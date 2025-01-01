- Delta
DeleteRange
Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays.
bool DeleteRange(
Parameter
from
[in] Position des ersten gelöschten Elements im Array.
to
[in] Position des letzten gelöschten Elements im Array.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht gelöscht werden können.
Beispiel:
//--- example for CArrayDouble::DeleteRange(int,int)