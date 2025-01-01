DokumentationKategorien
Minimum 

Minimum

Erhält den Index des minimalen Array-Elements im angegebenen Bereich.

int  Minimum(
   int  start,     // Startindex
   int  count      // Anzahl
   ) const

Parameter

start

[in]  Startindex des Suchbereichs.

count

[in]  Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).

Rückgabewert

Der Index des minimalen Elements im angegebenen Bereich.