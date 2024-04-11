Grid Girl Pro EA

5
Offerta a tempo limitato! Per il lancio di Grid Girl Pro EA, il prezzo aumenterà di $30 ogni 10 copie vendute, fino a raggiungere il prezzo finale di $699! Approfitta di questa opportunità unica per provare questo nuovissimo EA!

Grid Girl Pro è il nostro bot originale basato su una "smart grid" che si attiva solo in particolari condizioni di mercato. La smart grid non è statica come nella maggior parte degli EA, ma cambia in base alle notizie economiche e agli indicatori di volatilità. L'expert advisor sfrutta più indicatori, tra cui RSI, Momentum, Bande di Bollinger e naturalmente il nostro originale filtro news di mql5.com , per limitare le entrate di mercato vicino agli eventi economici significativi. 

LIVE SIGNAL  (Un bot che mostra un segnale in tempo reale è di gran lunga più affidabile di qualsiasi backtest!)

Cosa rende Grid Girl Pro migliore rispetto alla versione gratuita 

- La versione Pro può aprire più coppie contemporaneamente, aumentando le opportunità di guadagno (MAX coppie negoziate simultaneamente).
- La versione Pro ha un filtro news migliorato che si attiva solo in condizioni di altissima volatilità.
- La versione Pro può essere aggiornata o riavviata anche con posizioni aperte.

Grid Girl Pro è un expert multicurrency, e finora è stato testato con ottimi risultati sulle coppie:  EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, AUDNZD, EURCHF. I parametri del bot sono completamente configurabili.

Questo EA utilizza un avanzato filtro delle notizie per limitare l'attività del bot durante gli eventi economici critici! 

N.B. Se stai utilizzando lo Strategy Tester, assicurati che il parametro dell'EA "Max spread" sia superiore allo spread impostato nel tester, altrimenti non ci saranno operazioni.

NB: Per testare la Demo Gratuita, usa questo set per la coppia AUDCAD, su M30 (imposta un balance ad almeno 1000 euro). Ricordati di inserire sempre https: //nextexpertadvisors.com nella lista degli URL consentiti di MT4. I set per altre coppie ed il manuale sono riservati agli acquirenti del BOT.

Il programma funziona sulle notizie del calendario economico (con auto-shift GMT). Controlla il calendario delle notizie e sospende il trading per una specifica coppia se arrivano notizie di impatto. Nelle impostazioni del terminale, devi aggiungere il sito delle notizie all'elenco degli URL consentiti. Fai clic su Strumenti > Opzioni > Expert Advisors. Seleziona l'opzione “Consenti WebRequests per URL elencati:“. Aggiungi questi:  https://www.mql5.com and https: //sslecal2.investing.com (rimuovi lo spazio dopo https:)

--------------- USO ---------------

IMPORTANTE: per un supporto completo lascia un messaggio nella scheda dei commenti!
- Valuta / Timeframe: Attacca l'EA al grafico M30 su  EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, AUDNZD, EURCHF
- Non utilizzare il bot su coppie diverse da quelle dei set supportati
Scarica i setfile forniti e preleva regolarmente i profitti dal conto
- VPS consigliato con basso ping
- Deposito minimo consigliato: 1000$ è sufficiente per utilizzare il bot su più coppie di valute. Non utilizzarlo insieme ad un altro EA se si usa l'opzione "pairs traded simultaneously" superiore a 1 coppia.
- Leva – 1:300 o più
- Dopo aver acquistato il bot, lascia un messaggio nella scheda dei commenti e iscriviti al canale per le ultime notizie, aggiornamenti, e suggerimenti : https://www.mql5.com/en/channels/nextexpertadvisors
- Si consiglia di utilizzare conti Raw/Zero spread. Tuttavia, su un conto standard, è consigliabile impostare uno spread massimo di 15 punti.


    Recensioni 4
    roboled
    34
    roboled 2024.11.13 11:36 
     

    Backtesting from 2020 to today on the supported currencies is excellent. The smart grid and the news filter work well.

    Carlo Tergo
    43
    Carlo Tergo 2024.11.18 19:43 
     

    Very good Expert Advisor! Double economic newsfilter! I will keep this review updated

    sbanking
    37
    sbanking 2024.11.18 17:40 
     

    So far, all the trades opened have gone well. I will keep this review updated. For now, I’m giving it 5 stars.

    Prodotti consigliati
    BuckWise
    Joel Protusada
    Experts
    BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    PipFinite EA Breakout EDGE
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (5)
    Experts
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    Virtual Scalper
    Gennady Kuznetsov
    Experts
    Virtual Scalper - the most safe for your deposit the automated adviser. Not martingale. EA uses unique innovative algorithm of an input in the transaction, based on the virtual pending orders. EA is adapted on trade on high-volatile market and economic news. Thus EA is not included into the transaction at raised spread. Minimum deposit for trade 100$ For trade the broker with low spread (from 0 - to 10 on a 5-sign) is used ECN. Pairs GBPUSD, EURUSD, USDJPY.  Timeframe M1 - M5. Parametrs:  Stoplo
    Expert Robocode Pro MT4
    Ruslan Pishun
    Experts
    The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses tim
    Expert Smart Trend MT4
    Ruslan Pishun
    2.5 (2)
    Experts
    The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experts
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    MavericksProPlus
    Langtha Prosanta Daudung
    Experts
    The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
    Matrix Arrow EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (8)
    Experts
    Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media mob
    TC Poseidon EA
    Pablo Leonardo Spata
    Experts
    This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
    Night Trader EURUSD
    Ugur Oezcan
    4.21 (29)
    Experts
    The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
    Bear vs Bull EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
    TrendLines And Volumes
    Alexander Nikolaev
    Experts
    This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
    AEC Scalper
    Gennady Kuznetsov
    Experts
    AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
    Gold Champions
    Maria Julieta Frias Torres
    Experts
    Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Experts
    Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
    Niffler
    Sergey Sapozhnikov
    Experts
    "The Niffler is a fluffy, black and long-snouted beast. This burrowing creature has a predilection for anything glittery. Nifflers are often kept by goblins to burrow deep into the earth for treasure." Newt Scamander, "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Niffler is a multicurrency trend trading Expert Advisor based on moving averages. A classic seasoned with the magic of modern technology. Niffler uses SMA, EMA, LMA, SWMA, HMA, AMA, TMA, EPMA and RMA on the timeframes M15, M20, H1, H3, H6,
    LoLFx
    Sergey Kruglov
    3 (1)
    Experts
    LoLFx is a scalper Expert Advisor which uses the strategy of support and resistance lines breakthrough. Fully automated. Designed for trading EURUSD, a low spread broker is preferred. The EA independently detects support and resistance lines and places pending orders. When the market changes it removes old pending orders and places new ones. Just in case, orders are placed with preset stops to avoid significant losses in emergency situations, for example in case of Internet disconnection. Virtua
    Basket Expert Advisor V26
    Roland Warning
    Experts
    Depending on the previous setting, the Expert Advisor adds up the global total profit across several currency pairs, metals, Krytos, etc. If the required value is reached, all trades are automatically closed. The idea behind Basket EA ΜΤ4 is to be able to control the profit of your trading account at basket level for all your open positions together. For example, if you want to reach 50 euros a day without having to worry about individual profits, this program adds everything up and closes ev
    Ilanis
    Mikhail Sergeev
    4.74 (27)
    Experts
    Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
    Boster
    Langtha Prosanta Daudung
    Experts
    The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
    Trend Momentum
    Gonzalo Melendi Mancebo
    Experts
    Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
    Energy Gold
    Huynh Van Cong Luan
    Experts
    Energy Gold – Fully Automated Trading Solution Energy Gold EA is a fully automated Expert Advisor designed to make trading simple, efficient, and adaptable for both beginners and professional traders. With most parameters pre-configured and optimized, users can start trading immediately without complex adjustments. Whether you are just getting started or already experienced, Energy Gold EA offers the flexibility, risk control, and stability you need for long-term trading success.  Key Advant
    Greedy Bob EA mw
    DMITRII GRIDASOV
    4.25 (4)
    Experts
    GREEDY BOB EA - è un fantastico sistema di trading intraday basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 6 Set_file disponibili! Usa Set_file (v25.25 m2) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente modello Price Action che è combinato con tecniche di scalping! GREEDY BOB EA funziona sul time frame H1 durante le sessioni UE e USA. Caratteristiche
    ATS Infinity
    Ruslan Pishun
    5 (1)
    Experts
    This long-term trading system works on 9 pairs and timeframe. The Expert Advisor uses various trading systems, such as trend trading, counter-trend trading and others.  The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. It does not need arrival of every tick and high execution speed. The EA works with all brokers. EA uses economic news. No martingale, grid and other risky strategies. Use multicurrency testing
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experts
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
    Andre Tavares
    Experts
    MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
    Taranus
    Viktor Shpakovskiy
    5 (1)
    Experts
    Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
    LokerTrendV7
    Aliaksei Karalkou
    Experts
    The EA trades anytime the market is open. Its logic involves opening trades in the direction of movement. The robot increases the lot size in cases of negative profit on a previously closed order. This is not the Martingale system, when there is an increase in the lot size when the price moves against your position. This is a system for increasing the position on the movement of the market. Medium MA is used  Support and resistance lines are used  Fractals are used  A system for checking the ope
    Vizzion
    Joel Protusada
    Experts
    Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.76 (21)
    Experts
    Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    4 (4)
    Experts
    Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Experts
    Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.85 (60)
    Experts
    1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
    Capybara
    Sergey Kasirenko
    5 (28)
    Experts
    Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (91)
    Experts
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.43 (7)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.9 (20)
    Experts
    L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
    AI Gold Sniper
    Ho Tuan Thang
    Experts
    Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (1)
    Experts
    VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
    Dark Gold
    Marco Solito
    4.73 (90)
    Experts
    Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    GOLD Dahab MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    Experts
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.39 (84)
    Experts
    L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
    Croesus Gold EA MT4
    Lin Lin Ma
    3.43 (7)
    Experts
    Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
    Gold Throne MT4
    DRT Circle
    4.5 (2)
    Experts
    Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    "M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (13)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Experts
    Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
    Altri dall’autore
    Linear Regression Next
    Luca Cerquatelli
    Indicatori
    Offerta a tempo limitato! Per il lancio di NextBot , che lavora su un conto reale da oltre 2 anni , il prezzo di questo indicatore scenderà a GRATUITO ! Presentiamo uno strumento pragmatico e innovativo per i trader di MetaTrader 4 (MT4): l'indicatore del canale Linear Regression Next , migliorato con il coefficiente di determinazione R 2 . Questo indicatore serve come strumento fondamentale per i trader che cercano di comprendere le tendenze del mercato attraverso l'analisi statistica, in part
    FREE
    Grid Girl EA
    Luca Cerquatelli
    4.63 (8)
    Experts
    SEGNALI LIVE  (un  bot che mostra un segnale in tempo reale è molto più affidabile di qualsiasi backtest!) Sblocca vantaggi esclusivi Lascia una recensione e contattami tramite messaggio mql5 per ricevere   file set esclusivi!   Grid Girl è il nostro bot gratuito basato su una " griglia intelligente " che si attiva solo in particolari condizioni di mercato.  La griglia intelligente non è fissa come nella maggior parte degli EA, ma cambia in base alle notizie economiche e agli indicatori di vola
    FREE
    AI Perceptron
    Luca Cerquatelli
    5 (5)
    Experts
    SEGNALE LIVE  ( Un bot che mostra un segnale in tempo reale è molto più affidabile di qualsiasi backtest! ) NB : Per testare la Demo Gratuita,  r icorda di   aggiungere https://nextexpertadvisors.com all’elenco delle URL consentite.  Se lo spread dello Strategy Tester è superiore al parametro "Max Spread", il bot non aprirà operazioni . I set per le altre coppie e il manuale utente sono  riservati agli acquirenti del BOT . Offerta a tempo limitato! Il prezzo aumenterà di $30 ogni 5 copie vendut
    Filtro:
    Carlo Tergo
    43
    Carlo Tergo 2024.11.18 19:43 
     

    Very good Expert Advisor! Double economic newsfilter! I will keep this review updated

    sbanking
    37
    sbanking 2024.11.18 17:40 
     

    So far, all the trades opened have gone well. I will keep this review updated. For now, I’m giving it 5 stars.

    Andrea Rinaldi
    35
    Andrea Rinaldi 2024.11.16 12:01 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    roboled
    34
    roboled 2024.11.13 11:36 
     

    Backtesting from 2020 to today on the supported currencies is excellent. The smart grid and the news filter work well.

    Rispondi alla recensione