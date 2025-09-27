Calendario Economico
Volume delle Vendite di Produzione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)
|Basso
|-2.9%
|-1.5%
|
2.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Volume delle Vendite Manifatturiere della Nuova Zelanda t/t riflette una variazione dei volumi di vendita delle società del settore industriale neozelandese nel trimestre in corso rispetto al precedente. Nel calcolo dell'indicatore, i valori di volume sono divisi per l'indice dei prezzi alla produzione per eliminare l'influenza delle fluttuazioni dei prezzi. La crescita delle vendite indica un aumento dell'attività produttiva. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni NZD.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Volume delle Vendite di Produzione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
