Minimum

Erhält den Index des minimalen Array-Elements im angegebenen Bereich.

int Minimum(

int start,

int count

) const

Parameter

start

[in] Startindex des Suchbereichs.

count

[in] Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).

Rückgabewert

Der Index des minimalen Elements im angegebenen Bereich.