DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayDoubleDelta 

Delta

Setzt die Vergleich-Toleranz.

void  Delta(
   double  delta      // Toleranz
   )

Parameter

delta

[in]  Der neue Wert der Vergleich-Toleranz.

Rückgabewert

Kein

Hinweis

Die Vergleich-Toleranz wird bei der Suche verwendet. Die Werte sind gleich, wenn die Differenz kleiner oder gleich der Toleranz ist. Die Standardtoleranz ist 0,0.

Beispiel:

//--- example for CArrayDouble::Delta(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- set compare variation
   array.Delta(0.001);
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }