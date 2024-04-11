Grid Girl Pro EA

¡Oferta por tiempo limitado! Para el lanzamiento de Grid Girl Pro EA, el precio aumentará $30 cada 10 copias vendidas, alcanzando el precio final de $699! ¡Aprovecha esta oportunidad única para probar este EA completamente nuevo!
Grid Girl PRO es nuestro bot único basado en una "rejilla inteligente" que se activa solo en condiciones de mercado particulares. La rejilla inteligente no es fija como en la mayoría de los EAs, sino que cambia según las noticias económicas y los indicadores de volatilidad. 

El asesor experto explota múltiples indicadores, incluyendo RSI, Momentum, Bandas de Bollinger, y por supuesto nuestro original filtro de noticias Investing, para limitar las entradas al mercado cerca de eventos económicos significativos.

Grid Girl PRO es un asesor experto multimoneda, y ha sido probado con muy buenos resultados hasta ahora en los pares:  EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, AUDNZD, EURCHF. Los parámetros del bot son totalmente configurables.

SEÑAL EN VIVO EN CUENTA REAL (Un bot que muestra una señal en tiempo real es mucho más confiable que cualquier prueba retrospectiva)

¿Qué es mejor en Grid Girl Pro en comparación con la versión gratuita? 

- La versión Pro puede abrir múltiples pares al mismo tiempo, aumentando las oportunidades de ganancia (pares MAX negociados simultáneamente).
- La versión Pro tiene un filtro de noticias mejorado que solo se activa bajo condiciones de muy alta volatilidad.
- La versión Pro puede actualizarse o reiniciarse incluso con posiciones abiertas.

¡Este EA utiliza un filtro de noticias avanzado para limitar la actividad del bot durante eventos económicos críticos! N.B. Desactiva el filtro de noticias durante las pruebas retrospectivas en el Strategy Tester (¡solo funciona en tiempo real!).

N.B. Si estás utilizando el Strategy Tester, asegúrate de que el parámetro del EA "Max spread" sea superior al spread configurado en el tester, de lo contrario no habrá operaciones.

El programa funciona con las noticias del calendario económico (con ajuste automático de GMT) . Revisa el calendario de noticias y detiene el comercio de un par específico si vienen noticias de alto impacto. En la configuración del terminal, debes agregar el sitio de noticias a la lista de URLs permitidas. Haz clic en Herramientas > Opciones > Asesores Expertos. Marca la opción “Permitir WebRequests para las URLs listadas:“. Agrega estas:  https://www.mql5.com y https: //ec.forexprostools.com (elimina el espacio después de https:)

----------------------- USO -----------------------

IMPORTANTE: para un soporte completo por favor deja una reseña!

 Moneda / Marco temporal: Adjunta el EA al gráfico M30 en  EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, AUDNZD, EURCHF
Usa los sets proporcionados y retira regularmente las ganancias de la cuenta
VPS recomendado con bajo ping
Depósito mínimo recomendado: 1000$ es suficiente para usar el bot en múltiples pares de divisas.  No lo uses junto con otro EA si utilizas la opción de pares múltiples simultáneos (Max pares negociados simultáneamente)
Apalancamiento – 1:300 o más
Después de comprar el bot, deja un mensaje en la pestaña de comentarios y suscríbete al canal para las últimas noticias, actualizaciones, y consejos :  https://www.mql5.com/en/channels/nextexpertadvisors
Recomendamos usar cuentas Raw/Zero spread. Sin embargo, en una cuenta estándar, es recomendable establecer un MAX spread de 15 puntos.



roboled
roboled 2024.11.13 11:36 
 

Backtesting from 2020 to today on the supported currencies is excellent. The smart grid and the news filter work well.

Carlo Tergo
Carlo Tergo 2024.11.18 19:43 
 

Very good Expert Advisor! Double economic newsfilter! I will keep this review updated

sbanking
sbanking 2024.11.18 17:40 
 

So far, all the trades opened have gone well. I will keep this review updated. For now, I’m giving it 5 stars.

