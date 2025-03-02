SL Manager

Schützen Sie Ihre Stops vor Spread Spikes!

Beschreibung:

Dieses Handelswerkzeug wurde entwickelt, um Ihre Stops während Marktschließungszeiten und Phasen geringer Liquidität zu schützen. Mit diesem Tool können Sie Ihre Stop-Loss-Levels innerhalb eines definierten Zeitrahmens ausblenden und so verhindern, dass Broker und extreme Marktbedingungen Ihren SL aufgrund eines abnormal hohen Spreads vorzeitig auslösen.

Warum es benutzen?

✔ Verhindern Sie, dass Ihre Trades aufgrund von Spread-Ausweitungen bei Marktschließungen ausgestoppt werden.

✔ Kontrollieren Sie genau, wann Ihr SL ausgeblendet wird und wann er wieder sichtbar wird.

✔ Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Positionen, indem Sie falsche Bewegungen herausfiltern, die durch geringe Liquidität verursacht werden.

✔ Einfach und schnell einzurichten, ideal für alle Arten von Händlern.

Wie funktioniert es?

Sie legen den Zeitraum fest, in dem Sie Ihren Stop Loss ausblenden möchten.

Während dieses Zeitraums ist der SL unsichtbar und wird nicht ausgeführt, selbst wenn der Kurs ihn erreicht.

Wenn der Markt Ihren SL erreicht oder überschreitet, während er verborgen ist, wird Ihre Position erst geschlossen, wenn der SL wieder sichtbar wird.

Beispiel:

👉 Sie handeln EUR/USD und setzen einen SL bei 1,1000.

👉 Zwischen 22:00 und 23:00 Uhr (Börsenschluss in Frankreich) verbirgt der Stealth SL Ihren Stop.

👉 Erreicht der Kurs in dieser Zeit 1,1000, bleibt der Handel offen.

👉 Um 23:00 Uhr, wenn der Markt immer noch unter 1,1000 liegt, wird der Handel sofort geschlossen.

👉 Wenn der Kurs über 1,1000 gestiegen ist, behalten Sie Ihre Position!

Spezifikationen:

Flexibler Aktivierungsmodus (wählen Sie Ihre Schutzzeiten).

Visuelle Anzeige des SL-Status (sichtbar/unsichtbar).

Kompatibel mit allen Forex-Paaren, Indizes und Kryptowährungen.



