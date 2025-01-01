Reserve

Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen.

bool Reserve(

int size

)

Parameter

size

[in] Anzahl der zusätzlichen Array-Elemente.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false beim Versuch die Größer kleiner als oder gleich auf Null anzufordern oder wenn die Array-Größe nicht geändert werden konnte.

Hinweis

Um die Fragmentierung des Speichers zu reduzieren, wird die Array-Größe mit den Schritt, der zuvor durch die Methode Step(int) definierten wurde, oder mit dem Schritt 16 (Standard) erhöht.

Beispiel: