach und schnell einzurichten, ideal für alle Arten von Händlern.

Wie funktioniert es?

  • Sie legen den Zeitraum fest, in dem Sie Ihren Stop Loss ausblenden möchten.

  • Während dieses Zeitraums ist der SL unsichtbar und wird nicht ausgeführt, selbst wenn der Kurs ihn erreicht.

  • Wenn der Markt Ihren SL erreicht oder überschreitet, während er verborgen ist, wird Ihre Position erst geschlossen, wenn der SL wieder sichtbar wird.

Beispiel:
👉 Sie handeln EUR/USD und setzen einen SL bei 1,1000.
👉 Zwischen 22:00 und 23:00 Uhr (Börsenschluss in Frankreich) verbirgt der Stealth SL Ihren Stop.
👉 Erreicht der Kurs in dieser Zeit 1,1000, bleibt der Handel offen.
👉 Um 23:00 Uhr, wenn der Markt immer noch unter 1,1000 liegt, wird der Handel sofort geschlossen.
👉 Wenn der Kurs über 1,1000 gestiegen ist, behalten Sie Ihre Position!

Spezifikationen:

  • Flexibler Aktivierungsmodus (wählen Sie Ihre Schutzzeiten).

  • Visuelle Anzeige des SL-Status (sichtbar/unsichtbar).

  • Kompatibel mit allen Forex-Paaren, Indizes und Kryptowährungen.


Arbitrage Forex
Gabriel Paul Ange Perrin
Experten
Basierend auf einer Analyse von über 20 Jahren historischer Daten, eine einfache und beeindruckende Strategie. Mit meinem Bot habe ich im vergangenen Jahr auf meinem persönlichen Handelskonto insgesamt 9.500 € an echten Gewinnen erzielt. Vergessen Sie komplexe und riskante Ansätze. Unsere Strategie basiert auf soliden Statistiken (der Markt für die wichtigsten Paare ist ein sehr liquider Markt, der sich nicht außergewöhnlich entwickelt und uns die perfekte Gelegenheit bietet, uns abzusichern, w
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilitys
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit Breakeven Bot, dem unverzichtbaren Tool für aktive Händler, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Anpassung Ihrer Stopps - ein Klick genügt, um Ihre Gewinne zu sichern! Hauptmerkmal: ️ "BREAKEVEN"-Schaltfläche - Setzen Sie alle profitablen Positionen sofort auf Breakeven und schützen Sie Ihre Gewinne schnell. ️ Anpassungsoptionen: Legen Sie den Breakeven in Pips oder Währung fest, je n
FREE
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilitys
Daily PnL Notifier - Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen, wenn Ihr tägliches Gewinn- oder Verlustziel erreicht ist! Suchen Sie nach einer einfachen, schnellen und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre tägliche Performance auf dem MetaTrader 5 zu überwachen? Daily PnL Notifier ist das Tool, das Sie brauchen. ️ Hauptmerkmale : Sendet eine sofortige Telegrammbenachrichtigung , wenn Ihr Konto eine benutzerdefinierte Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht. Vollständig anpassbar : Sie legen Ihre eig
FREE
