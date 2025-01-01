- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Reserve
Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen.
|
bool Reserve(
Parameter
size
[in] Anzahl der zusätzlichen Array-Elemente.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false beim Versuch die Größer kleiner als oder gleich auf Null anzufordern oder wenn die Array-Größe nicht geändert werden konnte.
Hinweis
Um die Fragmentierung des Speichers zu reduzieren, wird die Array-Größe mit den Schritt, der zuvor durch die Methode Step(int) definierten wurde, oder mit dem Schritt 16 (Standard) erhöht.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayDouble::Reserve(int)