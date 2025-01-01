DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayDoubleAdd 

Add

Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu.

bool  Add(
   double  element      // ein Element um hinzuzufügen
   )

Parameter

element

[in]  Wert des Elements ins Array hinzuzufügen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht hinzugefügt werden kann.

Beispiel:

//--- example for CArrayDouble::Add(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(i))
        {
         printf("Element addition error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }