Offerta a tempo limitato! Per il lancio di Grid Girl Pro EA, il prezzo aumenterà di $30 ogni 10 copie vendute, fino a raggiungere il prezzo finale di $699! Approfitta di questa opportunità unica per provare questo nuovissimo EA!

Grid Girl Pro è il nostro bot originale basato su una "smart grid" che si attiva solo in particolari condizioni di mercato. La smart grid non è statica come nella maggior parte degli EA, ma cambia in base alle notizie economiche e agli indicatori di volatilità . L'expert advisor sfrutta più indicatori, tra cui RSI, Momentum, Bande di Bollinger e naturalmente il nostro originale filtro news di mql5.com , per limitare le entrate di mercato vicino agli eventi economici significativi.

LIVE SIGNAL (Un bot che mostra un segnale in tempo reale è di gran lunga più affidabile di qualsiasi backtest!)

Cosa rende Grid Girl Pro migliore rispetto alla versione gratuita

- La versione Pro può aprire più coppie contemporaneamente, aumentando le opportunità di guadagno (MAX coppie negoziate simultaneamente).

- La versione Pro ha un filtro news migliorato che si attiva solo in condizioni di altissima volatilità.

- La versione Pro può essere aggiornata o riavviata anche con posizioni aperte.

Grid Girl Pro è un expert multicurrency, e finora è stato testato con ottimi risultati sulle coppie: EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, AUDNZD, EURCHF. I parametri del bot sono completamente configurabili.

Questo EA utilizza un avanzato filtro delle notizie per limitare l'attività del bot durante gli eventi economici critici!

N.B. Se stai utilizzando lo Strategy Tester, assicurati che il parametro dell'EA "Max spread" sia superiore allo spread impostato nel tester, altrimenti non ci saranno operazioni.

NB: Per testare la Demo Gratuita, usa questo set per la coppia AUDCAD, su M30 (imposta un balance ad almeno 1000 euro). Ricordati di inserire sempre https: //nextexpertadvisors.com nella lista degli URL consentiti di MT4. I set per altre coppie ed il manuale sono riservati agli acquirenti del BOT.



Il programma funziona sulle notizie del calendario economico (con auto-shift GMT). Controlla il calendario delle notizie e sospende il trading per una specifica coppia se arrivano notizie di impatto. Nelle impostazioni del terminale, devi aggiungere il sito delle notizie all'elenco degli URL consentiti. Fai clic su Strumenti > Opzioni > Expert Advisors. Seleziona l'opzione “Consenti WebRequests per URL elencati:“. Aggiungi questi: https://www.mql5.com and https: //sslecal2.investing.com (rimuovi lo spazio dopo https:)

--------------- USO ---------------

IMPORTANTE: per un supporto completo lascia un messaggio nella scheda dei commenti!



Non utilizzarlo insieme ad un altro EA se si usa l'opzione "

pairs traded simultaneously" superiore a 1 coppia

- Non utilizzare il bot su coppie diverse da quelle dei set supportati- VPS consigliato con basso ping- Leva – 1:300 o più- Dopo aver acquistato il bot, lascia un messaggio nella scheda dei commenti eper le ultime notizie, aggiornamenti, e suggerimenti : https://www.mql5.com/en/channels/nextexpertadvisors - Si consiglia di utilizzare conti Raw/Zero spread. Tuttavia, su un conto standard, è consigliabile impostare uno spread massimo di 15 punti.



