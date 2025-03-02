SL Manager
- Utilitys
- Gabriel Paul Ange Perrin
- Version: 1.0
Schützen Sie Ihre Stops vor Spread Spikes!
Beschreibung:
Dieses Handelswerkzeug wurde entwickelt, um Ihre Stops während Marktschließungszeiten und Phasen geringer Liquidität zu schützen. Mit diesem Tool können Sie Ihre Stop-Loss-Levels innerhalb eines definierten Zeitrahmens ausblenden und so verhindern, dass Broker und extreme Marktbedingungen Ihren SL aufgrund eines abnormal hohen Spreads vorzeitig auslösen.
Warum es benutzen?
✔ Verhindern Sie, dass Ihre Trades aufgrund von Spread-Ausweitungen bei Marktschließungen ausgestoppt werden.
✔ Kontrollieren Sie genau, wann Ihr SL ausgeblendet wird und wann er wieder sichtbar wird.
✔ Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Positionen, indem Sie falsche Bewegungen herausfiltern, die durch geringe Liquidität verursacht werden.
✔ Einfach und schnell einzurichten, ideal für alle Arten von Händlern.
Wie funktioniert es?
-
Sie legen den Zeitraum fest, in dem Sie Ihren Stop Loss ausblenden möchten.
-
Während dieses Zeitraums ist der SL unsichtbar und wird nicht ausgeführt, selbst wenn der Kurs ihn erreicht.
-
Wenn der Markt Ihren SL erreicht oder überschreitet, während er verborgen ist, wird Ihre Position erst geschlossen, wenn der SL wieder sichtbar wird.
Beispiel:
👉 Sie handeln EUR/USD und setzen einen SL bei 1,1000.
👉 Zwischen 22:00 und 23:00 Uhr (Börsenschluss in Frankreich) verbirgt der Stealth SL Ihren Stop.
👉 Erreicht der Kurs in dieser Zeit 1,1000, bleibt der Handel offen.
👉 Um 23:00 Uhr, wenn der Markt immer noch unter 1,1000 liegt, wird der Handel sofort geschlossen.
👉 Wenn der Kurs über 1,1000 gestiegen ist, behalten Sie Ihre Position!
Spezifikationen:
-
Flexibler Aktivierungsmodus (wählen Sie Ihre Schutzzeiten).
-
Visuelle Anzeige des SL-Status (sichtbar/unsichtbar).
-
Kompatibel mit allen Forex-Paaren, Indizes und Kryptowährungen.