InsertArray

Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein.

bool InsertArray(

const double& src[],

int pos

)

Parameter

src[]

[in] Referenz auf das Quelle-Array.

pos

[in] Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht eingefügt werden können.

Beispiel: